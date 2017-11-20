Причиной доброкачественных новообразований в молочных железах обычно являются гормональные нарушения в организме. Характерно то, что заметить какие-либо внешние признаки заболеваний не всегда удается. Иногда их обнаруживают случайно при профилактическом обследовании молочных желез. Между тем, развитие патологии приводит к всевозможным, порой, опасным осложнениям. Патологические изменения тканей способствуют возникновению фиброза молочной железы – состояния, требующего тщательной диагностики и обязательного лечения.

Особенности фиброза груди

Основой молочной железы является строма – соединительная (фиброзная) ткань. Она служит каркасом, поддерживающим млечные протоки и доли, состоящие из клеток железистой ткани. Форму груди придает жировая прослойка, которая располагается в основании. При определенных условиях в отдельных участках молочной железы может произойти образование чрезмерного количества фиброзных клеток взамен остальных. Такую аномалию называют фиброзом.

При разрастании фиброзной ткани в ней формируются кисты. В этом случае говорят о фиброзно-кистозной мастопатии. При фиброзе происходит образование уплотнений, состоящих из волокон соединительной ткани.

Виды фиброза

Существует несколько видов такой патологии.

Очаговый (он же локальный) фиброз представляет собой отдельное уплотнение, расположенное чаще всего в верхней наружной части груди. Если оно небольшого размера, то его трудно обнаружить при ощупывании. Опасность в том, что точно такие же узлы образуется на начальном этапе при раке молочной железы. Поэтому требуются тщательная диагностика и безотлагательное лечение.

Диффузный фиброз. Это следующая стадия развития фиброза. В груди образуется несколько очагов патологии, разбросанных по объему органа. Может произойти полное замещение железистой ткани фиброзной.

Перидуктальный фиброз. Разрастание соединительной ткани происходит вокруг млечных протоков, кровеносных и лимфатических сосудов. Другие области патологическим процессом не охватываются.

Линейный фиброз. Представляет собой разрастание фиброзной ткани между дольками и внутри молочных протоков. При этом образуются мелкие кисты.

По степени выраженности изменений различают:

Умеренный фиброз, при котором разрастание соединительной ткани незначительное. На маммограмме видны одно или несколько мелких узлов с кистами или без них. При пальпации обнаруживается, что ткань груди плотная, имеет мелкозернистую структуру. Выраженный фиброз приводит к деформации груди из-за образования грубых тяжей и уплотнений. Степень изменений зависит от того, насколько запущено заболевание. Такая патология может развиться после травмы, лучевой терапии. Иногда она возникает после установки имплантантов, а также проведения хирургических операций.

В чем опасность фиброза

Опасность фиброза молочной железы состоит в том, что заболевание может прогрессировать, вызывая изменение формы груди, возникновение тянущих болей. Возможно нагноение кист и содержимого протоков. Существует достаточно большая вероятность перерождения фиброзного новообразования в раковую опухоль.

Примечание: От злокачественной опухоли заболевание отличается отсутствием изменений кожи груди над уплотнением, а также тем, что ближайшие лимфатические узлы при этой патологии не увеличены.

Причины патологии

Причиной патологического разрастания фиброзной ткани является гормональный сбой, в результате которого в организме образуется избыток эстрогенов. Способствуют возникновению такого отклонения следующие факторы:

нарушение работы гипофиза (недостаточная выработка ЛГ, которая приводит к нехватке прогестерона в организме);

сбои в работе щитовидной железы, печени;

употребление гормональных препаратов с высоким содержанием эстрогенов;

нарушение обмена веществ, ожирение, сахарный диабет;

хронические воспалительные процессы и опухоли яичников и матки;

неоднократное искусственное прерывание беременности;

отсутствие послеродового кормления грудью;

раннее начало полового развития;

наступление первой беременности в возрасте 35 лет и старше;

позднее наступление менопаузы;

длительная депрессия и постоянное переутомление.

Возникновение фиброза возможно из-за недостатка витаминов, а также избыточного употребления кофе, крепкого чая, шоколада, которые способствуют повышению уровня эстрогенов в организме. Причиной фиброза может быть наследственная предрасположенность к заболеваниям грудных желез.

Фиброз молочной железы обычно возникает у женщин в возрасте 35-55 лет. В норме в этом возрасте уровень эстрогенов естественным образом снижается из-за старения яичников. Но риск гормонального сбоя значительно повышен. Возникновению гиперэстрогении способствует совокупность многих факторов, негативно влияющих на состояние гормонального фона (заболевания половых органов, аборты и другие).

С наступлением климакса происходит естественная инволюция молочных желез, когда железистая ткань постепенно вытесняется соединительной и жировой. Гиперэстрогения способствует патологическому, неравномерному разрастанию фиброзной ткани и образованию в ней грубых узлов.

Симптомы заболевания

Проявления патологии возникают при увеличении уплотнений, нарушении структуры протоков, образовании кист и воспалительных процессов. Признаками развития фиброза являются нагрубание молочных желез во второй фазе менструального цикла, появление в них болей и ощущения тяжести.

Можно заметить, что грудь становится более плотной, в ней нащупываются узелки, пальпация болезненная. С развитием процесса боли в груди ощущаются постоянно, могут появиться выделения из сосков, незначительное потемнение или покраснение кожи.

Перед менструацией болезненные проявления особенно усиливаются.

Диагностика и лечение

После пальпации проводится диагностика с использованием УЗИ, маммографии, методов томографии (КТ, МРТ), позволяющих установить наличие и степень развития фиброза. Проводятся допплеросонография для исследования состояния кровеносных сосудов, а также дуктография (исследование млечных протоков с введением в них контрастного вещества).

В случае сомнений по поводу характера уплотнений проводится биопсия молочной железы (отбор ткани из уплотнения для исследования на наличие раковых клеток). Проводится исследование крови на содержание различных гормонов.

Принципы лечения

Если у женщины обнаружены признаки умеренно выраженного фиброза молочной железы, то лечение проводится консервативными методами, к которым относится лекарственная терапия, а также коррекция работы нервной системы, рациона питания.

Примечание: При обнаружении фиброзных изменений в груди женщинам рекомендуется избегать употребления пищи и напитков, богатых эстрогенами (кофе, шоколада, соевых, бобовых продуктов), а также вредных для печени (наваристых бульонов, чеснока, грибов, алкоголя).

Медикаментозная терапия

Основной целью медикаментозного лечения является восстановление гормонального фона в организме пациентки. Для снижения уровня эстрогенов применяются препараты, содержащие прогестерон. Назначаются КОК (джес, силуэт, ярина), которые позволяют отрегулировать соотношение этих гормонов в разных фазах цикла. Применяются также препараты на основе натурального или синтетического прогестерона, такие как дюфастон, утрожестан.

Используются гомеопатические средства на основе лекарственных растений. Биологически активные вещества, которые содержатся в таких препаратах, как мастодинон, мастопол, способствуют нормализации выработки гормонов гипофиза. В частности, под их воздействием снижается выработка пролактина, регулирующего состояние млечных протоков. Исчезают выделения из сосков.

При наличии воспалительного процесса в молочной железе назначаются нестероидные противовоспалительные препараты, оказывающие обезболивающее действие. Уменьшить нагрубание молочных желез и устранить болезненные ощущения помогают мочегонные средства, способствующие выведению жидкости из тканей и снятию отеков.

После консультации с эндокринологом могут быть назначены препараты йода для улучшения работы щитовидной железы (йодомарин, йодбаланс). Важно принимать витамины С, А, группы В.

Хирургическое лечение

Хирургическая операция по удалению единичных узлов (секторальная резекция), назначается при значительном увеличении размеров уплотнений, наличии болей. После этого проводится коррекция гормонального фона и устранение заболеваний, явившихся причиной сбоя. Если гистологическое исследование удаленных тканей показывает наличие раковых клеток, то возможно проведение химиотерапии, облучения. При наличии диффузного выраженного фиброза возможно полное удаление молочной железы.

Рекомендации врачей

Врачи подчеркивают необходимость проведения каждой женщиной самостоятельного ежемесячного контроля состояния молочных желез. В целях профилактики женщинам старше 40 лет следует хотя бы 1 раз в год проходить маммологический осмотр, а также регулярно посещать гинеколога для своевременного обнаружения и лечения заболеваний яичников и матки.

Если у женщины обнаружены фиброзные уплотнения, то ей необходимо бросить курить, употреблять спиртное. Важно наладить режим питания и отдыха, позаботиться о нормализации массы тела.

Видео: Опасность доброкачественных новообразований молочных желез. Диагностика и лечение