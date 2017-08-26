Кожа новорожденного очень нежная и тонкая, а иммунная защита ее достаточно слаба, чтобы противостоять внешним воздействиям. Любое внутреннее неблагополучие также сразу проявляется в виде кожных высыпаний. Без должного ухода и лечения даже небольшое шелушение рискует перерасти в более серьезные дерматологические проблемы, поэтому любые изменения кожных покровов малыша не должно остаться без внимания.

Причины шелушения кожи у новорожденных

Причин шелушения немало, и каждая из них имеет свои особенности, по которым можно выяснить, почему у новорожденного шелушится кожа.

Адаптационный период

Кожа адаптируется к новой, безводной, среде. Это самая распространенная и самая безобидная причина. При рождении кожа младенца покрыта смегмой, первородной смазкой, которая в утробе выполняла защитную функцию. Еще некоторое время после появления малыша на свет она сохраняется, постепенно смываясь. Потеряв жирную защиту, кожа новорожденного испытывает своеобразный стресс, на который и отвечает интенсивным шелушением.

Шелушение в адаптационном периоде появляется до месяца. Возникает сначала на конечностях, затем распространяется по всему телу. Отличается от патологических состояний тем, что не вызывает дискомфорта у малыша, отсутствует покраснение, зуд, воспаление. В этом случае достаточно ежедневных гигиенических процедур и увлажнения специальными средствами, со временем все придет в норму.

Пересушивание кожи

Проблема появляется, когда в воду при купании добавляют раствор марганца. Даже в минимальных количествах он сильно сушит кожу. Следует помнить, что ромашка, череда и другие травы, обладающие дезинфицирующими свойствами, также в большой концентрации способны привести к сухости и шелушению кожи, особенно нежной детской. Поэтому современные педиатры советуют купать новорожденного без добавления различных средств после полного заживления пупочной ранки. Если есть сомнения в качестве водопроводной воды, то можно использовать кипяченую или отфильтрованную воду.

То же касается и моющих средств. Слишком частое их использование приводит к шелушению кожи. Ежедневное купание новорожденного проводят без использования мыла, его достаточно применять 1 раз в неделю или при сильных загрязнениях. При этом желательно использовать гипоаллергенные продукты из детской серии, не содержащие красителей, отдушек и других небезвредных веществ.

Влияние погодных условий

Детская кожа реагирует на ветер, солнце, мороз, поэтому при выходе на улицу следует позаботиться о дополнительной защите специальными средствами, соответствующими времени года (с УФ-фильтрами летом, с защитой от низких температур и ветра зимой).

Наносить защитное средство при выходе на мороз следует за полчаса, иначе замерзшие частички крема травмируют кожу, вызывая еще большее шелушение и другие неприятные проявления. Как и в случае с моющими средствами, используется только детская косметика.

Видео: Почему шелушится кожа у новорожденного: адаптационное шелушение

Сухой воздух в помещении

Если причиной служит недостаточная увлажненность помещения, то к шелушению добавляются признаки респираторных заболеваний. Это связано с тем, что пересохшая слизистая носа новорожденного не справляется со своей защитной функцией, и вирусы и бактерии беспрепятственно проникают в легкие. У ребенка появляются засохшие корочки в носу, которые способны повреждать слизистую и приводить к развитию насморка, кашель и другие симптомы.

Пока не налажен правильный режим влажности, малыш практически постоянно испытывает недомогание, а кожа его не перестает шелушиться, несмотря на лечение. Оптимальная влажность в детской должна быть на отметке не ниже 60%. Для этого используют электроувлажнители воздуха или мокрые полотенца, развешанные на радиаторах.

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Аллергические реакции

При аллергии у новорожденного кожа также начинает шелушиться. Реакция возможна на компоненты материнского молока, поэтому при сыпи, покраснениях кожи у новорожденного маме следует пересмотреть свой рацион, возможно, придерживаться гипоаллергенной диеты до тех пор, пока кожные покровы младенца не придут в норму.

Кроме того, частой причиной дерматологических проблем становится контактная аллергия, возникающая на состав одежды или постельного белья, на порошок, применяемый при стирке.

Нужно запомнить: Для новорожденных следует выбирать одежду и постельное белье из натуральных тканей, предпочтительнее хлопка. Даже небольшой процент синтетических волокон в составе способен привести к кожным реакциям.

Аллергию наряду с шелушением выдает покраснение и отек тканей, зуд. Если не предприняты меры по устранению причин, появляются мокнутия, трещинки, язвочки, которые вылечить намного сложнее. Если шелушение является аллергической реакцией, то никакое лечение не поможет, пока не будет устранена причина аллергии.

Шелушение как симптом заболевания

Если все возможные причины устранены, но шелушение кожи не проходит, стоит показать малыша детскому дерматологу, так как это может быть проявлением одного из кожных заболеваний, которое требует лечения медицинскими препаратами:

грибковые инфекции;

чесоточный клещ;

атопический дерматит;

ихтиоз (нарушение процессов ороговения кожи) и другие наследственные заболевания.

Если кожа новорожденного шелушится на голове, появляются желтые жирные корочки, это говорит о развитии себорейного дерматита. Такое явление совсем не редкость и связано с особенностями работы сальных желез младенца. Следует уделить чуть больше внимания гигиене этой части, обмывать голову при купании водой ежедневно, раз в неделю мыть специальными шампунями, помогающими размягчить и удалить корочки («Ла-Кри», «Мое солнышко» и другие).

С шелушения и легкого покраснения часто начинается пеленочный дерматит, последствия которого многие мамы недооценивают. Сам по себе он лечится достаточно быстро, но при запущенных формах и присоединении вторичных инфекций потребуется длительное лечение.

Как устранить шелушение

Лечение шелушащейся кожи новорожденного заключается в ее увлажнении и смягчении. Многие мамы используют специальное гипоаллергенное детское масло («Умка», «Наша мама, «Ласковая мама», Johnson's Baby и другие). Можно воспользоваться нейтральными косметическими маслами, например, персиковым, абрикосовым, оливковым. Следует выбирать масло, которое быстро впитывается и не оставляет жирной пленки, не дающей телу дышать.

Несколько капель масла наносится на ладонь, после того как оно немного согреется, следует растереть проблемные места ребенка. Если масло не впитается до конца, через 5-10 минут его следует промокнуть салфеткой.

Отличным средством в борьбе с практически любыми кожными проблемами младенца являются мази с декспантенолом: пантенол, де-пантенол, бепантен. Они быстро снимают раздражение, оказывают успокаивающее и ранозаживляющее действие.

При установлении заболевания, из-за которого шелушится кожа у новорожденного, следует лечить его, попутно устраняя неприятный симптом.

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Профилактика

Первый месяц жизни ребенок адаптируется к окружающей среде, происходит доразвитие многих его органов и систем. Это касается и кожных покровов. В это время важно уделить повышенное внимание гигиене и уходу за кожей малыша, переусердствовать при этом тоже не стоит. Слишком тщательное купание, злоупотребление дезинфицирующими и моющими средствами способно, напротив, спровоцировать шелушение.

Основной уход за кожей младенца приходится на утренние и вечерние процедуры. Сводится он не только к очищению от загрязнений, но и к обработке проблемных мест специальными кремами и мазями. После купания кожу младенца следует промокнуть мягким полотенцем, она не должна оставаться влажной, обсыхать самостоятельно, потому что именно это иногда становится причиной того, что у новорожденного начинает шелушиться кожа. А вот оставлять обсохшего малыша на 10-15 минут голышом для принятия воздушных ванн необходимо для профилактики кожных и других заболеваний, скорейшей адаптации, закаливания и повышения иммунитета.