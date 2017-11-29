Профессиональные мастера уверены, что в 90% случаев ногти портит не шеллак, а его неправильное удаление. Сдирание, соскабливание слоя, использование агрессивных или неподходящих средств могут испортить не только красоту, но и здоровье. От неправильных действий страдает ногтевая пластина, кутикула, кожа на кончике пальца. Появляются трещинки, шелушение, открывается дорога микробам. А ведь всего этого можно легко избежать, если снимать шеллак правильно.

Профессиональные салонные средства

Производители шеллака выпускают специальные растворители, которые эффективно и быстро размягчают стойкое покрытие. Их также называют ремуверами. Слой снимается за несколько скребков специальной лопаткой. Никаких кусочков не остается, только чистый и светлый ноготь. Не все они работают одинаково эффективно. Желательно покупать шеллаки и растворители одной фирмы.

Популярные жидкие ремуверы:

Severina;

Lafitel;

Match;

Perfect.

Все эти средства продаются во флаконах, требуют смачивания ваты, оборачивания ногтя фольгой или использования специальных наконечников. Но сейчас на рынке можно встретить специальные ремуверы в пакетиках. Внутри находится пропитанная салфетка. Использование крайне простое: оторвать кончик пакетика, засунуть палец, выдержать указанное время, снять покрытие. Такое ноу-хау первыми придумали китайские производители, сейчас идею переняли и некоторые европейские фирмы.

Профессиональные ремуверы помогут и в домашних условиях удалить шеллак, ничего в этом сложного нет, но не всегда есть возможность купить специальные растворители. Иногда просто жалко денег, так как на одну процедуру нужно небольшое количество, а не целый флакон. Именно в таких случаях женщины прибегают к альтернативным средствам.

Домашние альтернативы профессиональным растворителям

Перед использованием любых растворителей желательно спилить верхний защитный слой – закрепитель. Благодаря этому приему вещества будут быстро проникать и действовать. Для удаления подходит обычная пилка или баф, величина абразива не имеет значения. После этого наносятся растворители. Новичку рекомендуется обрабатывать руки поочередно, так как нанесение, оборачивание требует много времени, есть риск передержать растворитель на ноготках.

Важно! Кожа кутикулы страдает от химических средств. Поэтому перед процедурой область вокруг ногтя желательно смазать жирным кремом или любым косметическим маслом.

Ацетон и жидкости с ним

Один из самых используемых домашних способов. Несмотря на вред ацетона и жидкостей для удаления обычного лака на его основе, девушки регулярно к нему прибегают и весьма успешно снимают шеллак. Стоит сразу отметить, что продукт негативно влияет не только на ногтевую пластину, но и кожу рук.

Для работы нужно приготовить вату, кусочки бинтов или нарезанные диски. Желательно сразу подобрать размер, чтобы полностью закрывалась пластина, но не кожа вокруг. Также понадобится палочка или лопатка (пушер), но без острого края. Шеллак должен соскребаться, но не срезаться. Заранее нарезать кусочки фольги, в которые будет удобно заворачивать кончик пальца.

Как легко снять шеллак в домашних условиях:

Смочить подготовленные ватки в ацетоновом растворе, но не сразу все. Сначала одну, слегка отжать, приложить к ногтю. Обмотать кончик пальца кусочком фольги, прижать. Оставить на 10-15 минут. Аккуратно развернуть первый палец, палочкой проверить шеллак. Если покрытие размягчилось, то приложить лопатку к основанию ногтя и с легким нажимом соскрести к кончику. Если шеллак не размяк, то выдержать еще несколько минут, снять повторно. После процедуры пройтись по пластине бафом, чтобы удалить мелкие частицы лака, отполировать ноготок. Затем вымыть руки, нанести на ногтевые пластины ухаживающий крем или втереть косметическое масло.

Важно! При заболеваниях дыхательной системы, например, бронхиальной астме, стоит отказаться от подобных экспериментов. Помимо ацетона, в жидкостях дополнительно содержатся отдушки и красители, которые ухудшат положение.

Замачивание в жидкости с ацетоном (без фольги)

Это довольно агрессивный способ, который вредит коже и ногтям. Но его можно использовать, если нет фольги или ватки, например, приходится снимать шеллак в походных или других сложных условиях. Не рекомендуется использовать часто, так как растворитель охватывает ногтевую пластину с разных сторон.

Для процедуры понадобится любое средство для снятия лака с добавлением ацетона, но ни в коем случае не чистый растворитель. Также нужна небольшая миска для замачивания пальцев, пушер или палочка из апельсинового дерева, жирный крем (вазелин, масло).

Пошаговая инструкция:

Налить в миску средство для снятия обычного лака. Смазать пальчики вокруг ногтя жирным кремом или другим альтернативным продуктом. Окунуть ногти в миску и ждать. Время выдержки будет напрямую зависеть от качества шеллака и количества ацетона в продукте. Периодически нужно проверять покрытие на рыхлость. Снять пушером отошедшие слои.

После этой процедуры вымыть руки с мылом. Также желательно сделать восстанавливающую ванночку с морской солью, маслами. Либо применить ухаживающую маску для рук, затем нанести крем и масло для увлажнения кутикулы.

Важно! Этот способ не подходит, если на руках имеются ранки, недавно проводился обрезной маникюр или имеется раздражение. Погружение в агрессивный раствор вызовет сильное жжение, превратит маленькую ранку в большую болячку.

Другие средства

Можно встретить способы удаления гель-лака при помощи спирта, лаков на основе растворителя, жирных масел и крема. На самом деле, эти приемы помогают только при использовании некачественного покрытия, которое изжило свой срок и уже само по себе начинает слазить. Чтобы размягчить и снять слой таким способами, понадобится много времени на размягчение. Но если вопрос встал о механическом сдирании слоя, то спирт или свежие слои лака все же помогут облегчить процесс.

Салонное и домашнее спиливание: преимущества и опасности

Спиливание шеллака сейчас считается самыми безопасным способом удаления покрытия. Но только с упором на то, что процедуру доверяют профессиональному мастеру. Новичок может легко затронуть свой ноготь, так как ему еще сложно определять границы.

Чем спилить шеллак:

Фрезой. Представляет собой насадку в аппаратном маникюрном инструменте. Позволяет снять слой шеллака очень просто и быстро. Пилками. Используются обыкновенные пилочки для маникюра. Процесс может затянуться, все зависит только от собственных навыков.

Еще одна сложность спиливания – определение нужного абразива. Чтобы не травмировать ноготь, начинать нужно с крупной пилки или фрезы. Как только цветное покрытие будет удалено, можно взять мелкий абразив примерно 150 грит.

Восстановление ногтевой пластины

Восстановление поврежденных ногтей – процесс длительный, чаще всего былой вид и здоровье возвращается только после полного отращивания поврежденных участков. Очень важно, чтобы расслоение не продвигалось дальше. По этой причине нужно усилить уход за ногтями и руками.

Распространенные процедуры:

ванночки;

маски;

кремы;

масла для кутикулы.

Самый простой способ избежать проблем с ногтями после шеллака – наносить его качественно и снимать аккуратно. Особенно это касается новичков. Не нужно подвергать многочисленным тренировкам собственные ногти, особенно на руках. Если нет возможности найти модель, то в зимнее время можно поучиться на ногах. Там ногтевая пластина крепче, лишнее спиливание не повредит, а иногда оно даже нужно.

Видео: Удаление шеллака растворителем в домашних условиях