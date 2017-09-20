В организме женщины происходит регулярное изменение гормонального фона, непосредственно связанное с процессами менструального цикла. У здоровой молодой женщины эти изменения четко повторяются из месяца в месяц. Замечено, что гормональное воздействие сказывается и на базальной температуре тела. Причем если измерять температуру каждый день в одно и то же время, можно увидеть четкую закономерность изменений и отразить их на графике. При этом будет видно, в какой день цикла происходит овуляция, когда может наступить беременность. Можно заметить, произошло ли зачатие, распознать патологии.

Что такое базальная температура, цель ее измерения

Нормальной считается базальная температура тела 36°-37.5°. У женщин в разные дни менструального цикла и перед месячными наблюдаются характерные отклонения температуры в этих пределах, связанные с изменением соотношения эстрогенов и прогестерона. Чтобы заметить закономерность этих отклонений, необходимо кропотливо, в одно и то же время каждый день производить измерения базальной температуры, а затем сравнить показания за несколько циклов.

Поскольку речь идет об отклонениях базальной температуры в десятые доли градуса, то желательно исключить влияние внешних условий, поэтому ее измеряют не в области подмышки, как при простуде, а постоянно в одном из 3 мест: во рту, во влагалище или в прямой кишке (наиболее точный результат получается при ректальном измерении). Именно такую температуру называют базальной.

При измерении температуры должны соблюдаться следующие условия:

используется все время один и тот же термометр;

измерения температуры производятся в положении лежа только утром, сразу после сна, строго в одно и то же время;

продолжительность сна при этом не должна быть меньше 3 часов, чтобы состояние организма было стабильным, на температуру не повлияло изменение кровообращения во время передвижения и других видов активной деятельности;

термометр надо удерживать 5-7 минут, показания отмечаются непосредственно после измерения;

если существуют возможные причины отклонений от нормальных показателей базальной температуры (болезнь, стресс), то необходимо сделать соответствующую пометку.

Измеренные показания удобно отражать в виде графика, отмечая на горизонтальной оси дни менструального цикла, а на вертикальной – базальную температуру.

Примечание: Измерения температуры будут эффективны, только если у женщины наблюдается регулярный цикл, неважно, будет в нем 21-24, 27-30 или 32-35 дней.

О чем можно узнать из графика изменения температуры

Сравнивая графики изменения температуры за несколько месяцев (желательно не меньше 12), женщина сможет определить, в какой день цикла у нее происходит овуляция, а значит, установить время возможного зачатия. Некоторым это помогает приблизительно определить «опасные дни», чтобы особенно тщательно предохраняться перед их наступлением. Однако вероятность ошибки достаточно велика. Даже у абсолютно здоровых женщин могут быть необъяснимые сбои перед месячными, хотя бы изредка. Поэтому доверять этому способу на 100% не стоит.

По виду полученной кривой линии определяют, происходят ли овуляции в каждом конкретном цикле, делают вывод о том, достаточно ли эффективно функционируют яичники, соответствует ли норме выработка женских половых гомонов.

По расположению температурных точек накануне месячных делают предположение о том, что произошло оплодотворение и на самом раннем сроке устанавливают наступление беременности. Подтвердить или опровергнуть это предположение сможет врач после пальпации матки и УЗ-исследования.

Видео: Какое значение имеет измерение базальной температуры

Как меняется базальная температура в течение цикла (овуляция, перед месячными)

Если женщина здорова, цикл у нее регулярный, то сразу после окончания месячных (фаза созревания фолликула с яйцеклеткой) температура незначительно повышается (до 36.5°-36.8°). Затем в середине цикла (перед овуляцией) она уменьшается до 36°-36.2°, достигая минимума в момент разрыва фолликула и выхода из него зрелой яйцеклетки.

После этого наблюдается ее резкий подъем (фаза созревания желтого тела и усиленной выработки в нем прогестерона) до 37°-37.5°, а перед месячными базальная температура вновь постепенно снижается вплоть до последнего дня цикла примерно до 36.5°.

Конкретные значения базальной температуры у каждой женщины различны, так как на них влияет множество факторов: индивидуальные особенности физиологии, климатические условия, образ жизни и многое другое. Но остается общая закономерность: падение температуры в момент овуляции, последующий резкий рост в течение нескольких дней и постепенное падение перед месячными.

В качестве примера можно представить следующий график (продолжительность цикла 23 дня, овуляция происходит на 9 день, зачатие возможно с 5 по 12 день).

Предупреждение: Оплодотворение возможно только после овуляции, но если сперма попала в трубы матки перед этим уже за несколько дней, велика вероятность того, что состоится встреча сперматозоидов и яйцеклетки. Во все остальные «неопасные дни» цикла во влагалище благодаря действию гормонов создается такая среда, что сперматозоиды гибнут, не доходя до полости матки.

Результаты измерения могут отклоняться, если накануне женщина переутомилась или заболела, а также если она не выспалась, принимала какие-либо лекарства (например, парацетамол от головной боли), употребляла спиртное. Результат будет неточным и в том случае, если в течение последних 6 часов перед измерением базальной температуры имел место половой контакт.

О чем говорят отклонения температурной кривой от нормы

Базальная температура перед месячными в норме должна упасть на 0.5°-0.7° по сравнению с максимальным значением в начале второй фазы цикла. Существует несколько вариантов отклонений:

температурное показание перед месячными не падает;

оно перед месячными растет;

разброс температур в течение цикла очень незначителен;

изменения базальной температуры хаотичны, закономерность уловить невозможно.

Причиной таких отклонений может быть наступление беременности, а также патологии, связанные с нарушением гормонального фона и функционированием яичников.

Базальная температура при беременности

После овуляции, во второй половине цикла, главную роль в соотношении гормонов играет прогестерон. Его усиленная выработка начинается в момент образования желтого тела на месте вышедшей из яичника яйцеклетки. Именно с этим связан резкий всплеск температуры на графике. Если базальная температура перед месячными остается повышенной, ее значение примерно постоянное (около 37.0°-37.5°), это может говорить о наступлении беременности.

Например, на данном графике 28-дневного цикла можно увидеть, что на 20 день цикла температура упала. Но она тут же стала расти, и в течение последних дней перед месячными оставалась на повышенном уровне 37°-37.2°. Падение температуры на 20-21 день произошло в момент имплантации зародыша в матке.

С помощью графика можно сделать лишь предположение о произошедшем зачатии. Сложность в том, что могут существовать и другие причины повышения базальной температуры перед месячными, например:

возникновение гинекологических воспалительных или инфекционных заболеваний, ухудшение общего самочувствия;

получение большой дозы ультрафиолетового облучения после длительного пребывания на пляже;

злоупотребление алкогольными напитками или крепким кофе накануне вечером.

Однако такую тенденцию к изменению температурных показателей можно считать одним из первых признаков беременности.

Видео: Как меняются показатели в течение цикла, причины отклонений

Отклонения температурных показаний при патологиях

По графику можно сделать предположение о возникновении патологических состояний, являющихся причиной бесплодия или невынашивания беременности.

Недостаточность второй фазы цикла

Возможны случаи, когда перед наступлением месячных базальная температура не только не падает, но еще и подрастает на 0.1°-0.2°. Если при этом видно также, что продолжительность фазы от овуляции до следующих месячных составляет меньше 10 дней, можно предположить, что в данном случае наблюдается недостаточность лютеиновой фазы. Это означает, что прогестерона не хватает для обеспечения нормальной имплантации эмбриона в матке, у женщины существует высокая вероятность выкидыша. В этом случае ей необходимо лечение препаратами на основе прогестерона (дюфастоном, например).

Недостаточность эстрогенов и прогестерона

Возможна ситуация, при которой в результате каких-либо эндокринных нарушений или заболеваний яичников в организме не хватает женских половых гомонов. На графике будет видно, что овуляция наступает, цикл двухфазный, но изменение показателей, начиная с 1 дня и кончая температурой перед месячными, составляет всего 0.2°-0.3°. С такой патологией нередко сталкиваются при лечении бесплодия.

Если в организме не хватает эстрогенов, график будет представлять собой чередование хаотичных всплесков и падений температуры. При этом нет никакой возможности заметить, когда же наступает овуляция и бывает ли она вообще. Однако если получился график именно такого вида, это не обязательно означает, что у женщины имеется данная патология. Температурные скачки могли возникнуть и по другой причине: из-за стресса, связанного, например, с переездом на новую квартиру, возникновения какого-либо заболевания.

Ановуляторные циклы

Циклы без овуляций являются причиной бесплодия. Они изредка могут наблюдаться у каждой женщины. Патологией является их появление в течение нескольких месяцев подряд. При этом на графике получится ломаная линия почти ровная, на которой перед самыми месячными базальная температура практически не отличается от показателей в другие дни. Наблюдается, как говорят, «однофазный» (ановуляторный) цикл.

Когда следует посетить врача

В случае, если температурное значение перед месячными поднимается выше 37.5°, на графике отсутствует ярко выраженное падение его в середине цикла с последующим резким всплеском, температурный разброс в течение всего месяца не больше 0.3°, женщине рекомендуется посетить гинеколога. Возможно, придется сделать УЗИ и сдать анализ крови на содержание гормонов.