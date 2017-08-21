Регулярные менструации длительностью не более недели считаются одним из признаков здоровья и нормального функционирования женской репродуктивной системы. К сожалению, на сегодняшний день почти половина женщин имеет те или иные нарушения менструального цикла. Около 30% среди выявляемых отклонений составляет меноррагия, или обильные месячные. Облегчить состояние женщины при обильных месячных помогают кровоостанавливающие средства. Однако нужно понимать, что их прием без назначения врача и выяснения причины меноррагии может представлять опасность для здоровья.

Возможные причины меноррагии

Обильными называют менструации продолжительностью более 7 дней и сопровождающиеся кровопотерей, превышающей 80 мл в сутки. При них у женщин часто отмечаются сильная слабость, интенсивные болевые ощущения в нижней части живота и выделение сгустков крови. Перечисленные симптомы являются показанием для обращения к гинекологу и выяснения причины таких нарушений. Используемые же обычно в этом случае кровоостанавливающие препараты помогут лишь снизить кровопотери и предупредить развитие анемии, но никак не влияют на устранение проблемы.

Причинами обильных менструаций могут быть:

гормональные нарушения;

нервные стрессы;

воспалительные процессы в организме;

использование для контрацепции внутриматочной спирали;

прием противозачаточных средств;

онкологические заболевания матки или яичников;

патологические процессы в матке (полипы, миомы, фибромиома, эндометриоз и другие);

имевшие место ранее аборты, выкидыши или оперативные вмешательства на матке или яичниках;

нарушение свертываемости крови.

Меноррагии часто бывают у девушек в возрасте 13–16 лет, у которых еще полностью не установился менструальный цикл.

Интересно: Причиной обильных месячных могут быть особенности питания женщины. Недостаточное поступление кальция, железа, витаминов С и К, а также употребление большого количества кисломолочных продуктов препятствуют нормальному свертыванию крови после отторжения эндометрия.

Видео: Распространенные причины меноррагии у женщин

Кровоостанавливающие средства при обильной менструации

В качестве первой помощи после консультации с гинекологом можно применять специальные кровоостанавливающие препараты, эффективные и при обильных месячных. Врач подберет наиболее оптимальный препарат с учетом возраста пациентки, индивидуальных особенностей состояния здоровья и имеющихся противопоказаний. Они не только будут способствовать уменьшению кровопотери, но и позволят женщине улучшить общее самочувствие и качество жизни в эти дни, ведь слишком частая смена прокладок, тампонов и боязнь протеканий нередко заставляют ее нарушать привычный активный образ жизни и оставаться дома.

Викасол

Викасол является синтетическим аналогом филлохинона (витамина К). Действующим веществом препарата является менадион натрия бисульфит, который участвует в синтезе белка протромбина и факторов свертывания крови II, VII, IX и X, способствующих остановке кровотечений. Препарат выпускается в форме таблеток с дозировкой 15 мг и раствора для инъекций с концентрацией 10 мг в 1 мл. При пероральном употреблении взрослым назначают по 1–2 таблетки в сутки, детям в возрасте 10–14 лет – по 1 таблетке. Курс лечения не должен превышать 4 дней.

Противопоказаниями к применению викасола при обильных месячных являются:

гиперчувствительность к компонентам препарата;

повышенная свертываемость крови;

закупорка сосудов тромбами;

печеночная недостаточность.

Викасол будет эффективен, только если нарушение естественного процесса свертывания крови в организме вызвано дефицитом витамина К. При отсутствии снижения кровопотери на фоне его приема необходимо назначение препаратов с другим механизмом действия.

Этамзилат и дицинон

Этамзилат и его аналог дицинон выпускаются в форме таблеток с дозировкой действующего вещества 250 мг и 12.5%-ного раствора для инъекций. Механизм кровоостанавливающего действия этого средства состоит в ингибировании процесса расщепления мукополисахаридов сосудистых стенок, что приводит к их укреплению и нормализации проницаемости при патологических процессах. За счет стимуляции синтеза тканевого тромбопластина препарат увеличивает скорость образования первичного тромба.

Этамзилат обычно назначают, когда причиной меноррагии становятся фибромиома и сосудистые заболевания. При обильной менструации эти кровоостанавливающие препараты нужно принимать во время или после приема пищи по 2 (максимум 3) таблетки в день в течение 5–10 дней. Противопоказаниями для них являются:

кровотечения, возникшие вследствие приема антикоагулянтов;

тромбоз и тромбоэмболия;

повышенная чувствительность или непереносимость любых из входящих в состав препарата веществ;

острая порфирия.

Из побочных действий возможны тошнота, головокружение и головная боль, изжога, гиперемия кожи лица.

Препараты на основе транексамовой кислоты

К препаратам на основе транексамовой кислоты, используемых при обильных месячных, относятся транексам, троксаминат, циклокапрон, экзацил, цикло-Ф, траксара. Они выпускаются в виде таблеток с дозировкой 250 и 500 мг и раствора для внутривенного введения с концентрацией 50 мг на мл.

Транексамовая кислота является ингибитором фибринолиза и оказывает специфическое антифибринолитическое действие. Она ингибирует активацию профермента плазминогена и его дальнейшее превращение в плазмин, что препятствует растворению фибриногена, фибрина и других белков, участвующих в образовании сгустка крови.

Транексамовая кислота делает кровь гуще. Транексам и его аналоги, кроме кровоостанавливающего, оказывают еще противовоспалительное, противоаллергическое и противоопухолевое действие.

При обильных месячных транексамовую кислоту принимают по 1–2 таблетке три раза в день в течение трех дней.

Противопоказаниями к лечению транексамовой кислотой являются:

гиперчувствительность к компонентам препарата;

почечная недостаточность;

субарахноидальное кровотечение;

тромбоз глубоких вен и сосудов мозга;

нарушения цветового зрения.

Из побочных действий при приеме этих кровоостанавливающих средств иногда наблюдается потеря аппетита, диарея, тахикардия, тошнота.

Аминокапроновая кислота

Аминокапроновая кислота является гемостатическим и антигеморрагическим средством, которое обладает специфическим кровоостанавливающим действием при кровотечениях, вызванных усилением фибринолиза (растворения сгустков крови). Она способствует уменьшению проницаемости капилляров и повышает антитоксические способности печени, проявляет также противошоковую и противоаллергическую активность, улучшает иммунную защиту при ОРВИ.

Выпускается препарат в виде порошка для перорального приема (пакетики по 1 г) и раствора для внутривенного введения.

При обильных месячных назначают по 1 г аминокапроновой кислоты три раза в день. Принимать препарат следует, растворяя содержимое пакетика в 30 мл слегка подслащенной кипяченой воды. Он противопоказан в случае:

повышенной чувствительности к аминокапроновой кислоте;

склонности к тромбообразованию и тромбоэмболии;

диссеминированном внутрисосудистом свертывании;

макрогематурии;

тяжелых нарушениях функции почек;

тяжелой форме ишемической болезни сердца;

нарушениях мозгового кровообращения.

На фоне приема аминокапроновой кислоты возможны такие побочные эффекты, как аритмия, брадикардия, тошнота, судороги, шум в ушах, головная боль, аллергические реакции.

Совет: В качестве профилактики чрезмерной кровопотери при месячных женщинам может быть назначен витаминный препарат «Аскорутин». Он способствует укреплению стенок капилляров, снижает их ломкость и проницаемость.

Меры предосторожности

Чтобы не нанести случайный вред организму, любые препараты при обильных месячных нужно принимать только после консультации с врачом. При отсутствии серьезных заболеваний уменьшить кровопотери при менструации лучше немедикаментозными способами. Для этого при месячных нужно:

максимально снизить физические нагрузки;

предотвратить возможность перегрева;

не употреблять сосудорасширяющие препараты;

увеличить в рационе содержание продуктов, богатых витамином С, железом и фолиевой кислотой.

Если нет противопоказаний, можно пить во время и перед менструацией отвары и настои лекарственных трав, которые повышают свертываемость крови и оказывают сосудосуживающее действие. К таким растениям относятся барбарис, крапива, гвоздика, тысячелистник, пастушья сумка и другие.