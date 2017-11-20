Биотатуаж, или окрашивание бровей хной, сейчас на пике популярности. Его активно делают в салоне и дома. Но далеко не всегда результат оправдывает ожидания. Неровное нанесение, слишком яркий или совсем не тот цвет, частичная пигментация требует незамедлительного удаления. Да и сразу после окрашивания снять травяную смесь бывает очень сложно, потребуются определенные знания, как и чем смыть хну с бровей, чтобы вернуть натуральный цвет.

Чего нельзя делать

Не стоит пытаться соскрести хну ногтями, щеточками либо скрабами с крупными абразивами. В результате можно легко повредить кожу, занести инфекцию, спровоцировать раздражение. Очень часто механическое воздействие провоцирует выпадение волосков, с которым потом сложно справиться.

Что еще нельзя делать:

Пытаться удалить биотатуаж с воспаленной или поврежденной кожи. Если на бровях или вокруг них появилась сыпь, зуд, аллергическая реакция, нужно умываться простой водой. Можно дополнительно использовать кремы с пантенолом, снимающие воспаление. Активно применять сушащие и осветляющие продукты. Они приведут к ломкости, выпадению волосков, а также шелушению на коже. Действовать нужно строго по правилам и инструкциям. Использовать смывки для химических красителей. В результате хна «уйдет» в самый неожиданный оттенок: розовый, зеленоватый, рыжий.

Ни в коем случае нельзя наносить на кожу ацетон, бензин и другие подобные растворители. Они принесут вред глазам, дыхательной системе, через поры попадут в кровь. Также не стоит использовать спирт. Он не вымывает пигмент из глубоких слоев кожи и волос, лишь портит и высушивает поверхность.

Удаление хны сразу после окрашивания

После окрашивания нельзя тереть брови, кожу вокруг, нужно максимально снизить механическое воздействие. Но засохшую травяную смесь в любом случае нужно удалить. Выглядит все это некрасиво, слишком ярко, неприятно стягивается кожа, к тому же интересно посмотреть на конечный результат.

Как правильно удалить хну с бровей:

Сложить ватные диски пополам, смочить водой, слегка отжать. Приложить заготовки к засохшей корочке, чтобы она немного размокла. Аккуратным движением, прижимая диск, потереть поверхность от начала к кончику.

Если после нескольких таких действий корочка все же не отмякла, травяная смесь осталась, потребуется щеточка для бровей. Несколько раз расчесать волоски, затем повторно вытереть поверхность влажным диском.

Важно! Чтобы биотатуаж не сошел полностью, первые сутки нельзя умываться большим количеством воды и вообще мочить брови. Только через 24 часа можно полноценно очистить кожу, опять же без использования мыла и трения в окрашенной зоне.

Удаление хны при неудачном окрашивании

Есть много простых и действенных способов, как смыть хну с бровей. Обычно используются продукты, которые есть у всех дома. Некоторые из них негативно действуют на кожу, могут привести к шелушению и даже ожогу, поэтому действовать следует строго по приведенной инструкции.

Лимонный сок

Его часто используют для закрепления цвета, но также он поможет удалить хну, а точнее немного ее осветлить. Можно просто накладывать диск, смоченный в лимоне, но лучше сделать своеобразную маску. Для этого смешать сок и пищевую соду в пропорции 1:1, нанести густо на нужные участки, стараясь не попадать на кожу вокруг, накрыть влажными салфетками или кусочками дисков. Через 5 минут этими же салфетками снять остатки средства.

На заметку: Нет лимонного сока? Можно для этой маски использовать сухую концентрированную кислоту. Для этого продукт разводят водой из расчета 10 мл на 1 грамм.

Косметическое и пищевое масло

Масла разрушающе действуют на окрашенные поверхности, но для удаления въевшегося пигмента травяной краски потребуется время. Перед нанесением продукта желательно сделать легкий скраб, хотя бы помассировать кожу сахаром или мелкой солью. Этот прием поможет очистить поры, что улучшит проникновение масла вглубь. Далее его нужно подогреть и обильно смазать область бровей, лучше это делать вечером, чтобы оставить на всю ночь.

Какие масла можно использовать:

пищевые (подсолнечное, оливковое, горчичное);

кокосовое;

репейное;

касторовое.

Вообще, берут любые виды жирных масел, которые подходят и не вызывают аллергическую реакцию. Многие из них дополнительно способствуют укреплению волосяных луковиц, придают блеск и ухоженный вид. С утра удалить остатки косметическим средством для умывания, вытереть насухо.

Перекись водорода

Перекись часто используют для удаления пигментов, но это не совсем безопасный продукт. Он сушит, осветляет, делает волоски тонкими, ломкими. Не стоит держать перекись долго. Лучше всего использовать ее для удаления оставшихся пятен. Для этого нужно смочить кусочек диска или марлевой салфетки, потереть проблемное место.

Нашатырный спирт

Второй по популярности продукт после перекиси водорода. Раствор аммиака действительно помогает убрать растительные краски, но также вредит коже. Очень важно не оставлять нашатырный спирт надолго, нельзя использовать концентрацию более 10%. Лучше всего просто протирать поверхность смоченными дисками, после процедуры обязательно смазывать маслом.

Кстати! Чтобы защитить кожу вокруг обрабатываемого участка от негативного воздействия агрессивных веществ, рекомендуется смазать ее маслом или жирным кремом.

Кефир

Подогреть кисломолочный продукт, обильно промочить в нем ватные диски, приложить и зафиксировать на бровях. Можно прикрыть пищевой пленкой, приклеить к коже лейкопластырем. Оставить минимум на 30 минут. Аналогичным способом используют кислую сметану.

Отвар ромашки

Мягкий способ, который поможет если не полностью смыть хну с бровей, то слегка изменить тон, осветлить. Приготовить концентрированный отвар из 2 ст. л. травы с цветками и 200 мл воды. Далее смочить диски, приклеить на брови, как в предыдущем рецепте, оставить на 30-60 минут.

Профессиональные средства

Некоторые косметические производители выпускают специальные смывки для краски и хны. В продаже чаще всего встречаются продукты от Brow Henna, RefectoCil. Подобные средства позиционируются как самые эффективные и быстродействующие. Уже за одну процедуру можно смыть неудачный биотатуаж или его остатки.

На самом деле, не все так просто. Большинство подобных смывок имеют опасный состав, негативно влияют на брови. К тому же на подобные вещества часто возникает аллергическая реакция. Не всегда есть возможность найти специальную смывку, да и стоимость чаще всего высокая. За маленький флакончик придется заплатить более 1000 рублей, а это почти 2 процедуры биотатуажа в российском салоне красоты среднего уровня.

Видео: Как легко смыть хну