Образование кисты яичника не всегда можно заметить, если она небольшая по размеру. Важно обращать внимание даже на незначительные, на первый взгляд, признаки, такие как появление тянущей боли в нижней части живота, нерегулярное наступление месячных. Новообразование может быть обнаружено совершенно случайно, когда женщина проходит обследование по поводу нарушений в работе органов малого таза или во время профилактического осмотра у гинеколога. Существует несколько типов подобных новообразований. Среди них наименее опасными являются функциональные кисты яичника.

Как возникают кисты. Их разновидности

Функциональная киста – это патология, возникновение которой непосредственно связано с процессами, происходящими в яичниках в разных фазах менструального цикла. Полости появляются во временно существующих элементах яичника, поэтому, как правило, самостоятельно рассасываются в течение 2-3 менструальных циклов. Это является их характерным признаком и отличает от «органических» кист (эндометриоидной, дермоидной, параовариальной), которые самостоятельно исчезнуть не могут. Обнаруживаются функциональные новообразования у женщин репродуктивного возраста (в 16-45 лет). К подобным патологиям относятся фолликулярная и лютеиновая (желтого тела) кисты.

Механизм образования кист состоит в следующем:

Фолликулярная образуется в 1 фазе цикла, если возникает избыток эстрогенов. Это происходит из-за нарушения выработки гормонов гипофиза (ФСГ и ЛГ), регулирующих функционирование яичников. При этом доминантный фолликул растет, но созревает слишком медленно. Овуляция (разрыв фолликула) не происходит, под давлением накапливающейся в фолликуле жидкости его оболочка растягивается, образуется кистозная полость. Лютеиновая формируется во 2 фазе цикла. После овуляции в лопнувшем фолликуле на месте вышедшей зрелой яйцеклетки появляется временная железа (желтое тело), выделяющая прогестерон – гормон, создающий благоприятные условия для развития зародыша. Если происходит сбой, отмирание желтого тела задерживается, в нем также происходит образование полости, заполненной жидкостью.

Замечено, что такие новообразования появляются в правом яичнике чаще, чем в левом. Кровоснабжение правого яичника является более интенсивным, так как кровь в него поступает непосредственно из брюшной аорты, тогда как левый снабжается из более мелкого сосуда. С правой стороны процессы, связанные с созреванием яйцеклеток, за счет этого происходят чаще.

Видео: Как возникают функциональные кисты. Подходы к лечению

Причины образования кистозных полостей

Функциональная киста яичника образуется не только в результате гормонального сдвига, но и вследствие нарушения оттока лимфы и венозной крови. Возникновению факторов, провоцирующих появление такого новообразования, могут способствовать перенесенные заболевания и стрессы.

Основной причиной является нарушение работы гипоталамо-гипофизарной системы головного мозга, приводящее к отклонению соотношения ФСГ/ЛГ от нормы в сторону его увеличения. Причиной временного сбоя могут быть физическое переутомление, сильные эмоциональные переживания, стрессы в связи с изменением образа жизни или попаданием в другие климатические условия. Гормональный сбой может возникнуть из-за неправильного питания, соблюдения вегетарианской диеты или голодания с целью снижения массы тела. Кроме того, нарушения проявляются, если женщина перенесла какое-либо острое инфекционное заболевание или травму.

Длительные нарушения работы гипофиза возникают при заболеваниях щитовидной железы или надпочечников, а также из-за появления опухолей головного мозга. При таких патологиях возможно повторное образование функциональных кист яичников.

К другим причинам относят:

Употребление стероидных препаратов (например, при лечении бесплодия) и использование гормональной контрацепции. Воспалительные заболевания яичников и других органов малого таза. Например, воспаление аппендикса способно спровоцировать возникновение кистозной полости с правой стороны, а воспаление тонкой кишки способствует ее образованию слева. При таких заболеваниях может произойти нарушение кровоснабжения органов и осуществление венозного и лимфатического оттока. Нарушение обмена веществ, ожирение. Жировая ткань продуцирует эстрогены, что может способствовать образованию их избытка в организме. Проведение абортов и других операций, приводящих к резкому изменению гормонального фона, дисфункции яичников. Удаление одного из яичников, приводящее к избыточному продуцированию эстрогенов во втором органе. Возрастные изменения, преобладание циклов без овуляций у подростков в начале периода полового созревания или у женщин перед наступлением менопаузы.

В группе риска находятся женщины, у которых наблюдается раннее наступление менопаузы, а также не имевшие половых связей, нерожавшие или родившие ребенка после 35 лет.

Примечание: Формирование зачатков функциональных кист может происходить у девочки еще при внутриутробном развитии или сразу после рождения, если в организме матери наблюдается избыток эстрогенов. Они попадают в кровь ребенка через плаценту или впоследствии – через грудное молоко. Развитие таких кистозных новообразований начинается в период полового созревания.

Симптомы

Если размеры новообразования невелики (диаметр меньше 2.5-3 см), то заметить какие-либо симптомы трудно. Кистозные полости можно обнаружить с помощью УЗИ. Проявления возникают при увеличении диаметра кисты до 6 см и больше.

Появляется слабая тянущая боль внизу живота со стороны образования функциональной кисты яичника. Причиной болезненных ощущений является растяжение его оболочки и воздействие на нервные окончания соседних органов.

При возникновении фолликулярной кистозной полости возможны задержки месячных из-за удлинения первой фазы цикла. Иногда появляются мажущие кровянистые выделения между месячными. Изменение гормонального соотношения может отразиться на состоянии эндометрия и привести к появлению межменструальных кровотечений.

Характерные симптомы появляются при осложнениях.

Возможные осложнения

Одним из осложнений является образование так называемой «геморрагической кисты», то есть кровоизлияние в кистозную полость, происходящее из-за повреждения кровеносных сосудов, расположенных в ее оболочке. При этом она наполняется кровью. В момент кровоизлияния у женщины возникают боли в паху, впоследствии могут стать болезненными и обильными менструации, нарушается регулярность цикла.

Разрыв кисты ведет к внутреннему кровотечению, которое проявляется сильной болью в животе, слабостью, тошнотой, рвотой. Повреждение оболочки происходит из-за большой физической нагрузки на организм, повышения внутрибрюшного давления при занятиях спортом, во время полового акта. Симптомами разрыва являются резкая боль в области паха, повышение температуры тела, ускорение пульса, скачок артериального давления, головокружение, тошнота, появление холодного пота, бледности, обморочного состояния. При разрыве может произойти повреждение оболочки яичника (апоплексия).

Если киста имеет тонкое основание, то встречается его частичное или полное перекручивание. Для такого состояния также характерна резкая боль, признаки интоксикации и анемии. Некроз ткани кисты, который происходит из-за нарушения кровоснабжения, ведет к заражению крови или перитониту.

Такие осложнения возникают редко, так как функциональное новообразование чаще всего рассасывается самостоятельно, не достигнув большого размера. Но в редких случаях оно вырастает до 20 см в диаметре, и опасность последствий значительно возрастает. Киста размером 10 см и больше оказывает давление на кишечник или мочевой пузырь. В результате появляются ощущения тяжести и сдавливания в животе, затруднения при мочеиспускании и дефекации.

При беременности

Функциональная киста яичника не создает препятствий на пути движения яйцеклеток и сперматозоидов, поэтому наступление беременности вполне возможно, если овуляция проходит нормально. Увеличение кисты происходит крайне медленно.

Если небольшое новообразование такого типа обнаружено уже после наступления беременности, то, как правило, никакого лечения не проводится. Однако требуется постоянный контроль и фиксирование изменений, способных вызвать осложнения. Нередко при беременности кистозные полости исчезают самостоятельно.

Если обнаружена большая киста, способная перекрутиться на ножке или лопнуть, производится ее удаление лапароскопическим методом. Операция проводится во 2 триместре, примерно на 18 неделе.

После менопаузы

Образование новых функциональных образований в этот период невозможно, однако могут начать увеличиваться подобные новообразования, не замеченные ранее. При этом у женщины появляются кровянистые выделения, которых после исчезновения менструаций быть не должно.

Повышенная опасность ракового перерождения новообразований в яичниках и матке иногда вынуждает врачей прибегать к удалению этих органов у женщин старше 45-50 лет.

Диагностика

Целью диагностики является обнаружение кисты яичника, установление ее расположения и типа.

Нередко при осложнениях возникают симптомы, похожие на проявления аппендицита, воспаления кишечника, опухолевых заболеваний матки и придатков, внематочной беременности. Для уточнения диагноза используется такой метод, как трансвагинальное УЗИ (исследование яичников с помощью вагинального датчика). При этом выявляются эхопризнаки, указывающие на плотность тканей новообразования. По ним устанавливают наличие полости, заполненной жидкостью.

При обследовании используются КТ и МРТ, а также диагностическая лапароскопия, позволяющая провести отбор жидкости из кистозной полости для гистологического исследования.

Методы лечения

Методика лечения выбирается в соответствии с размерами новообразования и степенью риска появления осложнений, а также с учетом проявляющихся симптомов.

При обнаружении кист размером менее 1 см лечение не производится. Вполне достаточно наблюдения за развитием новообразования. Если при наличии функциональной кисты яичника небольшого или среднего размера имеются нарушения цикла (задержки месячных, мажущие выделения между ними), то назначается консервативное лечение и периодическое проведение контрольного УЗИ.

Если киста не исчезает в течение нескольких месяцев, медикаментозное лечение не дает видимых результатов, имеется явная угроза осложнений, ее удаляют.

Консервативное лечение

Для нормализации цикла проводится терапия препаратами прогестерона (утрожестан, дюфастон) для снижения уровня эстрогенов или комбинированными средствами гормональной контрацепции (например, регулоном).

Назначаются также противовоспалительные препараты и витамины (В9, С, Е) для укрепления сосудов и поддержания иммунитета. Такое лечение проводится в течение 3 месяцев. Если оно оказывается неэффективным, проводится хирургическое удаление кисты.

Видео: Применение КОК для устранения функциональных кист

Хирургическое лечение

Если размеры кисты невелики, может быть проведено отсасывание ее содержимого (пункция) с помощью длинной иглы, после которого оболочка рассасывается. Проведение манипуляции контролируется с помощью УЗИ. Происходит быстрое заживление ранки. Недостатком метода является возможность рецидивов.

Более радикальным методом является вылущивание кисты с использованием метода лапароскопии (кистэктомия). После такой операции функциональность яичника сохраняется. При наличии опасности рака, а также при лечении женщин менопаузального возраста производится удаление яичника (оварэктомия).

Применение народных средств

Для ускорения рассасывания небольшой функциональной кисты яичника иногда допустимо применение народных средств. При этом обязательно должна быть проведена диагностика, ход лечения контролируется с помощью УЗИ.

Применяются такие средства, как сок лопуха (по 1 ст. л. перед каждым приемом пищи в течение 30 дней), настойка цветков акации (принимается так же, готовится из 4 ст. л. цветков и 0.5 л водки).

Эффективно применение отвара из перегородок грецкого ореха. Для его приготовления берется 4 ст. л. перегородок, заливается кипятком (примерно 3 стаканами). После 20-минутного кипячения раствор процеживается и остужается. Необходимо принимать его 3 раза в день по половине стакана.

Видео: Механизм возникновения функциональных кист