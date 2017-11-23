Оттеночные тоники позволяют проводить самые разные эксперименты с цветом волос, при этом не вредят и смываются водой. Но зачастую это только обещания производителя. Если волосы светлые или до этого много раз окрашивались, то краска может проникнуть глубоко внутрь под кутикулу, расстаться с ней будет непросто. Особенно печально, если окрашивание не оправдало ожиданий, взялось пятнами или результат совсем не такой, как на пробнике. Выход один – срочно удалить с волос тоник.

Профессиональные смывки для волос

Самый простой способ смыть тоник – воспользоваться специальными средствами, предназначенными для краски. То есть провести процедуру декапирования. Продукты для нее могут иметь разный состав, но для оттеночных средств выбирают самые слабые концентрации. Обычно для поверхностного декапирования используют смывки на основе фруктовых кислот, в них могут содержаться масла.

Как дома смыть тоник с волос специальным средством:

На сухие и грязные пряди нанести специальный состав. Тщательно промочить, можно дополнительно прочесать гребнем. Надеть защитную шапочку либо замотать голову в полиэтиленовый пакет. Выждать определенное инструкцией время. У разных средств оно может отличаться. Тщательно вымыть голову с шампунем, обязательно нанести бальзам для волос. Высушить волосы естественным способом без применения фена.

Этот способ действительно простой и эффективный, но имеет один огромный минус – вредит волосам. Так как тонирование используется с целью избежать негативного воздействия химических красителей, применять подобные средства не имеет смысла. На выходе получатся сухие, ломкие волосы без блеска, особенно не порадуют кончики. Именно поэтому чаще отдают предпочтение менее эффективным, но более безопасным и доступным способам.

РеТоника

Производитель одного из популярнейшего оттеночного бальзама «Тоника» на протяжении нескольких лет выпускает средство для коррекции цвета «РеТоника». Данный продукт содержит комплекс масел, экстракты целебных растений и другие вещества, помогающие вымыть пигмент. Он эффективно работает на оттеночных бальзамах своей марки, но также часто используется для устранения с волос тоника других фирм.

Плюсом средства «РеТоника» является бережный состав, небольшая стоимость. К минусам все же можно отнести не очень высокую эффективность по сравнению с профессиональными смывками для химических красителей. Подобное средство есть у L`Oreal, оно называется Efassor Special Coloriste, но не всегда есть в продаже.

Домашние способы удаления тоника

В домашних условиях для смывки тоника можно использовать шампунь глубокой очистки. Вообще, он предназначен для удаления укладочных средств, масок, кондиционеров, загрязнений из чешуек волоса. Проникая вглубь структуры, средство вымывает все лишнее, в том числе и оттеночные пигменты. Но одного раза может быть недостаточно, потребуется несколько процедур.

Важно! Шампуни глубокой очистки моют «до скрипа», после использования волосы становятся суше, чем они есть. Поэтому чаще 1 раза в неделю применять подобные средства нельзя. Если имеются секущиеся кончики, повышена ломкость, то шампунь еще больше усугубит проблему.

Кефир, простокваша

Кефир содержит кислоту, которая поможет быстрее смыть ненужный оттенок. Применять продукт можно разными способами, но все они требуют времени. Держать такие маски нужно не меньше часа. Несомненным плюсом является благотворное воздействие на волосы.

Как смыть оттеночный тоник с волос кефиром:

Подогреть стакан кефира, обильно смочить волосы, заколоть, надеть шапочку и дополнительно утеплить. Оставить маску на 1-2 часа. Смешать 1 ст. л. бесцветной хны с 30 мл горячей воды, затем соединить со стаканом кефира. Также смазать волосы, утеплить, выдержать не меньше часа. Соединить кефир и 10 ст. л. порошка корицы, оставить на 15 минут, затем размешать повторно, смазать волосы, выдержать не меньше двух часов, смыть.

Маски с кефиром под действием тепла подтекают, поэтому на плечи нужно положить полотенце. Смывать все эти средства можно без шампуня, но ухаживающий бальзам желательно наносить.

Масла против тоника

Масла являются прекрасными растворителями для красок и тоника. Наносить на волосы можно абсолютно любые виды, но главное условие – предварительный подогрев до 40°C. В противном случае продукт просто не проникнет внутрь, покроет волос пленкой.

Какие можно взять масла:

После смазывания пряди собрать на макушке и обязательно утеплить голову. В отличие от кефира, масла смываются шампунем.

Ромашка

Ромашка также является природным осветлителем, она поможет без вреда для волос смыть насыщенный оттенок, сделать его менее заметным, но потребуется не менее трех процедур. Заварить 2 ст. л. цветков 300 мл крутого кипятка, настоять в термосе 3-4 часа. Процедить, смазать волосы, укутать полиэтиленом. Можно оставить на всю ночь.

Очень часто для усиления осветляющего свойства ромашки в настой добавляют 1 ст. л. лимонного сока или яблочного уксуса. Также можно встретить рецепт с пищевой содой, но ее использовать нужно очень аккуратно, обязательно гасить крутым кипятком, только после этого смешивать с ромашкой.

Лимонный сок и репейное масло

Лимонный сок можно использовать самостоятельно, но он высушит волосы. Лучше всего продукт смешивать с репейным маслом. Вместе этот дуэт прекрасно работает, продукты повышают эффективность друг друга.

Сок используют свежий либо разводят сухую кислоту до нужной концентрации, соединяют с маслом репейника 1:1, смазывают окрашенные волосы, убирают их под шапочку на час, смывают шампунем.

Видео: Как убрать тонику с волос

Меры предосторожности и чего нельзя делать

Стараясь смыть оттенок, не нужно впадать в крайности и забывать про здоровье волос. Нельзя применять для мытья агрессивные стиральные порошки и хозяйственное мыло, добавлять в воду любые отбеливатели для тканей, безмерно вливать уксус или насыпать лимонную кислоту. После таких действий можно получить не только сухие и безжизненные волосы, но и спровоцировать выпадение, аллергическую реакцию, дерматит.

Если самостоятельно не получается смыть пигмент, то можно попытаться его закрыть повторным окрашиванием или тонированием. В некоторых случаях эти способы принесут меньше вреда волосам.