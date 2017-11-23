На формирование слизистой оболочки матки влияет соотношение гормонов, вырабатываемых яичниками. Нарушение структуры эндометрия, отклонение его толщины от нормы вызывает появление серьезных проблем в состоянии репродуктивного здоровья женщины. Для того чтобы установить причину менструальных нарушений, бесплодия, возникновения новообразований в матке, необходимо тщательно исследовать состояние ее полости, выявить возможные патологии развития эпителиальных клеток. Эффективным методом, позволяющим произвести исследование эндометрия, является биопсия.

Что представляет собой процедура

Процедура позволяет извлечь частицы эндометрия для последующего исследования гистологическим методом. Таким путем устанавливают, какую структуру имеют клетки слизистой оболочки полости матки, нет ли в ней атипичных изменений. По результатам исследования делают выводы о характере патологических процессов в эндометрии, причине бесплодия или менструальных нарушений.

Существует несколько способов извлечения частиц эндометрия. К ним относятся полное выскабливание полости матки, ЦУГ биопсия (частичное выскабливание), аспирация слизистой с помощью специального шприца (аспирационная биопсия), прицельное извлечение материала при гистероскопии. Недостатком этих методов является необходимость расширения шейки матки и введения инструментов в полость, что делает процедуру забора частиц эндометрия болезненной и травматичной.

Преимущества пайпель-биопсии

При использовании пайпель-биопсии эндометрия производятся гораздо более простые и безопасные манипуляции. Используется так называемый «инструмент Пайпеля», который представляет собой мягкую эластичную узкую трубку со специальным наконечником. Внутри трубки имеется поршень. Трубка вводится в полость матки. При этом не требуется проводить расширение шейки с помощью особого приспособления. За счет оттягивания поршня трубка примерно наполовину заполняется отбираемым содержимым, которое затем исследуется под микроскопом.

Однократное введение инструмента позволяет отобрать эндометрий с обширных участков полости матки. Продолжительность процедуры 0.5-1 минута. Она практически безболезненна. Проводится в амбулаторных условиях, после чего женщина может заниматься своими обычными делами. Из-за отсутствия риска повреждения тканей и кровеносных сосудов такой способ отбора пробы можно применять при сахарном диабете и даже (с осторожностью) при пониженной свертываемости крови.

Для отбора частиц эндометрия используется одноразовый инструмент, исключается возможность инфицирования в процессе проведения процедуры.

Видео: Как проводится биопсия эндометрия. Преимущества процедуры

В каких случаях назначается пайпель-биопсия

Диагностика методом пайпель-биопсии эндометрия назначается в следующих случаях:

у женщины наблюдаются длительные и болезненные менструальные кровотечения;

возникают обильные маточные кровотечения между месячными по неизвестной причине;

опасные кровотечения появились после проведения гормональной терапии или длительного использования контрацептивов;

появляются выделения с кровью в период менопаузы;

УЗИ показало наличие в матке опухоли или полипов эндометрия, при этом у пациентки обнаружено избыточное содержание эстрогенов в крови;

у женщины наблюдается бесплодие, беременность неоднократно прерывалась на ранних сроках;

анализ крови на онкомаркеры при обнаружении новообразований в матке показывает наличие раковых клеток;

женщина готовится к проведению ЭКО.

Противопоказания

Перед проведением пайпель-биопсии эндометрия врач должен быть уверен в отсутствии у пациентки беременности. Процедуру отбора материала не проводят при наличии воспалительных процессов и различных видов инфекции (грибков, возбудителей венерических заболеваний), а также дисбактериоза влагалища. Проведение процедуры отменяется, если возникает гнойный воспалительный процесс в матке (эндометрит) или наблюдаются воспалительные заболевания других органов малого таза, из которых инфекция может попасть в половые органы.

Противопоказанием к применению данного метода диагностики является наличие у женщины таких заболеваний крови, как гемофилия и анемия (при которых может открыться опасное для жизни кровотечение), а также сердечно-сосудистых патологий, способных стать причиной тромбообразования. Пайпель-биопсия не проводится при наличии врожденных нарушений развития половых органов.

В какие дни цикла проводится пайпель-биопсия

Проведение процедуры может быть назначено на различные дни цикла в зависимости от того, какие патологии требуют диагностики:

Перед месячными, если необходимо выяснить причину бесплодия из-за наличия гормональных нарушений и отсутствия овуляций. По окончании менструации (примерно на 7 день цикла), чтобы выявить причину слишком длительных месячных, которой может оказаться неполное отторжение эндометрия. Во второй фазе цикла (на 17-25 день). Пайпель-биопсия эндометрия позволяет проконтролировать результаты проведения гормональной терапии. В первой фазе цикла (при отсутствии кровянистых выделений). Исследование осуществляется для обнаружения причины межменструальных кровотечений.

Для изучения причин аменореи и при подозрениях на образование злокачественных опухолей в полости матки пайпель-биопсию проводят в любой день.

Подготовка к проведению процедуры

Перед проведением процедуры необходимо сдать кровь для анализа на содержание гемоглобина и определение свертываемости, уровня эстрогенов, прогестерона, гормонов гипофиза.

Анализ мазка из влагалища и шейки матки дает возможность обнаружить наличие грибка и других видов инфекции. Общий анализ мочи позволяет определить уровень лейкоцитов и обнаружить воспалительные заболевания органов мочевыведения.

Проводится анализ крови на сифилис, ВИЧ, вирусы гепатитов. При подозрениях на рак делается анализ крови на онкомаркеры.

За 1 месяц до проведения процедуры женщине необходимо прекратить прием гормональных препаратов, за 3 дня – от использования антикоагулянтов. Следует отказаться от спринцевания, тампонов, применения вагинальных лекарственных средств, а также воздержаться от половых сношений.

В течение 12 часов перед проведением пайпель-биопсии нельзя принимать пищу, а непосредственно перед походом к врачу необходимо сделать очистительную клизму.

После проведения пайпель-биопсии

Воздействие на эндометрий при пайпель-биопсии связано с повреждением мелких кровеносных сосудов, поэтому в течение нескольких дней у женщины могут появляться незначительные кровянистые выделения. В норме не должно возникать никаких болей.

После проведения такой процедуры месячные, как правило, наступают с задержкой до 10 дней. Поскольку повреждения при проведении манипуляций очень незначительны, состояние эндометрия быстро восстанавливается.

Предупреждение: Задержка может быть связана с наступлением беременности, так как оплодотворенная после ближайшей овуляции яйцеклетка прикрепляется даже к той части эндометрия, которая осталась после пайпель-биопсии. Женщине следует это учесть. Если беременность нежелательна, необходимо посоветоваться с врачом по поводу применения подходящего средства барьерной контрацепции.

Врачи рекомендуют воздержаться от половых сношений в течение месяца после проведения исследования эндометрия. Кроме того, следует избегать физической усталости, сильных переживаний. Посещение сауны, пребывание в жарком помещении, купание в горячей ванне ведут к кровотечениям.

При появлении сомнительных симптомов ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, использовать народные средства или препараты, кроме тех, что назначит врач.

Когда следует немедленно обратиться к врачу

В редких случаях после проведения пайпель-биопсии у женщины меняется характер месячных (например, увеличивается их объем и продолжительность, они становятся болезненными). Грозным осложнением может быть возникновение воспалительного процесса. Как правило, причиной является несоблюдение рекомендации врачей по гигиеническому уходу за половыми органами в восстановительный период, вступление в сексуальные отношения в ближайшие дни после проведения пайпель-биопсии эндометрия, переохлаждение нижней части тела.

К врачу необходимо обратиться при любых симптомах недомогания, тем более, если возникают гнойные выделения или кровотечения из половых органов, повышается температура тела, появляются боли в нижней части живота, пропадают месячные.

Результаты исследования

В зависимости от целей диагностики и предполагаемого характера заболеваний исследование взятого на анализ материала и расшифровка результатов могут быть проведены экстренно в течение 0.5 часа, однако ответ может быть получен и через 2 недели.

После получения точного ответа о характере патологии проводится лечение противовоспалительными средствами или антибиотиками, гормональными препаратами для регулирования роста эндометрия и восстановления цикла. При необходимости проведения хирургических операций пайпель-биопсия дает возможность оценить необходимый объем вмешательства и возможные последствия.