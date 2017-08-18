Менингитом чаще и тяжелее всего болеют дети. Как подчеркивают педиатры, у этого заболевания есть три особенности: оно достаточно редкое, крайне опасное, излечимо в большинстве случаев, если начать лечение сразу. Поэтому о том, как распознать менингит, какие при этом заболевании бывают симптомы и первые признаки, родители должны знать обязательно. Подобно тому, как невозможно навсегда защитить ребенка от воспаления легких или кишечных заболеваний, застраховаться от возникновения этой болезни так же трудно. Важнейшую профилактическую роль играет укрепление иммунитета.

Общая характеристика заболевания

Менингитом называется воспаление оболочек головного мозга, в результате которого происходит поражение центральной нервной системы, почек и других органов. Причиной заболевания является проникновение в область мозга возбудителей различных видов инфекции. Соответственно различают вирусный, бактериальный и грибковый вид заболевания.

Классификация видов по возбудителю заболевания

Вирусный менингит возникает из-за проникновения в мозговые оболочки практически любых вирусов (гриппа, кори, коклюша, герпеса, ветряной оспы и других).

Бактериальный менингит является наиболее опасным, так как скорость развития инфекции такого вида настолько велика, что состояние детей ухудшается стремительно. Если сразу не начать лечение антибиотиками, могут возникнуть тяжелые осложнения и даже наступить смерть. Возбудителями являются любые бактерии (стрептококки, стафилококки, пневмококки, гемофильная палочка, туберкулезная палочка, менингококки).

Грибковый менингит поражает детей с генными отклонениями в иммунной системе или приобретенным (после химиотерапии, воздействия радиации, тяжелых заболеваний) иммунодефицитным состоянием (ИДС).

Наиболее опасными являются следующие виды менингита:

герпетический;

туберкулезный;

менингококковый (возбудителем является менингококк).

Такие заболевания возникают быстро, состояние ухудшается с каждой минутой. Если помощь не будет оказана немедленно, может наступить смерть. Основные симптомы менингита у детей не зависят от причины его возникновения. При отдельных видах заболевания к ним могут добавляться еще и другие, столь же тяжелые.

Классификации по течению заболевания

Менингит подразделяют на первичный и вторичный.

Первичный не связан с другими болезнями, возникает из-за проникновения микроорганизмов извне.

Вторичный возникает как осложнение других заболеваний в результате распространения инфекции по организму через кровь. Может возникнуть после кори, свинки, при туберкулезе и других инфекционных болезнях.

Существуют так называемая серозная и гнойная (наиболее тяжелая) формы заболевания. При серозной форме твозбудителями чаще всего являются вирусы, осложнения возникают редко. При своевременном и правильном лечении через 7-10 дней наступает выздоровление.

Гнойное воспаление возникает при попадании в оболочки мозга менингококков, пневмококков, синегнойной палочки. Заболевание имеет затяжной характер, сопровождается тяжелыми осложнениями.

По характеру протекания различают острую, подострую, рецидивирующую и хроническую формы менингита.

Чаще всего такое заболевание возникает у детей 3-5 лет, реже у школьников младшего возраста и еще реже – у подростков. Вспышки заболевания могут происходить в холодное время года. Стойкого иммунитета к этой болезни не вырабатывается. Возможно повторное его возникновение.

Видео: Особенности менингита у детей

Причины заболевания менингитом

Причина возникновения и тяжесть протекания болезни, как правило, зависят от возраста ребенка.

У новорожденных детей менингит может возникать, если он внутриутробно заразился токсоплазмозом или герпесом. У грудного ребенка заболевание чаще всего является осложнением врожденного сифилиса или ВИЧ. Нередко возникает менингококковая форма.

В школьном возрасте наиболее часто встречается стафилококковый и стрептококковый менингит. У подростков наблюдается туберкулезная форма.

Чаще всего инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Но вирусы и бактерии, особенно те, что отличаются устойчивостью к условиям окружающей среды, могут находиться также на игрушках, в комнатной пыли, на посуде. Заразиться можно при непосредственном контактировании с больным, а также через предметы, которых он касался. Вероятность заражения возрастает у детей, посещающих детские учреждения, где они тесно общаются. Болезнь проявляется не сразу, поэтому вполне возможно контактирование с уже больным ребенком.

Способствовать возникновению менингита могут:

воспалительные ЛОР заболевания (отит, синусит, аденоидит);

искривление носовой перегородки, врожденные или приобретенные аномалии развития черепа;

наличие кариеса;

образование фурункулов на шее или лице;

возникновение гнойных воспалительных процессов в органах дыхательной системы;

резкое снижение иммунной защиты в результате заболеваний, авитаминоза, а также генные нарушения иммунитета.

В группе повышенного риска заболевания менингитом находятся преждевременно рожденные дети. Если беременность и роды у женщины проходили с осложнениями, то у ребенка имеется вероятность развития признаков воспаления мозговых оболочек.

Опасность заболевания особенно велика у малыша грудного возраста при возникновении гнойных воспалительных процессов, таких как тонзиллит, эндокардит. Заболеть менингитом могут дети, получившие травму головы, спинного мозга при родах или в грудном возрасте (при падении, ушибах), а также родившиеся с ДЦП.

Видео: Признаки и лечение энтеровирусного менингита

Возможные осложнения при менингите

При несвоевременно начатом лечении и тяжелом протекании менингита у ребенка могут возникнуть опасные осложнения:

воспалительное поражение головного (энцефалит) и спинного (миелит) мозга;

отек мозга и легких;

нарушение свертываемости крови, приводящее к опасному кровотечению;

недостаточность надпочечников;

инфаркт миокарда;

нарушение зрения, светобоязнь;

параличи конечностей и лица.

Более отдаленными последствиями, которые способны проявиться даже через несколько лет, могут быть полная потеря зрения и слуха, сильные головные боли, эпилепсия, гидроцефалия, умственная отсталость, заболевания сердца и другие.

Избежать серьезных осложнений и последствий можно, если приступить к лечению в первые сутки после появления симптомов менингита.

Видео: Правила проведения осмотра для обнаружения менингеальных симптомов

Симптомы и признаки заболевания

Существует три главных симптома менингита (так называемая менингеальная триада):

Сильная головная боль неясной локализации, усиливающаяся при повороте головы, воздействии шума и яркого света. Справиться с болью с помощью анальгетиков не удается. Резкое повышение температуры тела до 39°-40° (она не спадает в течение нескольких дней, не помогают жаропонижающие средства). Постоянная рвота, не приносящая детям облегчения.

Предупреждение: Если при каком-либо инфекционном заболевании у ребенка, который, как казалось, пошел на поправку, через 3-4 дня резко возросла температура, он стал жаловаться на боль в голове, родители должны без промедления вызвать врача: такие симптомы характерны для менингита.

Следует обратить внимание также на наличие других симптомов менингита у ребенка.

Признаками отравления организма продуктами жизнедеятельности микробов и воздействия их на мозговые оболочки являются не только рвота и головная боль, но и такие симптомы, как бледность кожных покровов из-за нарушения мозгового кровообращения, ноющая боль в суставах и мышцах, одышка, частое сердцебиение, синева в области носогубного треугольника, снижение артериального давления. Больной малыш все время просит пить, у него нет аппетита. Признаком резкого ухудшения состояния является отказ от питья.

Как предупреждает доктор Е. Комаровский, если у малыша жар, при этом он краснеет – это нормально и не страшно. А вот бледность кожи при высокой температуре – это опасный симптом нарушения состояния сосудов мозга, которой наступает при менингите.

Особые симптомы возникают при менингококковой инфекции, которая чаще всего поражает детей младше 6 лет, но может обнаруживаться и у старших. При этом менингит сочетается с менингококцемией (попаданием инфекции в кровь). Почти сразу появляется характерная сыпь, вначале красная, а затем приобретающая синеватый оттенок. Сыпь появляется на ступнях, а затем распространяется на все тело. Это симптом крайне опасный. Доставить ребенка в больницу и начать лечение надо срочно, так как сепсис, о появлении которого говорит сыпь, может за несколько часов привести к летальному исходу.

Первые признаки менингита у детей

Заподозрить наличие менингита у ребенка можно по следующим симптомам:

У него возникает напряжение (ригидность) затылочных мышц. При попытке приподнять голову поднимается вся верхняя часть тела. Он не может нагнуть голову так, чтобы подбородком достать до грудной клетки. Между ними остается несколько сантиметров. Из-за напряжения мышц спины больной не может сидеть, не упираясь в постель руками («поза треножника»). Напряжены мышцы задней части бедра. Согнутые в коленях ноги невозможно разогнуть. Возникает симптом, при котором надавливание на обе щеки немного ниже скул приводит к тому, что у ребенка непроизвольно приподнимаются плечи. Ребенок принимает характерную позу: лежа на боку, запрокидывает голову и подтягивает согнутые в коленях ноги к подбородку.

У ребенка возникает повышенная чувствительность к громким звукам и яркому свету. Может появиться косоглазие, раздвоение изображения.

Признаки менингита у грудных детей

Признаками такого заболевания у грудного малыша могут быть постоянный монотонный плач, отказ от груди и бутылочки, частое срыгивание, характерная поза (лежит на боку с подтянутыми ножками и откинутой головкой). Ноги не разгибаются при попытке взять его на руки. Важным моментом является появление у ребенка судорог.

Признаки заболевания у детей моложе 7 лет

Для малыша этого возраста характерно внезапное возникновение усиливающейся головной боли, отсутствие аппетита, вялость, рвота через несколько минут после выхода из-за стола. Если при кишечном отравлении рвота вызывает очищение желудка и приносит ребенку облегчение, то при менингите она вызвана воздействием токсина на нервные центры мозга, поэтому позывы не исчезают.

Ребенок пытается лечь, принять характерную позу.

Симптомы у подростков

В этом возрасте ребенок уже может рассказать о своих недомоганиях, таких как головная боль, рвота без тошноты. У него появляется сверхчувствительность кожи (неприятно и даже болезненно любое прикосновение). Возникают психические расстройства (галлюцинации, раздражительность, потеря способности ориентироваться в пространстве). Из-за повышения внутричерепного давления больной ребенок может впасть в коматозное состояние. Тяжелое течение болезни ведет к летальному исходу.

Диагностика

Заболевание настолько опасно, что пациент независимо от возраста и тяжести проявлений госпитализируется. Основным методом, с помощью которого точно диагностируется наличие менингита, является пункция спинного мозга. Только так можно установить природу заболевания, вид возбудителя, так как подход к лечению вирусного и бактериального поражения мозговых оболочек абсолютно различный. В некоторых случаях пункцию проводят и в лечебных целях. Отбор спинальной жидкости позволяет снизить внутричерепное давление. При туберкулезном менингите спасти ребенка может только ежедневное введение в спинной мозг специального антибиотика.

Пункция делается перед началом лечения заболевания и после его окончания. Только полное отсутствие инфекции в спинномозговой жидкости говорит об излечении. Если препараты неэффективны, то назначаются другие.

Лечение и профилактика

Характер лечения зависит от вида менингита (серозный или гнойный), от типа возбудителя, тяжести симптомов.

При вирусном менингите антибиотики не назначаются, так как против вирусов они бессильны. Проводится дегидратационная терапия мочегонными средствами для снижения внутричерепного давления. Назначаются противосудорожные препараты и противоаллергические средства, снижающие чувствительность организма к аллергенам и токсинам. Используются также обезболивающие и жаропонижающие препараты. Как правило, выздоровление наступает через 1-2 недели.

При бактериальном менингите проводится лечение антибиотиками, к которым чувствительны различные виды бактерий. Поскольку анализ спинно-мозговой жидкости взятой при пункции занимает 3-4 дня, лечение начинают антибиотиками комплексного действия, а после получения результатов анализа лечение корректируют. Если состояние пациента не улучшается через 2 суток после начала приема препаратов, проводят повторную пункцию для уточнения диагноза.

Наиболее действенной мерой профилактики заражения менингитом является прививка, которую рекомендуется делать обязательно, если в детском учреждении возникает вспышка заболевания или заболел кто-то из членов семьи. Ее желательно делать и в том случае, когда к менингиту имеется генетическая предрасположенность или ребенок входит в группу риска. Недостатком таких прививок является то, что они защищают лишь от заболевания, возбудителем которого является гемофильная палочка (наиболее распространенный тип возбудителя). Прививка действует в течение 4 лет. Некоторые дети ее тяжело переносят. Однако врачи рекомендуют провести вакцинацию, так как осложнения от прививки не сопоставимы с осложнениями менингита.