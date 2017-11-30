Месячные приходят в результате протекания физиологических процессов, происходящих под воздействием гормонов. Организм чутко реагирует на любые воздействия, способные повлиять на соотношение этих важных веществ в крови. Но иногда возникает необходимость внести коррективы, искусственно сократить длительность менструаций, если они слишком обильные, продолжительные, здоровье женщины из-за этого страдает. Как остановить месячные безопасным способом, подскажет врач, самостоятельное применение любых средств может нанести вред здоровью.

Почему приостанавливать месячные не рекомендуется

Любое вмешательство в гормональные процессы, происходящие в организме, небезопасны и непредсказуемы. Цикл месячных представляет собой набор последовательных гормональных изменений. Если его прервать на каком-то этапе, приостановить месячные, например, то произойдет сбой, который отразится на состоянии всех систем организма.

Это вызовет нарушение обмена веществ, иммунной защиты (развитие аутоиммунных заболеваний). Возникает сбой в работе эндокринных органов (например, щитовидной железы), что приводит к тяжелым менструальным расстройствам, осложнениям при беременности или невозможности иметь детей. Кроме того, гормональный сдвиг способствует появлению заболеваний молочных желез.

В каких случаях останавливать менструации допустимо

О том, как остановить месячные, приходится задумываться в тех случаях, когда они длительны (продолжаются 8 дней и больше) и обильны (общий объем менструальных выделений составляет 100-150 мл), кровотечение приводит к анемии, потере трудоспособности, влияет на состояние сердечно-сосудистой и нервной систем организма.

Продолжительные месячные не всегда являются патологией. Не стоит нормализовать месячные искусственно в следующих случаях:

если у женщины при обильных месячных отсутствуют признаки заболеваний репродуктивных органов;

если не было травм живота;

длительные и частые менструации приходят регулярно;

отсутствуют признаки тяжелой анемии (головокружения, слабость, обмороки).

Тем не менее, необходимо периодически проверять содержание гемоглобина в крови, принимать по назначению врача препараты железа, а также витаминные комплексы, содержащие различные микроэлементы, которые организм теряет с кровью.

В некоторых случаях причиной нерегулярного наступления чрезмерно обильных и болезненных месячных является соблюдение жестких диет или недостаточная физическая активность. Прежде чем прибегать к медикаментозным методам укорачивания или устранения месячных, достаточно, прежде всего, наладить питание, заняться спортом, найти время для прогулок на свежем воздухе.

Однако если возникают прорывные кровотечения, цикл нерегулярный, месячные болезненные, появляются симптомы истощения организма, необходимо обязательно обратиться к врачу, так как это говорит о наличии серьезных заболеваний (таких как эндометриоз, миома матки и других), необходимости лечения. Врач подскажет, как можно остановить месячные наиболее безопасным способом.

Видео: Способы, позволяющие задержать наступление месячных или ослабить их

Средства, позволяющие приостановить месячные

Укоротить месячные на 1-2 дня, ослабить кровотечение можно с помощью кровоостанавливающих средств, в том числе и домашнего приготовления. Более радикальными методами является прием гормональных средств, их же используют для лечения сопутствующих расстройств.

Замечание: Прервать уже начавшиеся месячные невозможно. С помощью препаратов удается лишь ослабить кровотечение и добиться чуть более раннего их окончания.

Использование гормональных препаратов

С помощью комбинированных оральных контрацептивов (КОК) можно кратковременно остановить месячные (на 1-7 дней), а также уменьшить их длительность. Обычно они применяются по медицинским показаниям при наличии следующих патологий:

эндометриоз;

миома матки;

анемия;

сахарный диабет;

кровотечения после операций.

При этом преследуется в основном лечебная цель. При гинекологических заболеваниях с помощью препаратов удается отрегулировать гормональный фон, приостановить развитие патологий, избавить женщину от дисфункциональных маточных кровотечений, облегчить симптомы ПМС или климакса.

Механизм остановки месячных с помощью КОК

В упаковке содержится 21 таблетка. При обычной контрацепции между приемом упаковок делается перерыв в 7 дней, в течение которых у женщины происходит кровотечение. Присутствующий в препаратах прогестерон подавляет созревание фолликулов и овуляцию, а также способствует укреплению эндометрия, делая невозможным его отслоение. Для восполнения нехватки эстрогенов в организме, возникающей из-за нарушения функционирования яичников, в состав препаратов включен эстрадиол.

Для того чтобы задержать наступление месячных, остановить процесс отслоения эндометрия на несколько дней, нужно принимать без перерыва таблетки из следующей упаковки. Месячные начинаются после того, как их употребление прекращают.

Если женщина не использовала таблетки ранее, то для того чтобы остановить менструацию, ей необходимо за несколько дней до их обычного начала (не позднее, чем за 5) начать прием противозачаточных таблеток. Используются такие средства, как жанин, ярина, триквилар.

Их нельзя принимать без перерыва в течение более, чем 2 месяцев.

Применение препаратов прогестерона

Подобным действием обладают также препараты на основе синтетического или натурального прогестерона (дюфастон, экслютон, утрожестан). Чтобы остановить месячные, как правило, их начинают принимать за 5-14 дней до обычного срока их появления, а заканчивают, когда они должны завершаться.

Последствия приема гормональных препаратов

Такими способами можно воспользоваться лишь однократно, иначе у здоровой женщины произойдет стойкое расстройство менструального цикла. Нарушение развития эндометрия чревато возникновением воспалительного процесса в матке, опухолевых заболеваний. Подобные препараты нельзя употреблять, если имеются заболевания почек, печени, сердца, нарушена свертываемость крови.

Последствием такого вмешательства бывают выкидыши, внематочная беременность, бесплодие.

Употребление кровоостанавливающих средств

Действие кровоостанавливающих средств основано на сгущении крови, повышении ее свертываемости, а также улучшении состояние сосудистых стенок. Опасность их бесконтрольного применения состоит в том, что передозировка ведет к образованию тромбов в сосудах.

Возможно возникновение аллергии на отдельные препараты, а также нарушение работы вегетативной нервной системы (проявляется головокружением, падением артериального давления). Побочными действиями также могут быть желудочно-кишечные расстройства.

Кровоостанавливающие препараты (викасол, дицинон, транексам) принимают по назначению врача только после проведения общего анализа крови и уточнения содержания в ней тромбоцитов. Начиная прием таблеток за 3-4 дня до наступления месячных, можно добиться их задержки на 1-2 дня. Принимая их на 3-4 день менструации, незначительно сокращают их длительность и снижают интенсивность кровотечения.

Народные способы

Остановить месячные без использования лекарств можно с помощью методов народной медицины, которая советует для ослабления или остановки менструальных кровотечений употреблять продукты, богатые витамином С. Это вещество способствует повышению свертываемости крови, укреплению сосудов.

Лимоны. При обильных и долгих менструациях (если нет заболеваний желудка) можно съедать каждый день по 2 лимона или хотя бы пить по несколько раз в день чай с лимоном. Начинать проведение такой витаминотерапии следует за 3-4 дня до начала месячных.

Настой петрушки. Для приготовления берут 1 пучок (примерно 40 г) свежих листьев петрушки, заливают четвертью литра кипятка и настаивают в течение 3 часов. Выпивают перед каждым приемом пищи по ½ стакана настоя, причем начинают это делать за 3-4 дня до прихода менструации. Кроме витамина С в петрушке содержится множество других полезных веществ.

Отвар крапивы и пастушьей сумки. Берут по 2 ст. л. нарезанных листьев крапивы и травы пастушьей сумки. Заливают смесь ½ л кипятка. Выдерживают на водяной бане 5 минут, настаивают еще полчаса, процеживают. Выпивают по 1/3 стакана несколько раз в день, начиная за 1-2 дня до месячных.

Такие средства остановки кровотечения считаются наиболее безопасными, однако необходимо обязательно учитывать, что у многих людей имеется аллергия на растения.