Доброкачественные опухоли матки могут нанести немалый вред здоровью женщины, так как осложнениями бывают проблемы с наступлением беременности, ухудшение общего самочувствия. Признаки образования таких опухолей проявляются по мере роста узлов и их механического воздействия на соседние органы. Для того чтобы избежать последствий образования фибромиомы матки, необходимо обязательно провести курс лечения. Желательно сделать это, пока опухоль имеет небольшие размеры. В противном случае для ее удаления понадобится хирургическая операция.

Что представляет собой заболевание

Фибромиомой называют доброкачественную опухоль, которая образуется в матке и состоит из волокон мышечной и соединительной тканей. Она относится к гормонозависимым, так как ее развитию способствует повышенное, по сравнению с нормой, содержание женских половых гормонов в крови. Появление этого новообразования преимущественно наблюдается у женщин 20-40-летнего возраста.

Виды опухолей матки

Доброкачественные опухоли образуются в толще матки и затем разрастаются в сторону ее наружной или внутренней оболочки. Стенка органа состоит из мышечной ткани (миометрия) и соединительной (фиброзной). В зависимости от структуры новообразований различают следующие их виды:

Фибромиома – состоит примерно на 2/3 из соединительной ткани и на 1/3 – из мышечной. Миома – в ней преобладает мышечная ткань (ее примерно в 4-5 раз больше, чем соединительной). Фиброма – состоит из соединительной ткани. Лейомиома и рабдомиома – опухоли, состоящие из мышечных волокон различного типа.

Фибромиома матки может появляться в виде единственного узла (узловая) и нескольких, расположенных в разных участках органа (диффузный тип). Узлы диффузной опухоли отличаются между собой по размеру и форме.

Виды в зависимости от расположения

Опухолевый узел может располагаться в толще стенки, выпирать из нее в брюшную полость или располагаться внутри нее.

Интерстициальный узел – тот, что располагается внутри стенки.

Субмукозный (подслизистый) узел вырастает в сторону полости матки. За счет роста такой опухоли ее объем сокращается.

Субсерозный (подбрюшинный) узел растет в сторону наружной серозной оболочки матки и располагается со стороны брюшной полости.

Интралигаментарный (межсвязочный) узел – расположен в связках, удерживающих орган в брюшной полости.

Опухоль, расположенная на наружной стороне матки, соединяется с телом тонкой ножкой. Небольшими считаются новообразования размером до 6 см. Диаметр крупных опухолей достигает 20 см и больше.

Стадии развития

Развитие фибромиомы матки происходит постепенно.

На первой стадии происходит инициация роста, то есть из единственной клетки в процессе деления начинают образовываться следующие.

На второй стадии разрастается питающая ее сосудистая сеть. Происходит прогрессирование роста опухоли и стабилизация ее структуры.

Третья стадия – это выздоровление, при котором в результате проведенного лечения происходит инволюция новообразования (обратное развитие).

Осложнения

Фибромиомы матки могут развиваться по-разному, представляя большую или меньшую угрозу здоровью.

Простая. Отличается медленным ростом, хорошо поддается лечению.

Пролиферирующая. Растет быстро, но деление клеток происходит без аномалий.

Предсаркома – самый опасный вид опухоли. В ней содержится множество клеток атипичного строения, которые перерождаются в раковые. Такие узлы необходимо удалять как можно раньше.

При увеличении узлов возникают следующие опасные для здоровья ситуации:

Подбрюшинные опухоли, расположенные на тонкой ножке (так называемые «стебельчатые») могут отрываться от матки и прирастать к другим органам малого таза (кишечнику, мочевому пузырю) или брюшине, что приводит к их воспалению и нарушению функционирования. Такую фибромиому матки называют «паразитарной». Происходит перекручивание ножки, прекращение кровоснабжения узла, в результате чего наступает некроз его ткани. Возможно возникновение абсцесса и перитонита. Существует риск «рождения» субсерозной опухоли, расположенной на длинной ножке, ее выпадения во влагалище. Разрыв узла ведет к попаданию его содержимого в брюшную полость, что также чревато перитонитом. При разрыве возникает внутреннее кровотечение, опасное развитием железодефицитной анемии. Большая потеря крови опасна для жизни. Субмукозная опухоль способна разрушать эндометрий, мешать его правильному развитию. Это приводит к появлению длительных нерегулярных месячных и кровянистых выделений между ними, возникновению анемии. Увеличение фибромиомы матки в размерах ведет к бесплодию за счет того, что внутренние узлы перекрывают вход в трубы и создают препятствие на пути движения сперматозоидов. Оплодотворение яйцеклетки становится невозможным. Опухоль, расположенная снаружи, вблизи маточной трубы, затрудняет попадание в нее яйцеклетки. При этом шанс на зачатие у женщины также значительно снижается. Растущая опухоль любого типа начинает давить на мочевой пузырь и кишечник, пережимая сосуды, меняя форму органов. При этом в них возникают воспалительные процессы. Нарушаются мочеиспускание и дефекация.

Увеличение узлов приводит к росту живота.

Видео: Что такое фибромиома в программе «Жить здорово»

Причины образования фибромиомы

Существуют различные теории, объясняющие, как образуется фибромиома матки и другие подобные новообразования. По одной из них, в организме женщины происходит генетически обусловленная мутация клеток, из которых впоследствии развивается опухоль.

Дополнение: Было замечено, что заболевание чаще всего возникает у нескольких женщин, являющихся кровными родственницами. Если у одной из женщин-однояйцевых близнецов возникает фибромиома, то заболевание появляется и у второй.

Недуг чаще бывает у женщин негроидной рассы.

Согласно второй теории, основной причиной заболевания является гормональный сбой, нарушение соотношения эстрогенов и прогестерона. Причем опухоль может возникать как при патологическом увеличения содержания эстрогенов в крови (гиперэстрогении), так и при одновременном повышении содержания в крови обоих гормонов. Путем применения специальных лекарственных препаратов можно регулировать состояние гормонального фона и добиваться инволюции опухоли.

Гормональные нарушения

Механизм возникновения гормональных нарушений, способствующих развитию фибромиомы матки, может быть различным.

Невосприимчивость к прогестерону. Возникает следующая ситуация: несмотря на то, что выработка гормонов соответствует норме, влияние эстрогенов преобладает. Это происходит из-за ослабления чувствительности маточных рецепторов, реагирующих на воздействие прогестерона (так называемый «маточный вариант» развития опухоли).

Дисфункция яичников. Из-за воспалительных заболеваний или образования кист нарушается выработка гормонов в яичниках («яичниковый вариант»).

Нарушение работы центральной нервной системы. Гормональный сбой происходит из-за неправильной выработки гормонов гипофиза и гипоталамуса. Причиной могут быть неврологические заболевания, стрессы, травмы головы («центральный вариант»).

Другие факторы

Факторами, способствующими образованию фибромиомы матки, являются:

возможные повреждения стенки органа при родах, во время абортов и гинекологических операций;

образование рубцов в тканях в результате воспалительных процессов;

неблагополучное протекание менструаций (частое их наступление при укороченных циклах, слишком большая длительность месячных). При этом кровоснабжение, формирование клеток мышечной ткани не успевают восстановиться.

Риск заболевания повышен у женщин репродуктивного возраста, длительно воздерживающихся от половой жизни. Фибромиома чаще наблюдается у полных пациенток. Нарушение обмена веществ, недоразвитие репродуктивных органов, ослабление иммунитета в результате перенесенных хронических заболеваний инфекционного и воспалительного характера также провоцируют развитие фибромиомы матки.

Симптомы заболевания

Проявления болезни зависят от стадии развития и размеров опухоли, их расположения, а также от возраста пациентки, наличия у нее других заболеваний половых органов, печени, сердца, сосудов. Имеет значение нервно-психическое состояние.

Небольшие опухоли проявлений не имеют. При их увеличении до 6 и более сантиметров у женщины появляется ощущение тяжести в области лобка и тянущих болей, усиливающихся перед приходом месячных. Раздражение нервных окончаний, расположенных в брюшине, приводит к возникновению постоянной ноющей боли в животе. Можно заметить его асимметричное увеличение.

При наличии субмукозных узлов наблюдаются нарушения менструального цикла, кровянистые выделения после полового акта, физического напряжения.

При наличии осложнений, таких как перекручивание ножки или разрыв опухоли, возникает резкая боль, слабость, тошнота, рвота. Признаками анемии являются головокружение, головная боль, слабое учащенное сердцебиение, падение артериального давления.

При симптомах осложнений обратиться к врачу следует срочно. Может возникнуть состояние, опасное для жизни.

Видео: Симптомы возникновения доброкачественных опухолей

Диагностика

Симптомы фибромиомы матки схожи с проявлениями таких патологий, как внематочная беременность, кисты и опухоли яичников, эндометрит, эндометриоз, аденомиоз, рак. Проводятся инструментальные лабораторные исследования, позволяющие отличить данную патологию от других заболеваний, определить размеры, количество и расположение узлов.

Важно заметить, как быстро увеличивается опухоль. Для этого 1 раз в год в одно и то же время цикла замеряют ее размеры. Их принято исчислять не только в см, но и в количестве недель беременности (диаметр фибромиомы в сантиметрах соответствует размеру живота на определенном сроке). Увеличение опухоли в размерах больше, чем на 4 акушерских недели в год, считается быстрым.

Для обнаружения субмукозной опухоли проводится кольпоскопия и гистероскопия, трансвагинальное УЗИ. При гистероскопии может быть проведена биопсия содержимого опухоли.

Подслизистые узлы обнаруживают путем проведения трансабдоминального УЗИ брюшной полости. При этом определяют УЗ-признаки, по которым судят о плотности, внутреннем строении новообразования, определяют его тип.

Методом диагностической лапароскопии производится отбор пробы материала, из которого состоит опухоль. Обязательно проводится тест на беременность, а также берется мазок из шейки на микрофлору.

При наличии сомнений в характере субмукозной опухоли проводится диагностическое выскабливание и гистологическое исследование частиц слизистой оболочки. Делаются разнообразные исследования крови (для проверки содержания гормонов, биохимического и микробиологического состава).

Видео: Причины возникновения фибромиомы, симптомы

Лечение

При обнаружении фибромиомы матки назначается медикаментозное или хирургическое лечение. Иногда приходится комбинировать эти методы, дополняя их физиотерапией. При выборе лечения врач ориентируется в первую очередь на степень опасности, которую она представляет, размеры, скорость роста, а также на возраст женщины и ее стремление сохранить репродуктивную способность.

Медикаментозная терапия

Ее проводят в том случае, если размер фибромиомы матки меньше 12 недель, опухоль имеет широкое основание, симптомы незначительны, у женщины есть хронические инфекционные и воспалительные процессы органов, не относящихся к репродуктивной системе. При таких заболеваниях проведение хирургической операции связано с риском возникновения заражения крови, поэтому оно не проводится.

Предупреждение роста опухоли. Назначаются седативные средства (настойка пустырника, бромид натрия), витамины группы В, препараты железа, иммуномодуляторы, средства, улучшающие кровоток (трентал) и улучшающие состояние вен (троксевазин, анавенол).

Назначаются также препараты для восстановления работы печени (эссенциале, карсил, силимарин).

Проводится диетотерапия. При лечении в рацион питания включается белковая пища, а также продукты, содержащие железо, полезные для печени.

Гормональное лечение. Используются препараты прогестерона (утрожестан, дюфастон) и его аналогов (норколут, прегнин). Эти препараты назначаются женщинам моложе 45 лет с нормальным менструальным циклом. При нерегулярном цикле, наличии не связанных с ним кровотечений, назначаются препараты, содержащие как эстрогены, так и прогестерон (жанин, ярина, ригевидон).

Назначаются средства для подавления выработки гонадотропинов – ЛГ и ФСГ гормонов гипофиза, регулирующих выработку эстрогенов и прогестерона в яичниках (даназол). Используются препараты, содержащие андрогены и прогестерон для снижения концентрации эстрогенов (метилтестостерон).

Физиотерапия

Методы физиотерапии позволяют приостановить рост небольших опухолей и ускорить их обратное развитие. Назначаются лечебные ванны (радоновые, йодобромные), электрофорез и магнитофорез, лазерное облучение крови и другие методы.

Хирургическое лечение

Проводится, если размеры фибромиомы матки 13 недель и больше, имеются боли, кровотечения, возможно «рождение» узла и появление других опасных осложнений. Опухоль увеличивается быстрее, чем на 4 недели в год, у женщины начинается развитие эндометриоза.

Используются методы для удаления только опухоли или ампутации матки (частичной или полной). Одним из щадящих методов удаления опухоли без разрезов брюшины и стенки матки, относится метод эмболизации маточных артерий (ЭМА). Введение специального вещества в кровеносные сосуды матки позволяет остановить кровоснабжение узлов фибромиомы, что приводит к их инволюции.

Применяется также метод ФУЗ-абляции (разрушение опухоли ультразвуком). Недостатком метода является возможность рецидивирования фибромиомы матки.

При больших размерах опухоли, наличии множественных узлов проводится либо надвлагалищная ампутация матки (с сохранением влагалища и части шейки), либо удаление дна матки вместе с трубами. Иногда осуществляется полное удаление матки (если наблюдается предсаркома).

Характер операции зависит от места локализации и размеров узлов. Для предотвращения рецидивов проводится последующая гормональная терапия.

Фибромиома и беременность

Фибромиома в период беременности ведет к появлению серьезных последствий. Занимая все больший объем, она препятствует развитию и росту плода, его нормальному кровоснабжению. Даже при наличии небольшой опухоли существует угроза выкидыша из-за того, что плодное яйцо не может удержаться в эндометрии, нормальное формирование плаценты становится невозможным.

Возникают осложнения при родах из-за слабой сократимости матки.

Предупреждение: Если женщина только планирует рождение детей, и у нее обнаружена фибромиома, то рекомендуется предварительно провести лечение, чтобы избежать опасных последствий.

Если фибромиома матки невелика (ее диаметр не больше 2-3 см), не увеличивается, отсутствует угроза осложнений, то при беременности проводится лишь систематическое наблюдение за ее состоянием. Более крупную опухоль удаляют. При этом стараются провести операцию так, чтобы минимизировать риск разрыва стенки в области шва, возникновения кровотечения и гибели плода. Как правило, роды проводятся путем кесарева сечения. При этом иногда одновременно удаляют небольшие внутренние узлы.