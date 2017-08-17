Стопы человека ежедневно испытывают нагрузки. Они выполняют опорную функцию, обеспечивают безопасность передвижения, амортизируют удары о землю при ходьбе или беге, разгружают позвоночник и суставы ног. Ненадлежащий уход за ними, неудобная обувь, избыточный вес, плоскостопие, неправильная походка и другие факторы повышают нагрузку на стопы и приводят к неравномерному ее распределению, что часто заканчивается формированием мозолей. Кроме некрасивого внешнего вида эти образования доставляют дискомфорт при ходьбе, поэтому избавляться от них надо на начальных стадиях.

Виды мозолей на ногах

Мозоль представляет собой защитную реакцию организма, возникающую в ответ на продолжительное или непродолжительное, но очень интенсивное, механическое воздействие (трение, сдавливание) на кожу. В зависимости от характера происхождения различают следующие виды мозолей на ногах:

мокрые;

сухие;

стержневые.

Мокрые мозоли

Мокрые мозоли называют еще водяными или мягкими. Они выглядят как пузырьки, заполненные бесцветной или желтоватой лимфатической жидкостью. Несмотря на то что этот вид мозолей сопровождается самыми неприятными ощущениями и острой болью, от них легче всего избавиться без следов в кратчайшие сроки. Возникают они обычно вследствие сильного натирания кожи неподходящей или новой обувью.

В редких случаях при наличии расположенных близко к поверхности кожи капилляров и их повреждении содержимое пузырька имеет красноватый цвет.

Сухие мозоли

Первой стадией формирования сухой мозоли является натоптыш – небольшая припухлость и покраснение кожи. Со временем он огрубевает, теряет чувствительность, становится гладким или, наоборот, шершавым на ощупь, приобретает желтую или серую окраску, может покрываться трещинами различной глубины.

Сухие мозоли образуются при неравномерно распределенной нагрузке на стопу чаще всего у оснований и на подушечках пальцев ног вследствие систематического длительного давления на кожу ступней. Эти уплотнения поверхностного слоя эпидермиса, состоящие из омертвевших вследствие нарушения циркуляции крови клеток, могут вызывать чувство жжения и боли при ходьбе.

Интересно: Натоптыши у женщин встречаются в 10 раз чаще по сравнению с мужчинами, что обусловлено прежде всего длительным ношением обуви на высоких каблуках.

Стержневые мозоли

Стержневые мозоли состоят из шляпки и твердого корня (стержня), проникающего в глубокие кожные слои и вызывающего боль при надавливании и ходьбе. По внешнему виду они представляют собой небольшую выпуклость на коже с напоминающим ранку отверстием примерно по центру, где и находится стержень. Если корень располагается вблизи нервных окончаний, то он может сдавливать их, вызывая сильную боль, лишающую человека возможности полноценно встать на ногу.

Стержневые мозоли возникают вследствие постоянного механического воздействия на определенный участок кожи или поражения кожи вирусом, который нарушает нормальный процесс периодического отслаивания отмерших клеток. Чаще всего они локализуются в области большого пальца, мизинца или в межпальцевых промежутках, а также на пятке.

Основные принципы лечения мозолей

Тактика лечения мозоли определяется ее видом. Однако очень важно выяснить причину, по которой она образовалась, и попытаться ее устранить. Возможно, необходимо будет поменять обувь на более комфортную, сбросить лишний вес, исправить походку, посетить ортопеда, использовать специальные ортопедические стельки.

Мокрую мозоль при отсутствии инфекционных осложнений и повреждений капилляров лечат в домашних условиях. Для этого нужно просто обработать ее антисептиком (зеленкой, йодом), заклеить воздухопроницаемым пластырем и принять меры по устранению травмирующих болезненное место факторов. Через несколько дней она сама заживет.

Прокалывать мозоль и тем более срезать оставшуюся сверху после удаления жидкости пленку из кожи настоятельно не рекомендуется. Она выполняет защитную функцию и препятствует попаданию микробов и грязи в ранку под ней.

Лечение сухих мозолей следует начинать как можно раньше, так как именно в начальных стадиях с ними легче справиться при помощи домашних средств, специальных мазей, кремов и пластырей.

Стержневые мозоли являются самыми сложными и эффективно избавиться от них самостоятельно в домашних условиях невозможно. Во избежание осложнений удаление таких образований проводится в медицинском учреждении специалистом, имеющим опыт работы в данной области.

Важно: Перед началом лечения мозолей нужно проконсультироваться с врачом, так как ороговевшая на ступнях кожа может быть не мозолью, а совсем другим образованием, например бородавкой.

Народные средства от натоптышей и сухих мозолей

Из народных средств для избавления от мозолей применяют ванночки с травяными отварами, морской солью и содой, маски и компрессы с растительными маслами, лекарственными растениями, мякотью овощей и фруктов. Для получения хороших результатов и полного исчезновения огрубевших слоев кожи может потребоваться немало времени.

Ванночка с содой и жидким мылом

Состав:

Вода – 3 л

Сода – 3 ст. л.

Жидкое мыло – 1 ст. л.

Применение:

Теплую воду налить в тазик, добавить соду и жидкое мыло, перемешать. В полученную ванночку на 20–30 минут опустить ноги. После того как огрубевшая кожа размягчится, при помощи пемзы, специальной щетки или пилки постараться максимально ее удалить. Затем сполоснуть ноги, вытереть полотенцем и выполнить массаж стоп с увлажняющим или смягчающим кремом.

Компресс из картофеля

Ноги предварительно распарить в ванночке с солью и йодом. Для ее приготовления на 2 л воды необходимо взять 3 ст. л. соли и 2 ч. л. йода. Сырой картофель очистить от кожуры, натереть и приложить на мозоль, сверху закрепить пленкой и бинтом или широким пластырем, оставить на ночь. Утром размягченный слой кожи удалить пемзой, вымыть ноги и нанести питательный крем.

Средство от сухих мозолей и профилактики трещин на пятках

Состав:

Глицерин – 50 мл

Нашатырный спирт – 10 капель

Применение:

В глицерин добавить нашатырный спирт и тщательно перемешать. Перед сном смесь нанести на стопы, надеть хлопковые носочки и лечь в кровать. Утром вымыть ноги с мылом для удаления остатков глицерина и почистить пемзой.

Сок одуванчика от мозолей

Сок одуванчика, собранный в период цветения, является эффективным средством для избавления от сухих мозолей. Применять его нужно следующим образом. На стебле растения делают надрез, появившийся сок наносят на огрубевшую кожу до момента его подсыхания, при недостатке сока надрезы на стебле одуванчика производят в других местах.

Маска от мозолей с голубой глиной

Состав:

Голубая глина – 4 ст. л.

Касторовое масло – 50 мл

Применение:

Глину смешать с касторовым маслом. Подогреть смесь на водяной бане при постоянном перемешивании до тех пор, пока масса не приобретет консистенцию сметаны. В теплом виде маску нанести только на проблемные зоны стоп, обернуть ноги плотной натуральной тканью и оставить на 15 минут. Затем удалить остатки маски салфеткой и вымыть ноги теплой водой. Повторять такую процедуру следует 2–3 раза в неделю.

Средство из листьев плюща

Свежие листья плюща промыть проточной водой и измельчить блендером до состояния кашицы. Нанести массу на мозоль, сверху обмотать пищевой пленкой и бинтом. Выполнять в течение 3–5 дней перед сном.

Прополис от болезненных мозолей

Вечером распарить ноги в теплой ванночке. Подходящий по размеру мозоли кусочек прополиса размять руками и приложить к проблемному месту, зафиксировать пластырем. Утром убрать прополис и соскрести пемзой размягченную кожу. Процедуру нужно повторять несколько раз до полного избавления от мозоли.

Компресс из сухофруктов

Чернослив или инжир слегка разварить. Перед сном на распаренные ноги к мозолям внутренней стороной приложить разрезанные пополам фрукты и закрепить их бинтом. Повторять ежедневно в течение недели или дольше, пока мозоль полностью не снимется пемзой.

Маска с овсянкой от мозолей

Овсяную крупу залить кипятком. Полученную разбухшую массу на ночь нанести толстым слоем на область кожи стоп с мозолями, обмотать пищевой пленкой. Сверху надеть хлопковые носки. Утром стопы вымыть теплой водой, потереть пемзой и нанести увлажняющий крем.

Компресс с алоэ

После принятия горячей ванны или выполнения ванночки для ног приложить к мозолям внутренней стороной кусочек листа алоэ, разрезанного пополам вдоль. Зафиксировать его пластырем и оставить на ночь. Утром удалить уже размягченную ороговевшую кожу пемзой.

Аптечные средства

Для устранения натоптышей и сухих мозолей можно использовать специальные средства, продающиеся в аптеке. Они выпускаются в форме пластыря, растворов, кремов или мазей. Основными действующими веществами этих препаратов являются салициловая и молочная кислоты, которые оказывают выраженное кератолитическое действие. Они способствуют размягчению мозолей и облегчают их отделение. Дополнительно эти средства могут содержать серу, карбамид, масла, экстракты растений. Наиболее известными и используемыми из них для удаления мозолей являются:

раствор «Колломак»;

пластырь «Салипод»;

крем «Намозоль»;

пластырь «Компид»;

жидкость «Стопмозоль»;

крем «Супер Антимозолин» и другие.

Важно: При нанесении аптечных средств от мозолей следует в точности соблюдать прилагаемую к ним инструкцию и избегать попадания их на здоровые участки кожи, так как они вызывают там воспаление и ожог.

Профессиональные методы удаления мозолей

От сухих и стержневых мозолей на ногах можно избавиться при помощи аппаратного педикюра в косметическом салоне. Суть метода заключается в удалении огрубевшей кожи путем высверливания специальным аппаратом, снабженным насадками различного диаметра. Преимуществом данного метода является отсутствие болевых ощущений и травмирования окружающих тканей. В случае стержневой мозоли в образовавшееся после высверливания отверстия закладывается противовоспалительное средство, которое способствует быстрой регенерации тканей.

Избавиться от мозолей со стержнем можно также при помощи криодеструкции. В ходе процедуры проблемное место несколько раз по 20–30 секунд обрабатывается жидким азотом, длительность и частота воздействия зависит от глубины стержня. В результате криодеструкции обработанный участок кожи становится нежизнеспособным, белеет и через несколько дней отторгается, а под ним появляется здоровая кожа. В течение всего времени до полного заживления кожи необходимо тщательно ухаживать за раной и обрабатывать ее антисептическими средствами, чтобы предотвратить попадание инфекции.

Самым эффективным способом избавления от сухих и стержневых мозолей считается лазеротерапия. Процедура проводится под местным обезболиванием. При воздействии на мозоль лазерный луч нагревает ее и выпаривает патологически измененные ткани или вызывает их коагуляцию, не задевая при этом здоровые. По окончании процесса на коже остается небольшая ранка, которая достаточно быстро бесследно заживает.

Видео: Советы по профилактике и лечению мозолей от мастера педикюра