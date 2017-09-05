Отеки на лице, сопровождающиеся мешками под глазами, припухлостями и искажением овала лица, в отличие от мелких морщинок или пигментных пятен, невозможно скрыть при помощи пудры и тонального крема. Чаще всего они возникают утром и являются следствием недосыпания, избыточного употребления жидкости или соленой пищи накануне вечером. Но причины могут быть и более серьезными. Например, заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, печени, травмы или аллергия. Для устранения отечности на лице помогут мочегонные средства в виде аптечных препаратов или лекарственных растений.

Особенности выбора мочегонного средства

Отек – это избыточное скопление жидкости в органах или внеклеточном тканевом пространстве, возникающее в результате задержки ее выведения из организма и повышения проницаемости капилляров. Причины, по которым появляются отеки на лице, разделяют на местные и общие. К местным относятся:

воспалительные процессы на коже;

флюс;

травмы и операции;

солнечные ожоги;

воспаление в придаточных пазухах носа;

конъюнктивит;

укусы насекомых.

Для устранения местных отеков в зависимости от причины применяют обезболивающие, противоожоговые, антигистаминные, противовоспалительные таблетки, мази, гели или крема. Мочегонные средства в данном случае могут назначить только при массивных и нарастающих отеках.

К общим причинам относятся нарушения образа жизни, недосыпание, заболевания почек и печени, эндокринные нарушения, сердечная недостаточность, поступление в организм большого количества соли, острой и копченой пищи, жидкости или алкоголя в вечернее время. Именно в этих ситуациях при отеках лица мочегонные препараты быстро и эффективно справляются с проблемой, но их выбор должен осуществляться совместно с врачом.

Важно: При частом появлении отеков на лице необходимо обратиться к врачу, пройти обследование и выяснить их причину. Необдуманный прием мочегонных средств может быть опасен для здоровья.

Лекарственные препараты с мочегонным действием

Мочегонные препараты – это группа лекарственных средств, которые усиливают выведение жидкости из организма, повышают образование мочи и улучшают ее выведение. В настоящее время на прилавках аптек представлен большой выбор таких препаратов в различных лекарственных формах. Все они отличаются по стоимости, показаниям, механизму действия, противопоказаниям и побочным реакциям, поэтому выбор нужно делать с учетом многих факторов, важнейшим из которых является безопасность.

По механизму действия можно выделить следующие основные группы мочегонных средств:

Антагонисты альдостерона блокируют альдостероновые рецепторы, повышают экскрецию натрия, хлора и воды, замедляют выведение калия и мочевины. К ним относятся мочегонные препараты с действующими веществами спиронолактон (верошпирон, верошпилактон, альдактон) и эплеренон (инспра, эспиро, эпленор). Тиазидные и тиазидоподобные диуретики усиливают выведение ионов натрия и калия и за счет этого ускоряют выведение жидкости. К преимуществам этих мочегонных относятся быстрота наступления и длительность противоотечного эффекта, применяются при заболеваниях почек, гипертонии, сердечной недостаточности. К данной группе относятся препараты с действующими веществами гидрохлортиазид, циклопентиазид, хлорталидон, клопамид и индапамид. Петлевые диуретики расслабляют гладкую мускулатуру сосудов, за счёт увеличения синтеза простагландинов E2 и I2 в клетках сосудов повышают почечный кровоток, повышают клубочковую фильтрацию, увеличивают степень выведения кальция и магния. К ним относятся препараты на основе фуросемида, торасемида (трифас), этакриновой кислоты (урегит), буметанида и пиретанида. Они отличаются быстротой и непродолжительностью мочегонного эффекта, а также большим списком побочных действий и противопоказаний, могут применяться при отеках различного генеза. Ингибиторы карбоангидразы характеризуются слабым мочегонным действием средней продолжительности. Механизм действия связан с влиянием на ферментативные процессы в почечных канальцах, что приводит к увеличению объема выделяемой жидкости. При длительном применении вызывают серьезные нарушения кислотно-щелочного равновесия в организме и приводят к повышению рН мочи. Основным представителем данной группы является препарат на основе ацетазоламида диакарб.

При употреблении мочегонных препаратов необходимо понимать, что они только временно помогают убрать отечность, но никак не влияют на причину ее возникновения. Если отеки на лице обусловлены какими-либо патологиями в организме, то по истечении срока действия принятого диуретика отек с большой вероятностью через некоторое время появится снова. Диуретики оказывают действие на весь организм целиком, на фоне приема некоторых из них иногда отмечается развитие обезвоживания организма, потеря ионов калия, кальция и других важных минералов.

Рекомендация: После приема мочегонных препаратов при отеках лица, особенно первый раз, лучше остаться дома, так как в течение определенного времени возможны очень частые позывы к мочеиспусканию, что создает некоторые неудобства.

Народные средства

При отеках на лице, не связанных с серьезными заболеваниями, можно воспользоваться рецептами народной медицины. В отличие от фармацевтических препаратов, они обладают более мягким действием и имеют меньше противопоказаний и побочных эффектов, однако и действуют не так быстро. При отечности и скоплении лишней жидкости в организме народная медицина предлагает употреблять внутрь травяные чаи, настои и отвары лекарственных растений, обладающих мочегонным действием. К ним относятся:

плоды шиповника;

листья ортосифона тычиночного;

траву хвоща полевого;

зелень сельдерея;

листья брусники;

семена укропа и петрушки;

ягоды клюквы;

листья толокнянки обыкновенной;

траву пастушьей сумки и другие.

Чтобы быстрее избавиться от отеков, при употреблении таких средств рекомендуется ограничить потребление жидкости и соли. В аптеке также можно приобрести уже готовые мочегонные сборы лекарственных трав для устранения отеков, вызванных определенными заболеваниями.

Настой пастушьей сумки

Купленную в аптеке высушенную траву пастушьей сумки (1 ст. л.) залить 200 мл кипятка и настоять 10 минут. Затем профильтровать и принимать три раза в день до еды.

Настой хвоща полевого

Высушенную траву хвоща полевого (4 ч. л.) залить ½ л кипятка, настоять 20 минут, профильтровать. Полученный настой употреблять в количестве не более 3 ст. л. по четыре раза в сутки.

Семена петрушки

Петрушка обладает мочегонным действием, хорошо помогает при отеках, позволяет вывести избыток мочевой кислоты и солей из организма. Применять ее для устранения отеков на лице нужно следующим образом: семена петрушки (½ ч. л.) залить холодной кипяченой водой, настоять 7–9 ч. Принимать средство по 2–3 ст. л. через каждые 2 ч.

Сельдерей

Зелень сельдерея при отеках можно добавлять в обычные овощные салаты или другие блюда, а также отжимать из нее сок. Сок следует принимать по 1 ч. л. 3 раза в день за 30 минут до еды.

Совет: Для профилактики отеков на лице по утрам нужно избегать во время сна положения головы лицом в подушку. Людям, склонным к их возникновению, рекомендуется спать на высокой и жесткой подушке с приподнятой головой, чтобы обеспечить нормальный отток жидкости от головы.

Видео: Особенности приема и механизм действия мочегонных препаратов