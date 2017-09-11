Закаливание предполагает регулярное выполнение упражнений, способствующих росту сопротивляемости организма ребенка к изменениям факторов внешней среды, а также снижению их возможного неблагоприятного влияния. Начинать процедуры можно практически с рождения, с недельного возраста, сразу после прохождения периода адаптации первых дней жизни. Программу оздоровительных мероприятий необходимо заранее согласовать с неонатологом или участковым педиатром.

Польза закаливания

Основной целью проведения закаливающих процедур служит повышение комплексной сопротивляемости организма. Расширение диапазона комфортных температур окружающей среды позволяет снизить подверженность ребенка простудным заболеваниям, сделать его гораздо менее восприимчивым к влиянию инфекционных агентов.

Регулярное осуществление закаливающих процедур также позволяет укрепить нервную систему, нормализовать функционирование внутренних органов, обеспечить правильное формирование скелета, развитие мышечной ткани, наладить обмен веществ.

Правила закаливания

Эффективность процедур по закаливанию ребенка во многом зависит от соблюдения правил их выполнения:

Осуществление любых гигиенических и гимнастических мероприятий требует учета настроения и особенностей темперамента ребенка. В ситуации, когда малыш капризничает и не расположен к взаимодействию с взрослым, закаливание лучше отложить. Игровая форма является наилучшим вариантом для приучения детей к соблюдению принципов здорового образа жизни. Мероприятия по закаливанию должны проводиться систематически с постепенным увеличением времени воздействия выбранного фактора. Применение для закаливания слишком сильных раздражителей (экстремально низких температур воды или воздуха, продолжительного нахождения на солнце) опасно для здоровья и жизни ребенка. Закаливание предполагает использование контраста температур не менее 15ºC, только в этом случае оно даст заметный результат. Выбор одежды и обуви на прогулку следует осуществлять по погоде, предпочтительно использование вещей из натуральных материалов. Закаливание детей необходимо совмещать с массажем и гимнастикой. В помещении, где выполняются процедуры, должен быть организован приток свежего воздуха, однако следует избегать возникновения сквозняка. Для достижения наилучшего результата важно проводить закаливающие мероприятия для всей семьи одновременно.

Предупреждение: В процессе выполнения процедур по закаливанию организма необходимо внимательно следить за состоянием ребенка, не допускать переохлаждения и излишнего утомления малыша.

Видео: Разговор о закаливании с педиатром Е. О. Комаровским

Традиционные методики закаливания

Способы проведения традиционных закаливающих процедур просты и доступны для постоянного применения в условиях дома или квартиры в любое время года. Основными факторами для закаливания детей служат природные воздействия: солнечное излучение, воздух, вода.

Солнечные ванны

Малышей в возрасте до 12 месяцев не рекомендуется подвергать воздействию прямого солнечного излучения. Их знакомство с улицей начинается в тени, после чего становятся возможны спокойные игры в условиях рассеянных лучей (светотени): от 3-5 минут в первые дни до 10 минут при температуре окружающего воздуха 23-25ºC.

Для детей старше года закаливание солнцем начинают в условиях рассеянного излучения, затем можно выходить под прямой солнечный свет. Мероприятие может проводиться до 3 раз за день, а его длительность зависит от возраста ребенка:

5-10 минут для малышей 1-3 лет;

10-15 минут для ребенка 3-7 лет.

Для школьников продолжительность первых солнечных ванн не должна превышать 5-10 минут в течение 3 дней, после чего можно ежедневно добавлять по 3-4 минуты, доводя общее время процедуры до часа с обязательным перерывом на 10-15 минут для отдыха в тени через полчаса пребывания на солнце.

К общим правилам проведения процедур с использованием солнечного излучения относятся обязательное применение светлой ткани (платка, панамы, кепки) для защиты головы и планирование пребывания на солнце в период с 11 до 13 часов (для средних широт) и не ранее, чем по прохождении 1,5-2 часов после приема пищи.

Появление чрезмерной сонливости, раздражительности, головной боли должно стать сигналом к прекращению процедур. Индивидуальная дозировка времени и интенсивности солнечных ванн определяется врачом в соответствии с возрастом и особенностями здоровья и состояния ребенка.

Воздушные процедуры

Обычное проветривание комнаты ребенка может стать эффективной процедурой для закаливания его организма. Для поддержания оптимальных показателей микроклимата и обеспечения притока свежего воздуха необходимо открывать окна или форточку 4-5 раз за день в холодное время года, а в теплые сезоны он должен поступать постоянно.

Проветривать помещение следует в присутствии ребенка в любую погоду, избегая появления сквозняка. Оптимальная температура для жилых комнат, в том числе детской, составляет 20-22ºC. Термометр, необходимый для ее контроля, предпочтительно размещать недалеко от спального места малыша на высоте 1,5 м от пола.

Прием воздушных ванн как процедур для закаливания необходим малышу с самого рождения. Их удобно выполнять во время пеленания 3-4 раза за сутки, оставляя ребенка без одежды и пеленок в положении лежа на животе. Для первых мероприятий достаточно 2-3 минут, к возрасту полугода их длительность должна составлять не менее четверти часа, а к году – получаса.

В теплое время года воздушные ванны для малыша полезно проводить в тени деревьев вне дома. Если ребенок ослаблен, закаливание начинают, постепенно приучая кожу к воздействию прохладного воздуха:

для первых мероприятий достаточно открывать ручки и ножки;

затем тело ребенка открывают до пояса;

через несколько недель малыша можно раздеть полностью.

Ежедневные прогулки также служат эффективным методом закаливания детей. Неонатологи рекомендуют планировать первое посещение улицы не ранее начала второй недели жизни, хотя при желании, наличии хорошей погоды и с одобрения специалиста многие матери выходят с малышами на свежий воздух уже на следующее утро после выписки из роддома.

Первые прогулки длительностью 15-30 минут можно осуществлять при температуре не ниже -5ºC, затем время пребывания на свежем воздухе постепенно возрастает до 1-2 часов. В возрасте 3 месяцев дети уже хорошо переносят -10ºC, а с полугода и -15ºC.

Совет: Во время прогулок в холодную погоду ребенка в возрасте до 3 месяцев предпочтительно держать на руках, чтобы исключить риск переохлаждения.

Водные процедуры

Традиционное закаливание с помощью воды включает использование ванн с обливанием, обтираний и умывания:

Ванны с обливанием проводят во время купания малыша с момента достижения им недельного возраста. Ребенка моют при температуре воды около 37ºC, после чего выкладывают на ладонь вниз животом и поливают стопы, а затем и спинку вдоль позвоночника до области затылка заранее подготовленной водой на 10ºC прохладнее. Каждые 4-5 дней температуру воды понижают на 1ºC, доводя ее до 18-20ºC. Дети постарше могут использовать еще более холодную воду. Местные ванны организуют для детей старше года. Ножные ванны проводят, погружая конечность до голеностопного сустава в таз с водой температурой 33-36ºC с постепенным ее понижением на 1ºC за 5-6 дней до 20-22ºC. В первые дни мероприятие занимает около 30 секунд, затем его длительность увеличивается до 1-3 минут. Ручными ваннами фактически служат игры малышей с водой, которые проводят при температуре жидкости 28ºC на протяжении четверти часа 1 раз в 2-3 дня. После выполнения закаливающих процедур конечности вытирают мягким полотенцем и слегка растирают. Подмывание и умывание малышей проводят за 1-2 минуты с использованием теплой воды температурой около 28ºC. Каждые 3 дня ее плавно снижают на 1ºC, постепенно доводя до 22ºC. Проведение обтираний показано детям в возрасте от 8 недель. Подготовительные мероприятия включают ежеутреннее растирание кожи до ее легкого покраснения сухой шерстяной или фланелевой тканью на протяжении четверти месяца. По истечении этого срока можно начинать использование воды температурой 33-36ºC (летом прохладнее, а зимой теплее), смачивая в ней полотенце или банную варежку. Обтирание проводят, отжимая махровую ткань и проводя ей по рукам и ногам ребенка от пальцев вверх, а затем обрабатывая области груди, живота и спины. Тело растирают сразу после процедуры до легкого порозовения кожи. Температуру воды для обтираний постепенно понижают (на 1ºC за 5 дней), доводя ее до 28ºC.

Совет: Для усиления полезного действия обтираний вместо воды можно использовать слабый солевой раствор (1 ч. л. на 200 мл).

После водных процедур кожу маленького ребенка промокают с помощью полотенца. Малыша укутывают в байковую пеленку поверх легкой хлопчатобумажной, а через четверть часа переодевают.

Интенсивные методики закаливания

Интенсивное закаливание ребенка предполагает использование значительного контраста температур. Для проведения таких мероприятий требуются ледяная вода, снег или морозный воздух. Применять методы этого раздела можно только для здоровых адаптированных детей с одобрения участкового педиатра.

Закаливание с помощью снега можно осуществить, выходя с ребенком на прогулку за городом в дни, когда он выпадает свежим и чистым. Для процедур необходимо предусмотреть обувь, которая быстро снимается и легко надевается, например, валенки. На улице следует провести разогревающие мероприятия, а затем, поочередно обнажая ножки, поставить каждую из них на снег на несколько секунд, промокнуть и одеть, после чего снова вернуться к активным играм, бегу или приседаниям.

Противопоказания

Закаливающие мероприятия для ребенка проводятся с учетом состояния его здоровья, возраста и индивидуальной переносимости процедур разного рода. К основным противопоказаниям относятся:

гипертермия;

простудные заболевания;

острые кишечные расстройства;

декомпенсированный порок сердца;

анемия;

истощение;

высокая нервная возбудимость;

нарушения сна;

болезни эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

обширное повреждение кожи в результате ожога;

аномальная реакция организма на холодовое воздействие;

негативное отношение к мероприятиям по закаливанию.

Возвращение к процедурам должно производиться не ранее наступления полного выздоровления. Подготовительный период, когда влияние и продолжительность воздействия факторов для закаливания уменьшены относительно их привычного для организма уровня, потребуется пройти заново.

Проведение закаливания запрещено для малышей, у которых наблюдалась гипертрофированная теплопотеря с развитием тошноты, рвоты, появлением шума в ушах и головокружения, спазм кровеносных сосудов миокарда, судороги в ногах, затрагивающие трехглавую мышцу голени, рефлекторная остановка деятельности сердца.