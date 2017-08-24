Первым признаком нарушения женского репродуктивного здоровья является изменение характера вагинальных выделений. Женщины должны знать, какими они бывают в норме, почему возникают отклонения. Это поможет понять, когда надо обратиться к врачу, выяснить, требуется лечение или патология временная, все пройдет само и без последствий. Иногда изменение характера выделений перед месячными или после них является одним из немногих симптомов серьезного заболевания, протекающего в скрытой форме. К такому проявлению надо относиться внимательно, вовремя пройти обследование.

Какими бывают выделения перед менструацией в норме

Выделения, которые появляются между менструациями (бели) в норме должны быть у каждой женщины. Они образованы слизью, которая вырабатывается специальными железами матки и преддверия влагалища, а также содержат частицы отмирающих эпителиальных тканей этих органов. Функцией является увлажнение влагалища, обеспечение смазки, защищающей его поверхность от повреждения и инфицирования. Кроме того, путем изменения консистенции и кислотности белей в организме создаются условия для нормального созревания яйцеклетки и осуществления оплодотворения.

Все процессы в репродуктивной системе происходят в полном соответствии с изменениями гормонального фона в ходе цикла. Состояние слизистых оболочек и работа желез в разных фазах цикла зависят от соотношения эстрогенов и прогестерона.

В середине цикла (в момент овуляции), когда яйцеклетка созрела, содержание эстрогенов максимально, а бели являются наиболее обильными и жидкими. Благодаря этому облегчается прохождение сперматозоидов в маточные трубы, где они могут встретиться с яйцеклеткой. Если оплодотворение не происходит, объем белей уменьшается, перед месячными они приобретают консистенцию густого киселя, не имеющего резкого запаха.

Цвет нормальных выделений у каждой женщины обусловлен индивидуальными особенностями ее гормонального фона, свертываемости и состава крови, обмена веществ. Нормальными выделения перед месячными считаются, если они прозрачные, белые, возможно, имеющие желтоватый или кремовый оттенок. При этом у женщины не должно быть таких симптомов, как зуд и жжение во влагалище, а также других признаков дискомфорта.

Если понижена свертываемость крови или содержание эстрогенов во второй фазе цикла чуть превышает норму, в выделениях могут содержаться кровянистые следы. Поэтому за 2-3 дня до месячных бели становятся бледно-коричневыми.

Нормальные бели перед месячными у девочек

Первые месячные появляются у девочек в 11-14 лет. Гормональная перестройка в организме начинается уже за 1-1.5 года до этого, в связи с чем перед месячными появляются выделения, причем они являются достаточно обильными. Бели могут быть прозрачными или мутными с слабокислым запахом.

В течение 1-2 лет с начала периода полового созревания месячные приходят нерегулярно, с большими перерывами. Соответственно, характер выделений отличается от нормы. Если у девочки не возникают боли внизу живота, отсутствует жжение и зуд в половых органах, не повышается температура тела накануне месячных, то поводов для переживаний нет.

Нормальные выделения перед менструацией у женщин в начале климакса

После 40-45 лет наступает пременопауза, постепенное снижение содержания эстрогенов в организме. Менструации становятся нерегулярными, а через несколько лет прекращаются. В связи с возникновением гормональных сбоев выделения перед месячными также имеют необычный и непостоянный характер.

Количество слизи, вырабатываемой шейкой матки, постепенно снижается, что приводит к ухудшению состояния стенок влагалища. Накануне менструаций могут появляться как обычные бели (более скудные, чем раньше), так и мажущие розовые или коричневатые выделения.

Норма белей перед задержкой месячных

Причинами задержки месячных могут быть:

случайные гормональные отклонения, возникающие из-за стресса (переживаний, смены климата или привычных условий жизни);

наступление беременности;

резкая смена массы тела;

заболевания половых или эндокринных органов.

Если женщина здорова, то временная задержка месячных не приводит к изменению обычного характера белей.

Возможно появление розоватой или слабо-коричневой окраски у белей примерно за 2 недели до месячных, когда наступает так называемое овуляторное кровотечение. Это связано с тем, что в момент разрыва фолликула выделяется немного крови.

Перед месячными (предполагаемыми) выделения такого же характера могут означать, что произошло оплодотворение, зародыш внедрился в эндометрий, что привело к появлению в белях капель крови. Если по какой-то причине произошло отслоение плодного яйца, беременность прервалась, у женщины после задержки наступает обильная менструация.

Нормальные бели перед началом послеродовых месячных

После родов в течение первых 6-8 недель у женщин существуют лохии, которые постепенно превращаются в обычные выделения. Месячные могут появиться и через 2 месяца, и через 1 год в зависимости от того, кормит женщина грудью или нет, каков режим кормления, общая продолжительность периода лактации.

После восстановления всех функций организма у здоровой женщины перед месячными выделения имеют обычный вид.

Видео: Изменение характера выделений в ходе цикла

Признаки и причины появления патологических выделений

Патологические бели отличаются от нормальных тем, что имеют ярко выраженную окраску (зеленую, желтую, серую, темно-коричневую, алую). В белях могут присутствовать комки, сгустки или пена. В слизи содержатся примеси гноя или крови. Присутствует неприятный запах. Возникают болезненные ощущения в наружных половых органах или нижней части живота. Такие выделения бывают обильными и жидкими, либо скудными, густыми, мажущими.

Причинами появления таких белей перед месячными, как правило, бывают:

Нарушение гормонального фона в результате сбоя в работе эндокринной системы, заболеваний яичников (образования кист, полипов, опухолей). Гормональный сбой может также произойти в процессе длительного употребления гормональных препаратов. Воспалительные и инфекционные заболевания органов мочеполовой системы. Опухолевые и гиперпластические процессы в полости и шейке матки (гиперплазия эндометрия, эндометриоз, миома матки, эрозия, дисплазия шейки, злокачественные опухоли).

Примечание: Если женщина начинает принимать противозачаточные таблетки или ей устанавливается внутриматочная спираль, то в первые 2-3 месяца ее организм приспосабливается к изменению гормонального фона, вследствие чего у нее появляются мажущие кровянистые и даже черные выделения перед месячными. Если они не исчезают с наступлением 4 цикла, это уже патология.

Чем объясняется появление патологических выделений различного вида

По характеру патологических выделений перед месячными можно сделать предположение о причинах их появления. Для подтверждения диагноза требуется проведение лабораторных анализов.

Белые выделения

Они обычно наблюдаются постоянно, независимо от фазы цикла, вызывают сильный дискомфорт.

Молочница. При этом грибковом заболевании женщину беспокоят обильные белые выделения, напоминающие творожистую массу, имеющие запах кислого молока. Перед месячными чаще всего происходит обострение инфекционных заболеваний, вследствие чего симптомы молочницы (выделения, зуд во влагалище, раздражение наружных половых органов) усиливаются. Особенность состоит в том, что при молочнице такие выделения не исчезают и после менструации.

Сахарный диабет. Как правило, у больной наблюдаются перед месячными белые выделения, состоящие из жидкой слизи, вызывающие мучительный зуд в промежности и влагалище.

Воспаление эпителия шейки матки (цервицит). Помимо усиления выделений перед менструацией, у женщины возникают тупые боли внизу живота и в пояснице.

Бактериальный вагиноз. При этом заболевании у женщины появляются серовато-белые обильные выделения с характерным рыбным запахом. Патология связана с нарушением микрофлоры влагалища и преобладанием в ней болезнетворных бактерий.

Кровянистые

Появление таких белей свидетельствуют о наличии заболеваний, при которых повреждаются мелкие сосуды в слизистых оболочках или происходит повреждение тканей.

Эндометриоз, аденомиоз матки. Разрастание слизистой оболочки, покрывающей полость матки, приводит к нарушению структуры эндометрия, попаданию его частиц в трубы, яичники, влагалище, в органы малого таза. Отторжение эндометрия может начаться раньше времени, что приводит к появлению густых мажущих коричневых выделений перед месячными и возникновению маточных кровотечений в середине цикла.

Эрозия, лейкоплакия, дисплазия шейки матки. Эти заболевания связаны с повреждением слизистых оболочек, образованием на поверхности язв, трещин, наростов. Результатом повреждения тканей могут быть кровянистые выделения от розового до темно-коричневого цвета.

Кисты, полипы, опухоли яичников. Все эти патологии являются причиной нарушений менструального цикла, удлинения месячных за счет появления мажущих выделений накануне и после них. В тяжелых случаях возникают опасные кровотечения, не являющиеся менструацией.

Злокачественные опухоли матки и придатков.

Предупреждение: Риск возникновения рака повышен у женщин менопаузального возраста. Поэтому при возникновении сомнений в происхождении кровянистых выделений женщине необходимо незамедлительно пройти гинекологическое обследование.

Желтые и зеленые

Воспалительные заболевания половых органов. Ярко окрашенные выделения перед месячными, имеющие гнилостный запах, всегда говорят о наличии воспалительного процесса во влагалище (кольпита), матке (эндометрита), придатках (аднексита). Они имеют жидкую липкую консистенцию, сопровождаются болезненными ощущениями в области лобка. При хроническом течении заболеваний такие бели могут появляться периодически в период обострений.

Венерические заболевания. Пенистые желто-зеленые с серым оттенком выделения с неприятным запахом являются признаком заражения инфекциями, передающимися половым путем (гонореей, трихомониазом, генитальным герпесом, хламидиозом).

Для установления причины патологических выделений проводится исследование крови, а также мазка из половых органов на наличие инфекций, воспалительных процессов и других патологий. Применяются многочисленные инструментальные и аппаратные методы обследования.

Видео: Выделения при гинекологических заболеваниях. Диагностика патологий