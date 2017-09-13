Иногда женщина чувствует непонятную тяжесть в области лобка, боль во влагалище. Гинеколог после осмотра устанавливает, что причиной недомогания является ослабление мышечного тонуса, в результате которого произошло опущение матки. Патология может быть незначительной, но может иметь и неприятные последствия. Опущение чаще происходит у пожилых женщин, у молодых такое состояние тоже возможно. Из-за него возникают серьезные осложнения и последствия, поэтому провести лечение необходимо.

Опущение матки, его стадии

Матка удерживается в полости малого таза мышцами тазового дна (группой мышц в области промежности) и собственными связками. В норме она располагается в центре тазовой полости между прямой кишкой и мочевым пузырем. Шейка отклонена немного назад, так что между телом матки и шейкой образуется угол примерно 100°.

Если тонус мышц ослабевает, а связки растягиваются (происходит так называемый пролапс гениталий), то нормальное расположение матки нарушается, происходит ее опущение: верхняя часть, от которой отходят трубы (дно матки), опускается, а шейка перемещается ближе к входному отверстию влагалища. Может произойти выпадение матки, когда шейка выходит наружу. Нарушения в связочном аппарате становятся причиной опущения влагалища, а также прямой кишки, мочевого пузыря, почек.

Опущение чаще происходит у женщин старше 55 лет, но такое состояние встречается нередко и у молодых. Различают несколько степеней развития заболевания.

1 степень. Происходит опущение тела матки, при этом ее шейка приближается к входному отверстию влагалища, но не выходит за его пределы, даже если женщина тужится.

2 степень. Матка опускается настолько, что ее шейка показывается наружу, если женщина тужится, кашляет, поднимает тяжелый предмет. Такое состояние называют опущением и неполным выпадением матки.

3 степень. Происходит неполное выпадение: за пределы влагалища выступает шейка и часть тела матки.

4 степень. За пределы половой щели выходит тело и дно матки, происходит так называемое ее полное выпадение.

Такая патология не несет смертельной угрозы, но по мере прогрессирования появляются все более неприятные симптомы опущения матки и расстройства ее функционирования, что делает женщину инвалидом.

Причины опущения органов

Причиной ослабления мышц и связок, удерживающих матку и другие органы малого таза, являются:

разрывы мышц промежности, возникающие при родах: во время извлечения ребенка с помощью акушерских щипцов, использования вакуумэкстракции, а также при тазовом предлежании плода;

повреждение связок и мышц при проведении операций на половых органах;

травмы, вызывающие разрыв промежности;

нарушение чувствительности нервных окончаний, расположенных в органах мочеполовой системы, невозможность нормального регулирования сократимости мышц центральной нервной системой;

врожденные нарушения строения органов, мышц и связок, расположенных в малом тазу;

наследственная патология развития соединительной ткани (генетическое нарушение выработки коллагена) – соединительнотканная дисплазия.

снижение эластичности мышц и связок в результате возрастных изменений гормонального фона, уменьшения содержания эстрогенов (в менопаузальный период).

Риск развития патологии повышен у женщин, занимающихся тяжелой атлетикой, вынужденных выполнять тяжелую физическую работу. Нередко опущение и выпадение матки происходит у женщин, рожавших много раз, а также у страдающих запорами.

Развитию способствует образование опухолей в брюшной полости. Повышенное внутрибрюшное давление, приводящее к опущению органов, возникает у женщин с хроническими заболеваниями, вызывающими сильный кашель. Оно может также возникать при ожирении.

Видео: Причины и последствия опущения матки

Симптомы и возможные осложнения

Патология может ничем не беспокоить женщину в течение многих лет. Симптомы опущения матки начинают все больше проявляться, когда оно прогрессирует. У женщины возникает ощущение присутствия во влагалище или в промежности инородного тела, тянущие боли в этой области, а также внизу живота, усиливающиеся при ходьбе или сидении. Беспокоят боли в крестце и пояснице.

Болевые ощущения, дискомфорт появляются и во время полового сношения. На последних стадиях опущения половой акт становится невозможным.

При опущении матка оказывает давление на мочевой пузырь, поэтому мочеиспускание становится частым, затрудненным и болезненным, может возникать недержание мочи. Застой мочи вызывает цистит, воспаления почек, мочекаменную болезнь.

Опущение матки влечет за собой опущение кишечника, вследствие чего у женщины появляются запоры и метеоризм. Иногда возникает недержание кала.

Возможно усиление белей, появление кровянистых влагалищных выделений. Месячные становятся обильными и затяжными. При сильном опущении или выпадении матки женщина не может забеременеть.

Выпадающая часть матки постоянно травмируется при ходьбе, поэтому на ней образуются кровоточащие язвы и возникает воспаление. Нарушается кровообращение в малом тазу, происходит варикозное расширение вен нижних конечностей, появляются отеки тканей и слизистой оболочки матки.

При опущении и выпадении матки могут появиться такие осложнения, как пролежни во влагалище, ущемление выпадающей матки и петель кишечника.

Диагностика опущения матки

Обнаружить опущение и тем более выпадение матки врач может уже при наружном осмотре половых органов. Проверяется степень проявления в состоянии покоя женщины и при попытке натужиться. Для определения стадии развития патологии и диагностики сопутствующих заболеваний проводится обследование, по результатам которого врач определяет, какое лечение требуется, нужно ли проводить хирургическую операцию.

Используются следующие методы диагностики:

Кольпоскопия матки. Позволяет изучить состояние шейки и полости матки, обнаружить складки, участки воспаления, исследовать состояние эндометрия и слизистых оболочек шейки. Гистеросальпингоскопия – ультразвуковое исследование проходимости маточных труб. УЗИ матки и других органов малого таза. ПАП-тест. Цитологическое исследование мазка из влагалища и шейки матки для обнаружения атипичных клеток. Микроскопическое исследование мазка для определения состава микрофлоры, а также посев содержимого мазка для определения типа присутствующих в нем бактерий. Посев мочи. Проводится для установления наличия инфекции в органах мочевыведения. МРТ или КТ органов малого таза. Эти методы позволяют диагностировать именно опущение или выпадение матки, которые по внешним признакам могут быть схожи с такими патологиями, как «рождение» миоматозного узла, выворот матки, киста влагалища.

Проводятся консультации проктолога и уролога для выявления патологий кишечника и мочевыводящих органов.

Лечение

Существуют 2 способа лечения опущения и выпадения матки: консервативный и хирургический. При выборе направления терапии врач учитывает стадию развития патологии и симптомы ее проявления.

Консервативное лечение

Оно применяется в том случае, когда наблюдается первая стадия опущения, функционирование соседних органов не нарушено. Используется медикаментозная терапия препаратами, повышающими содержание эстрогенов в крови. Это помогает укрепить связки и повысить тонус мышц. Такие препараты также в виде мазей вводятся во влагалище.

Назначается проведение гинекологического массажа матки для улучшения кровообращения и устранения застоя крови и отеков. Пациенткам пожилого возраста предписывается использование пессариев – специальных эластичных колец из резины, заполненных воздухом. Упругое кольцо поддерживает матку, не дает ей опускаться во влагалище. Недостатком является то, что длительное применение пессария ведет к появлению пролежней во влагалище. Поэтому их применяют в течение 3-4 недель, делая затем перерыв на полмесяца. Обязательной процедурой является ежедневное спринцевание антисептическими растворами фурацилина, марганцовки или настоем ромашки.

Предупреждение: Начиная лечение, женщина должна отказаться от тяжелых физических нагрузок, перейти на более легкую работу, соблюдать диету, позволяющую ликвидировать запоры.

Типы хирургических операций

В случае, если консервативная терапия оказалась неэффективной, а степень смещения органов велика, применяется хирургический способ лечения. Устранение патологии возможно с помощью следующих методов:

Вагинопластика. Проводится ушивание задней стенки влагалища, а также прямой кишки, мышц заднего прохода и промежности. При наличии недержания мочи проводится «передняя кольпорафия» (устранение грыжи мочевого пузыря, образовавшейся в результате его опущения). Укорочение маточных связок и закрепление их в передней и задней стенке матки. Метод не является достаточно эффективным, так как связки со временем вновь растягиваются. Сшивание связок между собой. После такой операции женщина не сможет родить ребенка, так как матка не способна растягиваться и нормально сокращаться. Фиксация матки к костям и связкам тазового дна. Такая операция позволяет сохранить женщине способность к деторождению. Укрепление связок пластическими материалами. Возможно отторжение пластика, рецидив заболевания, появление свищей в органах малого таза. Сужение просвета влагалища. Гистерэктомия – полное удаление матки. Проводится в случае возникновения опущения матки у женщин, вышедших из детородного возраста. Комбинированный метод: проведение одновременно фиксации матки, укрепление связок и ушивание влагалища.

Операции проводятся через влагалище или с помощью лапароскопии (через проколы в брюшной стенке). Иногда приходится прибегать к открытой полостной операции.

После оперативного лечения опущения матки назначается противовоспалительная терапия и обезболивающие средства. В случае сохранения матки при необходимости проводится заместительная гормональная терапия эстрогенсодержащими препаратами.

Рекомендация: В послеоперационный период рекомендуется соблюдение диеты, занятия лечебной гимнастикой для укрепления связок и мышц тазового дна.

Видео: Хирургическое лечение опущения внутренних органов

Профилактика опущения матки

В законодательстве предусмотрено ограничение веса предметов, которые разрешается поднимать и переносить женщине на производстве (не более 20 кг). Она должна строго соблюдать установленную норму. Девочку с юного возраста необходимо знакомить с последствиями тяжелых физических нагрузок.

Важной мерой профилактики является правильный уход за половыми органами, особенно после родов. Такая мера необходима для предотвращения воспалительных процессов во влагалище. Важно также своевременно проводить лечение заболеваний половых и других органов малого таза.

Большое значение имеет правильное ведение родов, тщательное зашивание разрывов. После родов врачи рекомендуют обязательно делать упражнения для восстановления упругости мышц и связочного аппарата матки. При наличии родовых травм назначается лазеротерапия или электростимуляция мышц таза.

Необходимо правильно питаться, чтобы не возникали запоры.

Упражнения для укрепления тазовых и влагалищных мышц

Хорошим способом профилактики опущения матки и влагалища являются занятия йогой с использованием специальных поз. Существует также комплекс специальных упражнений, помогающих укрепить мышцы тазового дна и влагалища.

Некоторые из них выполняются в положении сидя: втягивание мышц влагалища и нижней части живота с последующим их «выталкиванием», сжатие и расслабление сфинктера. Другие упражнения выполняются в положении стоя или лежа, например такие: ходьба по кругу с зажатым между ног мячиком, ползанье по-пластунски вперед и назад.

Полезным является также упражнение, которое женщина должна выполнять лежа на спине с согнутыми в коленях ногами, с прижатыми к полу ступнями: необходимо разводить ноги как можно сильнее, а затем сводить их вместе, сжимая мышцы влагалища. При таком же исходном положении можно поднимать таз, зажимая мышцы. Упражнения выполняются по 10 раз. Эффективность такой гимнастики гарантирована.

Видео: Упражнения для профилактики опущения матки