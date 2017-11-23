Пайпель-биопсия эндометрия: что это, как проводят, показания, противопоказания, осложнения
На формирование слизистой оболочки матки влияет соотношение гормонов, вырабатываемых яичниками. Нарушение структуры эндометрия, отклонение его толщины от нормы вызывает появление серьезных проблем в состоянии репродуктивного здоровья женщины. Для того чтобы установить причину менструальных нарушений, бесплодия, возникновения новообразований в матке, необходимо тщательно исследовать состояние ее полости, выявить возможные патологии развития эпителиальных клеток. Эффективным методом, позволяющим произвести исследование эндометрия, является биопсия.
Содержание:
- Что представляет собой процедура
- Противопоказания
- В какие дни цикла проводится пайпель-биопсия
- Подготовка к проведению процедуры
- После проведения пайпель-биопсии
Что представляет собой процедура
Процедура позволяет извлечь частицы эндометрия для последующего исследования гистологическим методом. Таким путем устанавливают, какую структуру имеют клетки слизистой оболочки полости матки, нет ли в ней атипичных изменений. По результатам исследования делают выводы о характере патологических процессов в эндометрии, причине бесплодия или менструальных нарушений.
Существует несколько способов извлечения частиц эндометрия. К ним относятся полное выскабливание полости матки, ЦУГ биопсия (частичное выскабливание), аспирация слизистой с помощью специального шприца (аспирационная биопсия), прицельное извлечение материала при гистероскопии. Недостатком этих методов является необходимость расширения шейки матки и введения инструментов в полость, что делает процедуру забора частиц эндометрия болезненной и травматичной.
Преимущества пайпель-биопсии
При использовании пайпель-биопсии эндометрия производятся гораздо более простые и безопасные манипуляции. Используется так называемый «инструмент Пайпеля», который представляет собой мягкую эластичную узкую трубку со специальным наконечником. Внутри трубки имеется поршень. Трубка вводится в полость матки. При этом не требуется проводить расширение шейки с помощью особого приспособления. За счет оттягивания поршня трубка примерно наполовину заполняется отбираемым содержимым, которое затем исследуется под микроскопом.
Однократное введение инструмента позволяет отобрать эндометрий с обширных участков полости матки. Продолжительность процедуры 0.5-1 минута. Она практически безболезненна. Проводится в амбулаторных условиях, после чего женщина может заниматься своими обычными делами. Из-за отсутствия риска повреждения тканей и кровеносных сосудов такой способ отбора пробы можно применять при сахарном диабете и даже (с осторожностью) при пониженной свертываемости крови.
Для отбора частиц эндометрия используется одноразовый инструмент, исключается возможность инфицирования в процессе проведения процедуры.
Видео: Как проводится биопсия эндометрия. Преимущества процедуры
В каких случаях назначается пайпель-биопсия
Диагностика методом пайпель-биопсии эндометрия назначается в следующих случаях:
- у женщины наблюдаются длительные и болезненные менструальные кровотечения;
- возникают обильные маточные кровотечения между месячными по неизвестной причине;
- опасные кровотечения появились после проведения гормональной терапии или длительного использования контрацептивов;
- появляются выделения с кровью в период менопаузы;
- УЗИ показало наличие в матке опухоли или полипов эндометрия, при этом у пациентки обнаружено избыточное содержание эстрогенов в крови;
- у женщины наблюдается бесплодие, беременность неоднократно прерывалась на ранних сроках;
- анализ крови на онкомаркеры при обнаружении новообразований в матке показывает наличие раковых клеток;
- женщина готовится к проведению ЭКО.
Противопоказания
Перед проведением пайпель-биопсии эндометрия врач должен быть уверен в отсутствии у пациентки беременности. Процедуру отбора материала не проводят при наличии воспалительных процессов и различных видов инфекции (грибков, возбудителей венерических заболеваний), а также дисбактериоза влагалища. Проведение процедуры отменяется, если возникает гнойный воспалительный процесс в матке (эндометрит) или наблюдаются воспалительные заболевания других органов малого таза, из которых инфекция может попасть в половые органы.
Противопоказанием к применению данного метода диагностики является наличие у женщины таких заболеваний крови, как гемофилия и анемия (при которых может открыться опасное для жизни кровотечение), а также сердечно-сосудистых патологий, способных стать причиной тромбообразования. Пайпель-биопсия не проводится при наличии врожденных нарушений развития половых органов.
В какие дни цикла проводится пайпель-биопсия
Проведение процедуры может быть назначено на различные дни цикла в зависимости от того, какие патологии требуют диагностики:
- Перед месячными, если необходимо выяснить причину бесплодия из-за наличия гормональных нарушений и отсутствия овуляций.
- По окончании менструации (примерно на 7 день цикла), чтобы выявить причину слишком длительных месячных, которой может оказаться неполное отторжение эндометрия.
- Во второй фазе цикла (на 17-25 день). Пайпель-биопсия эндометрия позволяет проконтролировать результаты проведения гормональной терапии.
- В первой фазе цикла (при отсутствии кровянистых выделений). Исследование осуществляется для обнаружения причины межменструальных кровотечений.
Для изучения причин аменореи и при подозрениях на образование злокачественных опухолей в полости матки пайпель-биопсию проводят в любой день.
Подготовка к проведению процедуры
Перед проведением процедуры необходимо сдать кровь для анализа на содержание гемоглобина и определение свертываемости, уровня эстрогенов, прогестерона, гормонов гипофиза.
Анализ мазка из влагалища и шейки матки дает возможность обнаружить наличие грибка и других видов инфекции. Общий анализ мочи позволяет определить уровень лейкоцитов и обнаружить воспалительные заболевания органов мочевыведения.
Проводится анализ крови на сифилис, ВИЧ, вирусы гепатитов. При подозрениях на рак делается анализ крови на онкомаркеры.
За 1 месяц до проведения процедуры женщине необходимо прекратить прием гормональных препаратов, за 3 дня – от использования антикоагулянтов. Следует отказаться от спринцевания, тампонов, применения вагинальных лекарственных средств, а также воздержаться от половых сношений.
В течение 12 часов перед проведением пайпель-биопсии нельзя принимать пищу, а непосредственно перед походом к врачу необходимо сделать очистительную клизму.
После проведения пайпель-биопсии
Воздействие на эндометрий при пайпель-биопсии связано с повреждением мелких кровеносных сосудов, поэтому в течение нескольких дней у женщины могут появляться незначительные кровянистые выделения. В норме не должно возникать никаких болей.
После проведения такой процедуры месячные, как правило, наступают с задержкой до 10 дней. Поскольку повреждения при проведении манипуляций очень незначительны, состояние эндометрия быстро восстанавливается.
Предупреждение: Задержка может быть связана с наступлением беременности, так как оплодотворенная после ближайшей овуляции яйцеклетка прикрепляется даже к той части эндометрия, которая осталась после пайпель-биопсии. Женщине следует это учесть. Если беременность нежелательна, необходимо посоветоваться с врачом по поводу применения подходящего средства барьерной контрацепции.
Врачи рекомендуют воздержаться от половых сношений в течение месяца после проведения исследования эндометрия. Кроме того, следует избегать физической усталости, сильных переживаний. Посещение сауны, пребывание в жарком помещении, купание в горячей ванне ведут к кровотечениям.
При появлении сомнительных симптомов ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, использовать народные средства или препараты, кроме тех, что назначит врач.
Когда следует немедленно обратиться к врачу
В редких случаях после проведения пайпель-биопсии у женщины меняется характер месячных (например, увеличивается их объем и продолжительность, они становятся болезненными). Грозным осложнением может быть возникновение воспалительного процесса. Как правило, причиной является несоблюдение рекомендации врачей по гигиеническому уходу за половыми органами в восстановительный период, вступление в сексуальные отношения в ближайшие дни после проведения пайпель-биопсии эндометрия, переохлаждение нижней части тела.
К врачу необходимо обратиться при любых симптомах недомогания, тем более, если возникают гнойные выделения или кровотечения из половых органов, повышается температура тела, появляются боли в нижней части живота, пропадают месячные.
Результаты исследования
В зависимости от целей диагностики и предполагаемого характера заболеваний исследование взятого на анализ материала и расшифровка результатов могут быть проведены экстренно в течение 0.5 часа, однако ответ может быть получен и через 2 недели.
После получения точного ответа о характере патологии проводится лечение противовоспалительными средствами или антибиотиками, гормональными препаратами для регулирования роста эндометрия и восстановления цикла. При необходимости проведения хирургических операций пайпель-биопсия дает возможность оценить необходимый объем вмешательства и возможные последствия.