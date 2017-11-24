Голливудские локоны – это не задорные кудряшки! Завитки получаются плавные, воздушные и естественные, они выглядят дорого и сексуально. А сделать их очень просто в домашних условиях, даже ничего не нужно покупать. Есть масса способов добиться нужного эффекта различными подручными средствами. Пошаговые техники помогут сделать шикарную укладку, с которой можно выйти даже на красную дорожку.

Голливудские локоны плойкой (щипцами)

Это один из самых простых и удобных способов создания локонов, так как с первой закрученной пряди уже можно представить результат. В идеальном варианте используется конусообразная плойка, но это необязательно. Обыкновенные круглые щипцы тоже подойдут. Если волосы не очень длинные, то стоит брать небольшой диаметр, иначе ничего не получится. Для надежной фиксации понадобится пенка, мусс или крем.

Как сделать плойкой голливудские локоны:

Тщательно расчесать волосы массажной щеткой, нанести средство для фиксации. Собрать все волосы, которые выше линии уха наверх, оставляя нижнюю часть. Заколоть сверху зажимом. Если этого не сделать, то при накручивании большого количества прядей может произойти путаница, локоны будут мяться друг об друга. Отделить первую прядь, приложить плойку у основания, закрутить по спирали до кончика. Не нужно делать наоборот, то есть защипывать кончик и наматывать катушку. Так ничего не получится. Как только прядь нагреется, аккуратно ее отпустить. Повторять, пока не закончатся все волосы нижнего уровня. Освободить немного заколотых сверху волос, накрутить таким же способом. Оставить локоны на 5-10 минут, чтобы они остыли, окрепли. Если есть свободное время, то можно ходить дольше. Разобрать локоны пальцами либо гребнем с очень редкими зубьями, расчесывать нельзя. Зафиксировать прическу лаком.

Кстати! Если нужно сделать хороший объем от корней, то пряди начесываются до накручивания. И не стоит сильно усердствовать, достаточно провести несколько раз расческой по направлению к голове, волосы при этом должны быть натянуты. Излишне богатый начес только испортит прическу.

Видео: Голливудские локоны щипцами

Голливудские локоны утюжком

Утюжок, он же выпрямитель, давно уже используют вместо плойки, со многими задачами он справляется отлично. При создании голливудских волн важно вытягивать прядь от лица. То есть при накручивании правой стороны протягивать утюжок по часовой стрелке. Как только начнется работа с левой стороны, пряди начинают вытягиваться против часовой стрелки. Этот прием создаст эффект развивающихся от ветра волос.

Пошаговое создание голливудских локонов:

Верхние волосы заколоть сверху, чтобы они не мешали. Снизу у лица отделить одну прядь. Захватить волосы выпрямителем примерно у линии уха, прокрутить утюжок вокруг своей оси на 150 градусов, медленно протянуть по всей длине пряди. Обработать все волосы нижнего уровня, затем частями освобождать то, что заколото, накручивать этим же способом.

Важно помнить, что утюжок никогда не прикладывается к влажным волосам или обработанным лаком для фиксации. Это самый простой способ получить не красивые локоны, а соломенные секущиеся пряди.

Локоны утюжком и жгутиками

Еще один способ создания голливудских локонов при помощи утюжка. Получаются очень мягкие, легкие и объемные, но не сильно выраженные завитки. Преимуществом этой технологии можно считать время. Прическу на волосах средней густоты можно соорудить за 5 минут. Лучше всего перед завивкой вымыть волосы с бальзамом, можно дополнительно нанести несмываемое масло, чтобы выпрямитель легче скользил.

Пошаговая технология со жгутами:

Отделить прядь сухих волос, скрутить жгутом. Толщину можно выбирать самостоятельно. Чем тоньше будут жгутики, тем менее выражены локоны. Прогреть утюжком жгут, двигаясь сверху вниз. Температура 180. Обработать этим способом остальные волосы. Оставить жгуты на 15 минут до полного остывания. Раскрутить волосы, расправить пальцами, сбрызнуть лаком.

Важно! Применение любых нагревательных приборов требует дополнительного использования термозащиты. В противном случае есть большая вероятность повредить волосы, высушить, спровоцировать сечение и ломкость.

Голливудские локоны феном и брашингом

Брашинг – круглая густая щетка, с помощью которой можно сделать объемные и мягкие завитки. Дополнительно понадобится фен, а также укладочные средства. В отличие от техники с утюжком, здесь используются влажные волосы. Выбирая диаметр брашинга, нужно учитывать длину волос. Чем она меньше, тем тоньше должна быть щетка.

Пошаговая техника накручивания:

Волосы вымыть, слегка подсушить полотенцем, нанести пенку или мусс для фиксации. Отделить первую прядь, расчесать, приподнять у корней брашингом и медленно, покручивая, протянуть вниз. Одновременно сверху продуть прядь горячим воздухом фена. Повторить накручивание этой же пряди, но уже использовать струю холодного воздуха.

Накрутить все волосы, сбрызнуть укладку лаком.

Видео: Прическа «Голливудская волна»

Голливудские локоны зажимами

Для этого способа понадобится много зажимов. Можно использовать заколки из металла или пластика, но они должны хорошо фиксировать, не скатываться, это очень важно. На создание прически уйдет около двух часов, но активный процесс не займет более 15 минут.

Пошаговая техника:

Вымыть волосы, просушить полотенцем, нанести фиксирующую пенку. Тщательно распределить по длине с помощью расчески. Еще немного подсушить. Отделить тонкую прядь, аккуратно намотать ее колечком, но не на палец, а чуть больше. Довести его до самой головы, закрепить зажимом. Скрутить такие же колечки из оставшихся волос. Слегка просушить все феном, оставить на пару часов. Аккуратно снять зажимы, расправить завитки, зафиксировать прическу укладочным средством.

Есть еще один способ создания прически с зажимами, но это уже не локоны, а больше похоже на волны. Волосы нужно расчесать, нанести укладочное средство, соединить пряди в одно полотно и в нескольких местах заколоть длинными зажимами. Затем аккуратно над каждой заколкой вытянуть волну. Оставить на время, чтобы прическа окрепла, затем снять заколки, нанести на волны укладочное средство.

Голливудские локоны с бигуди

Понадобятся мягкие папильотки. Традиционные бигуди с пластиковыми защелками или резинками не подойдут, так как фиксаторы оставляют места заломов, полоски, нарушают форму кудряшки. На папильотки можно наматывать волосы любой длины, что очень удобно, позволяет добиться нужного результата, к тому же на них удобно спать.

Как сделать локоны:

Волосы вымыть с кондиционером. Так они не будут электризоваться, станут тяжелее, аккуратнее на вид. Нанести пенку для волос, слегка подсушить, но не до конца, пусть остаются слегка влажными. Отделить небольшую прядь, тщательно расчесать, аккуратно по спирали накрутить на папильотку, зафиксировать концы. Поступить так же с остальными волосами. Дождаться полного высыхания, держать не меньше трех часов. Если свободного времени мало, то воспользоваться феном. Аккуратно снять папильотки, расправить локоны пальцами.

Перед завивкой на бигуди прикорневой начес делать не нужно, так как он все равно не сохранится. Но после удаления папильотки можно аккуратно приподнять прядь и провести расческой 2-3 раза.