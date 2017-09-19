Шейка матки играет важную функциональную роль. Здесь расположены специальные железы, в которых вырабатывается смазка для наружных половых органов. Одновременно слизь препятствует проникновению инфекции в полость матки. Чаще всего женщина даже не подозревает, что у нее имеется заболевание, связанное с повреждением слизистой оболочки шейки. Незначительные кровянистые выделения иногда при эрозии шейки матки являются чуть ли не единственным признаком, указывающим на наличие патологии. Бели другого вида говорят о присоединении сопутствующих заболеваний.

Причины появления выделений при эрозии

Эрозия приводит к повреждению слизистой оболочки зева шейки, той ее части, которая выходит во влагалище. Причин появления на ней язвочек и трещин может быть несколько.

Во-первых, повреждение происходит при механическом воздействии на слизистую во время полового акта, гинекологических манипуляций (осмотра, выскабливания матки, проведения аборта), во время родов. Во вторых, изъязвление слизистой возникает, если женщина производит частое спринцевание, используя для этого, например, раствор марганцовки (она прижигает и пересушивает слизистую). Спринцевание с использованием мыла или косметических средств также ведет к нарушению нормального состояния эпителия шейки матки.

Причиной изменения структуры слизистой оболочки может быть также раздражение поверхности белями, которые образуются при различных заболеваниях матки и яичников. Как правило, эрозия возникает на фоне воспалительных процессов, развивающихся во влагалище (вагинита), полости матки (эндометрита), трубах или яичниках (сальпингоофорита). Процессу обычно предшествует воспаление слизистых оболочек цервикального канала (эндоцервицит) и влагалищной части шейки матки (экзоцервицит).

Эрозия взаимосвязана с инфекционными заболеваниями половых органов. С одной стороны, она может быть следствием инфекционных воспалительных процессов. С другой стороны, она сама является причиной легкого проникновения болезнетворных микроорганизмов в матку и придатки.

Если эрозия шейки матки небольшая, то женщина не чувствует никакого дискомфорта, бели у нее практически не отличаются от нормальных. В норме вагинальные выделения состоят в основном из слизи, вырабатываемой железами цервикального канала. Они бесцветные или белые, не имеют запаха, их интенсивность и консистенция регулярно меняются в ходе менструального цикла (в его начале они густые и скудные, в середине – обильные и тягучие, в самом конце они опять густеют).

При эрозии бели становятся чуть более интенсивными. Причиной таких выделений являются:

развитие сопутствующих заболеваний половых органов;

повышенная ранимость эрозированной поверхности зева шейки;

изменение микрофлоры влагалища за счет размножения в нем болезнетворных микроорганизмов.

Женщина, как правило, не обращает на них внимания, даже если они приобретают коричневый оттенок, так как считает, что в изменении цвета повинны гормоны, временный сбой, который не представляет опасности. К врачу обращаются тогда, когда повреждена уже достаточно большая поверхность, а выделения становятся обильными независимо от фазы цикла, приобретают необычный цвет и запах.

Видео: Обычные выделения при эрозии

Виды патологических выделений при эрозии

Характер белей зависит от степени распространения эрозии и вида сопутствующих патологий.

Красные, розовые или коричневые выделения

Они появляются в том случае, когда во влагалищную слизь попадает кровь. Это происходит в следующих случаях:

при механическом повреждении микроскопических сосудов, расположенных на поверхности шейки, во время полового акта, гинекологического осмотра или спринцевания;

при эндометрите (воспаление эпителия полости матки), гиперплазии эндометрия (разрастание и разрыхление слизистой), если в полости матки имеются миоматозные узлы;

при наличии полипов и кист в эпителиальных слоях;

при генитальном герпесе.

Примечание: Появление кровянистой слизи после полового сношения нередко является характерным показателем наличия таких заболеваний шейки матки, как эрозия, дисплазия, лейкоплакия, рак. Поэтому к такому признаку надо отнестись внимательно. Если выделения появляются систематически, то надо обязательно обратиться к врачу.

Как правило, мажущие коричневые бели появляются за 2-3 дня до начала месячных, когда слизистые оболочки набухают, кровообращение в них усиливается.

Если выделения окрашены в красный цвет, возникают между менструациями, это говорит о том, что произошло значительное повреждение эндометрия (это может произойти при эндометриозе, миоме). Как правило, при таких заболеваниях, кроме кровянистых выделений, у женщин имеются и другие симптомы нарушений цикла: нерегулярность прихода месячных, боли в нижней части живота, в пояснице.

Если у белей появился гнилостный запах, это говорит о застое крови в различных отделах матки. Он может возникать из-за изменения структуры эндометрия, а также вследствие образования отека шейки, приводящего к уменьшению ее просвета.

Белые выделения

Они могут быть как жидкими, так и густыми. Возможно появление у них оттенка из-за возникновения сопутствующего заболевания. Вследствие повреждения эпителия шейки матки выделения содержат вкрапления крови.

Молочница (грибок). Выделения имеют вид творожистой массы, кисловатый запах, являются обильными, не исчезают после месячных (в так называемый «сухой» период, когда их не должно быть).

Бактериальный вагиноз. При этом заболевании во влагалище происходит усиленное размножение болезнетворной микрофлоры. Бели при этом являются жидкими, обильными, серовато-белыми, имеют рыбный запах.

Желтые и зеленые выделения

Их яркая окраска всегда говорит о том, что эрозии шейки сопутствует гнойный воспалительный процесс или инфекционное заболевание, возбудитель которого передается половым путем. Обильные, дурно пахнущие, гнойные выделения бывают при гонорее, трихомониазе, микоплазмозе, хламидиозе и других венерических заболеваниях.

Видео: Симптомы эрозии шеечного отдела матки. Сопутствующие инфекции

Выделения после лечения эрозии

Если эрозия шейки матки небольшая, то лечение может быть проведено медикаментозным способом. Если она покрывает значительную часть поверхности зева шейки, то эффективным является только хирургический метод. При этом операции не проводятся при наличии у пациентки воспалительных или инфекционных заболеваний половых органов.

Если женщина обращается к врачу с жалобами на необычные бели, у нее обнаружена эрозия, то первым делом проводится диагностика сопутствующих патологий. Исследуется мазок из влагалища и шейки, в котором определяется наличие различных бактерий, вирусов, грибка. Обязательно проводятся анализы крови и мочи на лейкоциты, повышенное содержание которых указывает на наличие воспалительных процессов. По результатам обследования назначается соответствующее лечение антибиотиками, противогрибковыми, противовирусными препаратами, иммуномодуляторами, противовоспалительными средствами.

Предупреждение: Народные средства применяются лишь как вспомогательные (отвары для спринцеваний, например). Заниматься самолечением очень опасно, так как заболевание может прогрессировать, к тому же оно считается предраковым.

Медикаментозное лечение

Для ускорения регенерации слизистой и устранения патологических выделений при незначительной эрозии шейки матки назначают прием гормонального препарата «Дюфастон». Его основная роль – нормализация гормонального фона и предотвращение развития патологических процессов в слизистой.

Широко применяется метод лечения эрозии с помощью мазей (мазь Вишневского, левомеколь, мазь прополиса 10%, декспантенол и другие). Их применяют в виде тампонов. Используются также свечи (гексикон, метилурацил). Они оказывают быстрое заживляющее действие, после их применения не остается рубцов, поэтому патологические бели отсутствуют.

Хирургическое лечение

Оно заключается в прижигании поврежденного участка слизистой. Его проводят различными способами: с помощью химических веществ (солковагина, ваготила, содержащих кислоты), жидкого азота, лазерных лучей, электрического тока. Для молодых женщин особенно важно выбрать такой способ прижигания, при котором на шейке не остается рубцов, чтобы была возможность впоследствии без осложнений выносить и родить ребенка. Поэтому для них выбираются наиболее щадящие методы, такие как криодеструкция, лазерное прижигание, радиоволновая коагуляция.

После любой такой операции требуется время на заживление места прижигания. Поэтому считается нормой, что в выделениях в течение 2-3 недель после проведения процедуры присутствует в небольшом количестве кровь. После лечения кровянистые выделения при эрозии шейки матки будут появляться, пока не отпадет корочка, поверхность не станет гладкой и не покроется новыми слоями эпителиальных клеток. Если через несколько дней после операции возникнут жидкие выделения с неприятным запахом, это говорит о воспалительном процессе. Чтобы его не было после прижигания, женщине назначается лечение антибиотиками.

Выделения при эрозии у беременных женщин

Беременность связана с колоссальной гормональной перестройкой в организме женщины. Это проявляется и в увеличении объема белей. Если обнаружена эрозия шейки, то в период беременности лечение не производят, так как велика опасность того, что произойдет выкидыш. После родов проводится прижигание через несколько недель. Если у женщины роды прошли нормально, то характер выделений примерно через месяц восстанавливается до нормы.