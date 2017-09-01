Второй подбородок изменяет контур лица не в лучшую сторону, делает его расплывчатым, прибавляет десяток лишних лет. Дефект находится в видном месте, его невозможно замаскировать косметикой или скрыть под одеждой. Гравитацию никто не отменял, ситуация усугубляется с годами, постепенно появляются новые складки над шеей. Второй подбородок можно убрать самостоятельно. Чем раньше начать работу над проблемной зоной, тем быстрее будет виден результат.

Причины появления второго подбородка

Часто причиной второго подбородка является избыточный вес. У полных людей складка есть почти всегда и зачастую даже не одна. Конечно, в первую очередь нужно сбросить вес, во время процесса усиленно работать над подтяжкой кожи. Но это не единственная причина дефекта. Зачастую ненавистная и висящая складка появляется у стройных женщин и даже очень худеньких девушек.

Другие причины:

наследственность;

анатомические особенности;

заболевания щитовидной железы;

неправильные позы при работе.

С возрастом масштабы проблемы будут только увеличиваться, убирать подбородок нужно как можно раньше. Существует множество косметических процедур, можно решить вопрос хирургическим путем, но самыми безопасными были и остаются домашние способы. Их очень много, всегда можно подобрать наиболее удобный метод или даже несколько. При комплексном подходе результат не заставит себя ждать.

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Гимнастика и упражнения против второго подбородка

Один из самых эффективных способов, который поможет убрать самостоятельно второй подбородок – это специальные упражнения, гимнастика. Комплексов и систем на самом деле огромное количество. Можно подобрать понравившиеся упражнения и делать ежедневно. Особенно хорошо гимнастика работает на женщинах, вынужденных сидеть длительное время с наклоненной вперед головой. В этой позе мышцы ослабевают, кожа вытягивается, образуется складка над шеей, но она легко поддается коррекции.

Что дают упражнения от подбородка:

подтягивают кожу лица и шеи;

помогают укрепить мускулатуру;

придают тонус;

улучшают циркуляцию крови в тканях.

Подборка эффективных упражнений

Чтобы действительно увидеть результат от гимнастики, нужно заниматься ежедневно на протяжении недели. Каждое упражнение делать не менее 7 раз. Несмотря на всю простоту, нужно выкладываться на 100%, вытягивать шею до конца, напрягать мышцы и делать наклоны насколько это возможно.

Комплекс эффективных упражнений:

Вытягивание подбородка. Нужно представить, что на кончике подбородка лежит груз и поднять его как можно выше к небу, максимально вытягивая вверх и вперед шею. Наклоны головы. Наклонить голову влево, но при этом потянуть подбородок вверх. То же самое сделать в другую сторону. При правильном выполнении будут напрягаться мышцы под челюстью. Наклоны головы назад. Запрокинуть голову назад, при этом вытянуть язык, пытаясь достать кончик носа. Вытягивание шеи. Потянуть подбородок и шею вверх, посмотреть несколько секунд на потолок, вернуться в исходное положение. Хлопки полотенцем. Свернуть влажное и холодное полотенце в рулон, натянуть под подбородком. Похлопать проблемную зону 1-2 минуты. Мыльные пузыри. Вытянуть губы в трубочку, вытянуть голову вперед и подуть. Сопротивление. Сложить руки в замок за головой, с усилием откинуть голову назад, стараясь преодолеть сопротивление рук, задержаться на 10-15 секунд, вернуться в исходное положение.

Некоторые из этих упражнений легко делать сидя на работе или во время перерыва, не привлекая к себе особого внимания. Чтобы быстрее решить проблему, нужно чаще вспоминать про гимнастику.

Необычные упражнения

Кроме традиционной гимнастики, есть несколько интересных и даже веселых упражнений, которые поднимут настроение и помогут убрать лишний подбородок. К таким занятиям можно приобщить домочадцев, особенно в восторге будут дети.

Необычные упражнения:

Ходьба с книгами. Ее выполняют не только для осанки, но и для тренировки мускулатуры шеи, лица, профилактики лишнего подбородка. Рисование языком. Вытянуть кончик языка вперед и нарисовать в воздухе все буквы алфавита, можно выводить фразы. Рисование ручкой. Выполняется так же, как и предыдущее упражнение, но в губах плотно зажимается ручка или карандаш. Игры с воздухом. Перекатывание во рту, сдавливание щек руками, резкое надувание и сдувание щек.

Видео: Фейсбилдинг от второго подбородка

Массаж от второго подбородка

Упражнения сами по себе эффективны, но намного лучше работают в сочетании с массажем. Он поможет вернуть коже тонус, улучшить мускулатуру лица и размять жировую прослойку. В домашних условиях проводить сеансы несложно, процесс займет не более 5 минут, время суток значения не имеет. Желательно пройти курс не менее 10 дней, выполнять 2 раза в сутки.

Массаж на области шеи имеет свои особенности. Нельзя делать его при проблемах с щитовидной железой, заболеваниях горла, бронхов, кашле или насморке. Как при других видах процедуры, на кожу нужно нанести средство для лучшего скольжения рук. Если нет специального масла, то подойдет крем или гель, положительное действие окажет обычная свежая сметана, можно заменить сливками или оливковым маслом.

Чтобы в домашних условиях убрать второй подбородок, массаж следует проводить правильно:

Нанести на шею до самого подбородка средство для массажа. Поглаживающими движениями разогреть кожу. Перейти к легким постукиваниям и щипкам. Допускается легкое покраснение, но делать больно себе не нужно. Тыльными сторонами ладоней быстро похлопать по второму подбородку переменными движениями, словно играя на барабане. Поглаживающими движениями успокоить кожу, завершить сеанс массажа.

Важно! Нельзя при массаже сильно растягивать кожу, это приведет к противоположному эффекту, спровоцирует провисание складки подбородка.

Маски и компрессы от второго подбородка

Наружные косметические средства также помогут избавиться от свисающего подбородка, улучшить вид шеи и состояние кожи. Основное преимущество: средства легко готовить в домашних условиях, рецептов огромное количество, можно выбрать вариант из тех продуктов, которые найдутся в доме.

К недостаткам можно отнести лишь необходимость систематического выполнения процедур. Одна маска или компресс добиться хорошего эффекта не помогут, нужно провести курс, а лучше сделать полезной привычкой уход за областью шеи. Почему-то именно она страдает в первую очередь от недостатка внимания.

Важно! Любая косметика домашнего приготовления используется сразу или в течение нескольких часов после смешивания ингредиентов. Отсутствие консервантов делает невозможным длительное хранение.

Дрожжевая маска от второго подбородка

Действие:

Подтягивает кожу, помогает избавиться от лишнего подбородка, питает и увлажняет кожу.

Состав:

Дрожжи сухие – 2 ст. л.

Молоко – 100 мл

Мед – 1 ч. л.

Применение:

Молоко подогреть, растворить мед и постепенно ввести в сухие дрожжи, тщательно размешать. Оставить смесь для набухания минут на 10. Повторно размешать. Очистить шею, нанести дрожжевую смесь толстым слоем, оставить на 15-20 минут. Маску можно использовать и для лица. Как только слой начнет подсыхать, его смывают.

Компресс от второго подбородка из капустного рассола

Действие:

Возвращает тонус и упругость коже подбородка, усиливает кровообращение.

Состав:

Рассол от квашеной капусты – 100 мл

Чистая вода – 50 мл

Применение:

Соединить холодный рассол с водой, размешать. Сложить кусочек марли в 6-8 слоев или взять хлопковую ткань, смочить в приготовленной смеси, слегка отжать и наложить на шею, подбородок. Оставить на 25-30 минут. Если компресс будет подсыхать, можно смочить ткань повторно.

Картофельная маска от второго подбородка

Действие:

Сокращает объемы, уменьшает отечность, помогает бороться с жировыми отложениями, осветляет кожу.

Состав:

Картофель свежий – 100 г

Масло оливы – 1 ст. л.

Яичный желток – 1 шт.

Применение:

Очистить картофель, отмерить нужное количество, натереть очень мелко или превратить в кашицу при помощи блендера. Добавить в маску желток, затем оливковое масло, но вместо него также можно использовать обычную сметану. Тщательно растереть смесь до однородности. Приготовить кусок влажной марли. Лечь на пеленку, смазать второй подбородок и шею приготовленной маской, накрыть влажной тканью, слегка придавить. Оставить маску на полчаса, затем картофель аккуратно убрать, кожу ополоснуть.

Компресс с яблочным уксусом и солью

Действие:

Усиливает циркуляцию и обменные процессы в тканях, способствует выведению жидкости и сокращению объемов.

Состав:

Вода – 200 мл

Уксус яблочный – 1 ст. л.

Соль морская – 1 ст. л.

Применение:

Растворить соль в стакане воды, добавить столовую ложку яблочного уксуса, размешать. Смочить хлопковую ткань, свернутую в 4 слоя, слегка отжать, приложить ко второму подбородку на 10 минут. Повторно смочить ткань, приложить еще на 15-20 минут.

Ценные рекомендации по профилактике второго подбородка

Лучше предотвратить появление проблемы, чем потом тратить много времени и сил, чтобы убрать второй подбородок. Если уже удалось избавиться от лишней складки, то нет гарантии, что она не вернется. Очень важно пересмотреть свои поведенческие факторы и выявить проблемные места.

На что обратить внимание в первую очередь:

Осанка. Провисание кожи зачастую является следствием неправильного положения при письме, работе за компьютером, ходьбе. Нужно распахнуть плечи, вытянуть шею, выпрямить спину и уже визуальна будет заметна разница. Если самостоятельно не получается контролировать положение тела, то на помощь придет специальный ортопедический корсет. Правильная подушка. Желательно использовать ортопедическую или просто жесткую и невысокую подкладку. Высокие подушки ведут не только к искривлению позвоночника, но и к образованию многих косметических дефектов, в том числе лишним складкам и подбородкам. Коррекция веса, похудение. Свисающая складка преимущественно состоит из жира, и от него нужно избавиться. Ни в коем случае нельзя прибегать к строгим диетам, они только ослабят мышцы, кожа обвиснет. К похудению нужно подойти правильно, сочетать с косметическими средствами, гимнастикой. Правильное пережевывание пищи. Работа лицевыми мышцами – лучшая профилактика второго подбородка. Пережевывать пищу нужно качественно, не стесняясь работы челюстей.

Но одним из самых эффективных средств против второго подбородка является хорошее настроение. Смех и улыбка задействуют множество лицевых мышц, не только продлевают жизнь, но и сохраняют красоту.