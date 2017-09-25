Родители нередко путают ангину с ОРВИ. Самым известным проявлением обоих этих недугов является покраснение горла и боль при глотании. Однако ангина гораздо опаснее, так как может давать тяжелые осложнения, да и лечится она совсем по-другому. Важно понимать, чем она отличается от остальных болезней. При ангине у ребенка возникает гнойное воспаление горла. Лечиться полосканиями и спреями при этом бесполезно. Главное, не навредить, полагаясь только на домашние процедуры. Необходимо посетить врача, провести полный курс лечения антибиотиками.

Что такое гнойная ангина

Гнойная ангина, или острый тонзиллит, представляет собой воспаление небных миндалин, расположенных вблизи корня языка. Миндалины (гланды) являются одним из органов иммунной системы организма, защищающей его от проникновения болезнетворных бактерий. Они состоят из так называемой лимфоидной ткани, клетки которой (лимфоциты) способны распознавать чужеродные микроорганизмы и вырабатывать убивающие их антитела.

При возникновении гнойной ангины у детей миндалины перестают функционировать, и инфекция беспрепятственно проникает в кровь и различные органы. Ослабление иммунитета может спровоцировать переохлаждение, поэтому гнойная ангина чаще возникает у ребенка после того, как он съест мороженое, выпьет холодную воду, замерзнет во время прогулки осенью или зимой.

Миндалины вырастают у ребенка обычно после 1 года, поэтому у грудных малышей гнойной ангины не бывает. Чаще всего она возникает у детей старше 2-3 лет.

Гнойная ангина – это болезнь, возбудителями которой являются бактерии (чаще всего это стрептококки, реже – стафилококки, хламидии). Заболевание может иметь различное происхождение.

Первичная ангина – это заболевание, которое возникает и развивается самостоятельно в результате попадания бактерий в организм здорового ребенка.

Вторичная гнойная ангина (симптоматическая) возникает как один из симптомов мононуклеоза, дифтерии, кори.

Специфическая – вызванная специфическими видами инфекции (гонококками, палочками). Такой тип заболевания (например, некротическая гнойная ангина) у детей встречается крайне редко. Возможно также возникновение грибкового и герпетического поражения.

Виды гнойного воспаления горла, характерные проявления

В составе небных миндалин имеются так называемые фолликулы (в них вырабатываются лейкоциты) и лакуны (каналы, через которые выводятся погибшие микробы и лейкоциты). Начальной стадией заболевания является возникновение катаральной ангины (негнойного воспаления, которое проявляется покраснением и небольшим отеком небных миндалин). Если не провести лечения антибиотиками, то происходит поражение более глубоких тканей, у детей возникает гнойная ангина следующих видов:

Фолликулярная. Воспаляются фолликулы. Миндалины отекают и краснеют, на их поверхности появляется желтоватый налет. Гнойные очаги могут сливаться, образуя пленки, которые невозможно удалить. Возможно возникновение абсцесса. Лакунарная. Гнойный воспалительный процесс возникает в лакунах. Миндалины краснеют и распухают. Воспаление не распространяется на соседние области. Фибринозная. Гнойный процесс распространяется на все ткани миндалины. Такой вид заболевания является осложненной формой фолликулярной и лакунарной ангины. Для него характерно появление на миндалинах желтовато-белой пленки, которая, в отличие от дифтерийной, легко снимается, при этом не остается язв. Флегмонозная (абсцесс). Происходит образование гнойника. На поверхности миндалины появляется желтое пятно, возникает неприятный запах изо рта. При увеличении гнойника может произойти его разрыв и попадание гноя в кровь (сепсис), а через нее – в различные органы (головной мозг, сердце, почки).

Причины заболевания

Заражение бактериями происходит как воздушно-капельным, так и бытовым путем. То есть ребенок может заразиться при вдыхании воздуха, содержащего бактерии. Они попадают туда при разговоре, чихании или кашле человека, больного ангиной. Заразиться можно также через посуду, банные принадлежности, игрушки и другие предметы, на которые попала слюна больного, а также при поцелуе.

Провоцируют гнойную ангину у детей другие воспалительные заболевания в полости рта (например, кариес, воспаление десен). Бактерии через кровь могут быть занесены в миндалины из воспаленных почек. Возможно попадание стрептококков и других возбудителей с поврежденных участков кожи.

Способствующими факторами являются ослабление иммунитета, переохлаждение, нарушение санитарных норм в помещении и правил личной гигиены. Возникновение гнойной ангины может произойти после травмирования миндалин (например, рыбной косточкой или горячей пищей).

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Особенности симптомов и лечения

Инкубационный период развития гнойного процесса составляет обычно 5-7 дней. У ослабленного ребенка симптомы могут проявиться раньше.

Болезнь начинается с резкого повышения температуры до 38.5°-39°. Возникают озноб, ломота в теле, слабость. Ребенку больно глотать и разговаривать. Постепенно боль усиливается и ощущается даже в состоянии покоя.

Тяжесть симптомов зависит от вида гнойной ангины у ребенка. Помимо основных, могут появиться также следующие симптомы:

опухание подчелюстных лимфатических узлов;

отечность гортани и шеи;

головная боль;

потеря голоса;

боль в животе, рвота, понос;

боль в ушах;

храп во сне.

Кроме прочего, иногда появляются высыпания на коже из-за интоксикации организма.

Отличие ангины от ОРВИ

В отличие от ОРВИ, при гнойном тонзиллите у ребенка не бывает насморка. Основными признаками заболевания являются высокая температура, боль в горле, боль в животе.

Примечание: Если у ребенка красное горло, при этом имеются насморк и кашель, – это не ангина, а вирусное инфекционное заболевание. Антибиотики против вирусов бессильны, поэтому при ОРВИ их не назначают, а применяют лишь средства для облегчения симптомов. Через 1 неделю вирус погибает, происходит самоизлечение.

Гнойная ангина у детей самостоятельно не проходит. Если не провести антибактериальное лечение, это ведет к возникновению таких тяжелых заболеваний, как менингит, миокардит, пиелонефрит. Нередко, особенно у малышей 2-5 лет, осложнением ангины является воспаление среднего уха (отит) и воспаление дыхательных путей. Даже простая катаральная ангина может перейти в хронический тонзиллит с последующими серьезными осложнениями.

Лечение антибиотиками позволяет быстро справиться с болезнью.

Видео: Доктор Комаровский: тонзиллит у детей

Диагностика гнойной ангины

Отличить в домашних условиях ангину от других заболеваний, при которых у ребенка бывают похожие признаки (грипп, корь, дифтерия, скарлатина), невозможно. Поэтому, если у него подскочила температура, он жалуется на боль в горле, при этом нет насморка, то, прежде чем начинать лечение, необходимо обязательно вызвать врача. Ребенка должен осмотреть педиатр или отоларинголог. Для установления диагноза применяются визуальный осмотр горла и методы лабораторного анализа. Путем пальпации определяется состояние подчелюстных лимфоузлов.

Фарингоскопия. Осмотр горла с помощью лобного рефлектора. Позволяет изучить степень отечности и покраснения глотки и миндалин, наличие гнойных участков, признаков, характерных для различных видов гнойной ангины у детей (наличие пленок, абсцессов, поражения соседних участков полости рта).

Общий анализ мочи и крови. Проводится для определения количества лейкоцитов и степени развития воспалительного процесса в организме.

Микроскопическое исследование мазка с поверхности миндалин и глотки. Проводится для установления типа микробов, вызвавших заболевание.

Бактериологический посев содержимого мазка. Позволяет выяснить тип бактерий, подобрать антибиотик, к которому они наиболее чувствительны.

Пункция миндалин проводится при необходимости отличить острый тонзиллит от других бактериальных заболеваний горла.

Лечение при ангине

Лечение проводится в основном в домашних условиях. Причем необходимо придерживаться постельного режима. Больной ребенок госпитализируется в том случае, когда ему меньше 3 лет, у него не спадает высокая температура (39°-40°), имеются затруднения при дыхании, глотании пищи и жидкости, обнаруживается абсцесс на миндалинах, существует реальная угроза возникновения осложнений.

Медикаментозное лечение

Для того чтобы предотвратить появление осложнений гнойной ангины у ребенка, проводится лечение антибиотиками, средствами местного воздействия на воспаленные гланды, препаратами для устранения болезненных симптомов.

Лечение антибиотиками

Применяются препараты на основе пенициллина (феноксиметилпенициллин, амоксициллин). При наличии аллергии на пенициллин или необходимости повторного лечения антибиотиками из-за возникновения рецидивов ангины используют антибактериальные средства другой группы (макролиды), такие как сумамед, азитромицин, эритромицин.

При тяжелых формах заболевания или возникновении осложнений для лечения используются еще более сильные антибиотики (цефалоспорины).

Лечение препаратами местного действия

Для ускорения очищения поверхности миндалин от гноя проводится полоскание горла антисептическими растворами мирамистина или хлоргексидина. Используются спреи, оказывающие антисептическое действие, содержащие антибиотик: например, гексорал, биопарокс.

Для устранения болезненных ощущений и першения в горле при гнойной ангине у детей можно воспользоваться таблетками для рассасывания (стрепсилс, фалиминт). В них содержатся компоненты с обезболивающим, противовоспалительным и антисептическим действием.

Предупреждение: Если ребенок еще не умеет полоскать горло и сосать таблетки, лечение можно проводить только спреями. Рекомендуется для дезинфекции ротовой полости давать ему слегка теплый чай.

Облегчение симптомов

Маленьким детям, которым трудно проглотить пилюлю или таблетку, лекарства дают в виде сиропов или суспензий. Для снижения температуры и устранения головной боли детям дают парацетамол (панадол) или ибупрофен (нурофен).

Если у ребенка высокая температура, при этом холодные руки и ноги, это свидетельствует о нарушении кровообращения из-за спазма сосудов. В этом случае ему дают спазмолитики: но-шпу или дротаверин.

Накопление в крови продуктов жизнедеятельности бактерий приводит к интоксикации организма и появлению аллергической реакции на токсины, что выражается головной болью, тошнотой, рвотой, диареей. Поэтому ребенку дают противоаллергические препараты (супрастин, эриус).

Антибиотики, попадая в организм, уничтожают не только вредную, но и полезную микрофлору (лактобактерии). Если же курс лечения гнойной ангины у детей прервать раньше времени, то на фоне недостатка полезных бактерий болезнетворная флора быстро размножится вновь. Кроме того, может наступить привыкание к антибиотику, впоследствии придется лечиться более сильным препаратом. Поэтому, давая ребенку антибиотик, следует соблюдать основные правила:

не прекращать его прием, даже если состояние пришло в норму (длительность курса определяет врач);

параллельно принимать препараты для восстановления микрофлоры кишечника (линекс, бифидумбактерин);

обязательно давать назначенные врачом антигрибковые препараты (нистатин и другие), так как в отсутствие лактобактерий в организме начинает быстро размножаться грибок Кандида.

Наряду с медикаментозной терапией назначаются физиотерапевтические процедуры (УВЧ, электрофорез и другие).

Хирургическое лечение

Поскольку гланды играют важную роль в работе иммунной системы организма, то удаление миндалин применяется в случае крайней необходимости:

миндалины распухают так, что перекрывают дыхание и мешают приему пищи и жидкости;

ребенок не может нормально спать, храпит, возможна остановка дыхания во сне;

рецидивы возникают 4 раза в год и чаще;

возникают осложнения (миокардит, ревматизм, заболевания почек и другие).

Применение народных средств

Народные средства позволяют в домашних условиях проводить лечение гнойной ангины, очищение и смягчение горла, устранение болезненных ощущений.

Для полоскания горла детям используются раствор соды (1 ч. л. на 1 стакан воды), а также настои ромашки, календулы, эвкалипта, шалфея. Можно полоскать горло свекольным соком, настойкой прополиса (на 100 мл воды берется 5 капель настойки).

Хорошо смягчает гнойное горло и оказывает дезинфицирующее действие теплое (не горячее) молоко с медом.

Рекомендации родителям

При лечении гнойной ангины необходимо кормить ребенка еле теплой жидкой или мягкой пищей. У него должна быть индивидуальная посуда, так же как и другие предметы быта, которыми он пользуется.

Из рациона надо полностью исключить соленую, кислую, острую, слишком сладкую пищу, в том числе и соки, раздражающие горло и усиливающие боль. В помещении необходимо делать частую влажную уборку, в нем должно быть достаточно прохладно, воздух не должен быть сухим.

При гнойной ангине категорически запрещается проводить такие тепловые процедуры, как ингаляции, или прикладывать согревающие компрессы. Это приведет к еще большему развитию гнойной инфекции, повысит риск бактериального поражения различных органов.

Нельзя счищать или выдавливать гной, самостоятельно смазывать раствором люголя, медом или другими средствами. Таким путем можно повредить слизистую, содрать образовавшиеся корочки, вызвать болезненное раздражение. Любые процедуры должны проводиться только в кабинете врача.

Нельзя заниматься самолечением и давать ребенку препараты без назначения специалиста. Для детей их подбирает врач с учетом противопоказаний, возраста и веса больного малыша.

В целях профилактики рекомендуется приучить ребенка полоскать горло прохладной водой, (постепенно понижая температуру до 20°). Необходимо следить, чтобы во время прогулки у него была непромокаемая обувь.

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