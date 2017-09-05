Туберкулез продолжает оставаться одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, опасных для всех людей, особенно для детей и подростков. Инфекция поражает любой орган, зачастую развиваясь в скрытой форме. Необходимо знать, каковы первые симптомы, начать неотложное лечение, так как заболевание постепенно прогрессирует, возникают тяжелые и не всегда излечимые разновидности туберкулеза. Во многих странах мира, в том числе и в России, детям делается прививка БЦЖ. Родители должны понимать, каково ее значение, надо ли ее делать второй раз, в каких случаях.

Пути заражения детей туберкулезом

Туберкулезные бактерии (палочки Коха) отличаются чрезвычайной устойчивостью к воздействию условий внешней среды. Они способны долгое время находиться в организме человека в «дремлющем» состоянии, когда их жизнедеятельность практически полностью приостанавливается. В этой форме инфекция не чувствительна даже к действию противотуберкулезных препаратов.

Активное развитие бактерий начинается, если создаются благоприятные условия, когда организм человека ослаблен, необходимая иммунная защита отсутствует. У детей иммунитет формируется в несколько этапов вплоть до 16 лет, поэтому малыши уже с рождения входят в группу риска заражения туберкулезом. Кроме того, легкость проникновения инфекции в детский организм объясняется физиологическими особенностями строения органов дыхательной системы. У них хуже, чем у взрослых, происходит вентиляция легких, слабо развит кашлевой рефлекс, недоразвиты железы, вырабатывающие слизь в бронхах, что облегчает проникновение бактерий.

Инфекция распространяется воздушно-капельным путем и попадает в организм ребенка следующим образом:

Во время вдыхания уличной пыли или воздуха непроветриваемых помещений, куда палочки Коха попадают при кашле и чихании больного человека. При кашле бактерии можно обнаружить на расстоянии 2 м, а при чихании – на расстоянии до 9 м. Инфекция попадает в легкие и поражает различные ткани организма. Заразиться можно даже в общественном транспорте или магазине. При употреблении мяса и молока зараженных туберкулезом животных. Распространение бактерий происходит через пищевод. При попадании зараженной пыли в глаза инфекция поражает конъюнктиву, слезные мешочки, откуда попадает в другие органы. При втирании зараженной пыли в кожу или попадании ее в рот ребенка с грязных рук.

Туберкулезом чаще заболевают дети, проживающие в плохих санитарно-бытовых условиях (грязных, сырых, непроветриваемых помещениях), испытывающие недостаток питания, с ослабленным физическим развитием. Заразиться может также ребенок, живущий в нормальных условиях, но находящийся в контакте с больным человеком. Особенно опасно заболевание туберкулезом грудных детей, так как у них болезнь очень быстро приобретает активную форму, что приводит к тяжелым последствиям.

Классификация туберкулеза

В зависимости от стадии развития инфекции в организме различают следующие виды туберкулеза у детей:

первичный;

туберкулез дыхательных органов;

туберкулез других органов (кроме ногтей, зубов и волос он может поразить любые органы).

Различают ранний и хронический типы заболевания. У детей младшего возраста чаще всего возникает первичный вид. Развитие более тяжелых форм заболевания происходит быстрее и лечится труднее, чем у старших детей и подростков.

Наиболее опасными для грудных малышей являются туберкулезный менингит и милиарный туберкулез (поражение легких, лимфатических узлов, почек).

Видео: Симптомы туберкулеза у детей. Диагностика

Как развивается заболевание

Появление у детей первых симптомов туберкулеза связывают с попаданием микобактерий в слизистую оболочку носоглотки. Отсюда они проходят в лимфатическую систему, где вступают во взаимодействие с фагоцитами (клетками иммунной системы, поглощающими бактерии). Однако микобактерии способны быстро размножаться, и иммунная система с ними не справляется. Вредоносные палочки следуют в кровь, разносятся по организму.

Первые признаки у детей

В течение первых 2 месяцев в организме вырабатываются антитела к микобактериям. В этот период у ребенка наблюдаются такие же признаки, как при ОРЗ (незначительное повышение температуры, кашель, повышенное беспокойство). Чем он моложе, тем проявления ярче. Несмотря на недомогание, малыш остается активным.

Проба Манту на туберкулез дает положительную реакцию, которая может свидетельствовать об инфицировании. Дальнейшее развитие заболевания зависит от количества бактерий, которые находятся в организме. Если их немного, то антитела разрушают бактерии. При положительном результате пробы Манту ребенка тщательно обследуют и проводят курс лечения в специализированной больнице.

Если бактерий много, они продолжают размножаться, то примерно через полгода начинается образование так называемых туберкулезных бугорков (скопление микобактерий вокруг очагов некроза тканей). Постепенно они сливаются, образуются отдельные участки поражения тканей в легких и грудных лимфатических узлах. В некоторых случаях бугорки рассасываются самостоятельно, и развитие бактерий приостанавливается.

Но чаще всего происходит кальцинация очагов поражения, они обрастают фиброзной тканью, что приводит к образованию рубцов. Если очаг оказывается полностью изолированным, может произойти гибель бактерий. В противном случае заболевание переходит в латентную (неактивную, дремлющую) форму. Возникает так называемый «первичный туберкулез». С момента проявления положительной реакции на пробу Манту ребенок в таком случае в течение 1 года должен находиться под наблюдением врачей и проходить лечение.

Если не обратить внимания на появление симптомов туберкулеза у детей (таких как температура, кашель, снижение веса и другие), не сделать Манту, то со временем начнется активный туберкулезный процесс в различных органах (вторичный туберкулез).

Через стадию первичного инфицирования проходит большинство людей. К возрасту 1-12 лет инфицируется примерно 25-30% детей. К 14 годам этот показатель достигает уже 50%. В 30-летнем возрасте инфицировано около 70% людей.

Симптомы туберкулеза

Появляются в результате отравления организма продуктами жизнедеятельности микобактерий, а также разрушения тканей различных органов.

Интоксикация организма. Одним из первых признаков туберкулеза является потеря аппетита, снижение веса. Малыш слабеет, отстает в развитии. У него наблюдается повышенная потливость. Ладони и подошвы ног всегда влажные. Постоянно держится температура около 37.2°-37.5°. Наблюдается учащенное сердцебиение, бледность с появлением неестественного румянца на щеках, блеск глаз, лихорадочное состояние.

Симптомы поражения отдельных органов. К ним относятся:

болезненность и припухлость лимфатических узлов;

кашель, кровохаркание (при поражении легких);

одышка и боли в груди (при поражении плевры);

боли в пояснице и расстройство мочеиспускания (при поражении почек);

боли в спине, деформация костей, ограничение движений (при заболевании позвоночника);

тошнота, рвота, боли в области пупка (при поражении кишечника или лимфатических узлов, расположенных в брюшине).

Параспецифические реакции. Их относят к первым признакам возникновения туберкулеза у детей. Такими признаками являются конъюнктивит и воспаление век, которые сопровождаются светобоязнью и слезотечением. Возникают боли в суставах, которые легко принять за артрит. Появляются кольцеобразные красные пятна на коже кистей рук, ягодиц, голеней и других частях тела.

При скрытом течении заражение туберкулезной инфекцией можно определить только с помощью реакции Манту и анализов крови. Заподозрить наличие туберкулеза у ребенка родители могут по сочетанию следующих проявлений:

длительно не спадающая температура не выше 38° (жаропонижающие средства не помогают);

кашель, продолжающийся больше 2 недель;

похудение, отсутствие аппетита, слабость, синева под глазами, неестественный румянец, блеск в глазах;

отсутствие какой-либо реакции организма на обычные антибиотики.

Увеличиваются лимфатические узлы в различных областях тела. Постепенно из мягких и эластичных они становятся все более плотными. Острое течение туберкулеза напоминает по симптомам грипп или воспаление легких.

Проявления различных форм туберкулеза у детей

В зависимости от того, в каком органе происходит развитие туберкулезной инфекции, различают несколько форм туберкулеза, имеющих специфические клинические проявления.

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. Такое заболевание встречается у детей наиболее часто. При неосложненном течении инфекцией поражены несколько лимфоузлов, ярко выраженные симптомы отсутствуют. Туберкулезные капсулы кальцинируются, дальнейшее размножение микобактерий не происходит. При осложненной форме инфекция распространяется на соседние лимфоузлы и ткани. Такая форма нередко поражает детей в возрасте моложе 3 лет, имеющих наиболее слабый иммунитет.

Туберкулезное поражение бронхов. В результате заболевания нарушается прохождение воздуха через бронхи, в результате чего возникает гнойная пневмония, которая нередко заканчивается летально. Если лечение не начать сразу после возникновения симптомов и проведения диагностической пробы, появятся необратимые изменения в структуре бронхов, а ребенок может стать инвалидом.

Туберкулезный плеврит. Такая форма встречается у детей 2-6 лет. Проявляется повышенной температурой (37.0°-37.5°), одышкой и болями в груди. При своевременном лечении наступает выздоровление.

Туберкулез легких. В легких может появиться очаговый туберкулез (единичные очаги поражения) или диссеминированный (в виде множества участков некроза тканей). Симптомы такого туберкулеза встречаются в основном у подростков 14-16 лет.

Туберкулезное поражение костей и суставов. Приводит к разрушению хрящей в суставах, а также позвонков. Возникают гнойные воспаления, возможно образование свищей, могут возникать параличи конечностей из-за сдавливания нервных окончаний в позвоночнике.

Туберкулезный менингит. Такой тип заболевания встречается очень редко у детей, которым не была сделана прививка БЦЖ. Тяжелее всего этот тип заболевания проявляется у младенцев. Возникают судороги, параличи. Выпирающий родничок говорит о повышенном внутричерепном давлении. О заболевании свидетельствуют характерные для менингита позы, которые принимает малыш из-за напряжения мышц шеи и спины.

Туберкулезное поражение почек. Происходит примерно в половине случаев первичного внелегочного туберкулеза. Поражение начинается с образования каверн в стенках органа, распространяется внутрь, переходит на мочевой пузырь, мочевыводящие пути. После заживления образуются спайки и рубцы.

Диагностика. Реакция Манту

Единственным методом достоверной диагностики туберкулеза является проверка реакции организма на пробу Манту (ее еще называют пробой Перке). Реактив туберкулин включает в себя смесь антигенов к палочкам туберкулеза. При его введении под кожу или нанесении на ее поверхность в организме, зараженном палочками или привитом вакциной БЦЖ, возникает ответная аллергическая реакция на туберкулин. Она проявляется не сразу, а в течение 72 часов.

На месте введения туберкулина появляется отек и образуется папула. Через 3 дня с помощью линейки измеряют диаметр уплотнения. Отрицательная проба – это когда папула вообще отсутствует, вокруг места укола наблюдается покраснение не более 1 мм в диаметре.

При размерах покраснения 2-4 мм и легкой припухлости проба считается сомнительной. При размерах инфильтрата больше 5 мм проба является положительной. Положительный результат не означает, что ребенок обязательно болен. К фтизиатру на лечение его направляют, если в семье имеется больной туберкулезом или наблюдается резкое увеличение папулы до 10-16 мм.

Положительный результат у ребенка, привитого ранее вакциной БЦЖ, говорит о том, что вакцинация была проведена успешно. Если результат отрицательный, значит, вакцина была некачественной.

Целью такого обследования является подтверждение наличия заражения туберкулезом или существование риска заболевания. Кроме того, исследование позволяет установить, нужно ли делать ребенку прививку повторно.

Для диагностики туберкулеза применяются также биохимический и иммунологический анализы крови и мокроты, рентгенологическое исследование органов.

Лечение туберкулеза

Лечение проходит в 2 этапа. Для устранения симптомов туберкулеза у детей вначале проводится интенсивный курс лечения одновременно несколькими препаратами, подавляющими действие как активных, так и дремлющих микобактерий. Микроорганизмы иногда проявляют устойчивость к некоторым из них, привыкают к их действию. Поэтому используется сразу группа таких препаратов.

Второй этап лечения – восстановительный. Назначаются лекарства для поддержания работы пораженных органов и предотвращения размножения оставшихся микроорганизмов. При лечении используются витаминные препараты, в некоторых случаях – гормональные средства. Больному рекомендуется усиленное калорийное питание.

Профилактика туберкулеза у детей

Как подчеркивает доктор Е. Комаровский, существуют различные виды профилактических мер, направленных на борьбу с туберкулезом. Меры, которые должно предпринять государство: качественная вакцинация детей, создание нормальных санитарно-бытовых условий в учреждениях и общественных местах, обеспечение достойного уровня жизни и нормального медицинского обслуживания. Меры, которые могут принять родители: поддержание чистоты в доме, приучение малыша к соблюдению правил гигиены, укрепление иммунитета, закаливание, полноценное питание, прогулки на свежем воздухе.

Как уберечь ребенка от заражения при наличии больного родственника

Профилактическую проверку на наличие в организме микобактерий периодически проходят все члены семьи больного, в том числе и дети. Если риск заболевания велик, проводится профилактическое лечение. Необходимо тщательно следить, чтобы больной пользовался отдельной посудой (ее надо дезинфицировать), бытовыми и банными принадлежностями, как можно меньше контактировал с детьми.

В квартире необходимо часто делать влажную уборку с использованием антисептических средств. Особенно полезно в этом случае пребывание детей на чистом горном воздухе, в хвойном лесу.

Видео: Причины туберкулеза. Роль вакцинации

Значение вакцинации

Особенностью туберкулезной инфекции является то, что с ней не могут справиться даже собственные антигены. Иммунитет к данному заболеванию не вырабатывается. Поэтому огромное значение имеет прививание детей путем введения вакцины БЦЖ.

Врачи подчеркивают, что универсального средства, полностью защищающего детей от туберкулеза, не существует. Однако прививка защищает от возникновения наиболее тяжелых, смертельно опасных форм заболевания (диссеменированной, милиарной, туберкулезного менингита).

Вакцина выпускается в виде раствора, содержащего живые туберкулезные палочки. Ее вводят на 3 день жизни малыша, пока он не успел попасть в неблагоприятную среду, создающую условия для заражения.

Ревакцинация производится, только если впоследствии проба Манту дала отрицательный результат. Если в роддоме ребенку не была сделана прививка БЦЖ (родители возражали или ребенок родился слишком слабым), то она может быть сделана позже, опять-таки с учетом результата реакции Манту.

На месте укола через несколько недель возникает пузырек, наполненный жидкостью, который постепенно подсыхает, оставляя после себя рубчик несколько миллиметров в диаметре.

Важно знать: Место прививки нельзя ничем обрабатывать, расчесывать, тереть, удалять с него корочку.

Поскольку вводятся живые микобактерии, то в редких случаях возникают осложнения, вызванные их распространением. Такими осложнениями могут быть изъязвление кожи, увеличение лимфатических узлов, костные заболевания. При появлении признаков туберкулеза у ребенка или любых осложнений после прививки необходимо немедленно показать его врачу, начать лечение противотуберкулезными препаратами.

Видео: Профилактика туберкулеза. Причины роста заболеваемости