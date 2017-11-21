Возникновению заболеваний яичников и матки, как правило, способствуют гормональные нарушения в организме и его слабая иммунная защита. Нередко такие патологии становятся причиной бесплодия и болезненных симптомов, снижающих качество жизни женщины. Чтобы распознать недуг на ранней стадии, необходимо внимательно относиться к появлению самых первых признаков, указывающих на неблагополучие в состоянии репродуктивного здоровья. Своевременное обнаружение эндометриоза яичников позволит провести лечение и избавить женщину от неприятных осложнений.

Общие сведения о заболевании

В полости матки ежемесячно происходит обновление слизистой оболочки (эндометрия), что приводит к появлению менструаций. Возможно возникновение такой патологии, как появление и разрастание эндометриоидной ткани в брюшной полости и других частях тела.

Эндометриоз (развитие клеток эндометрия в яичнике) – это доброкачественная патология, которая приводит к нарушению их функционирования. Заболевание чаще всего обнаруживается у женщин репродуктивного возраста (20-45 лет), но встречается в редких случаях и у девочек-подростков, а также у женщин в период менопаузы. Патологическое развитие частиц эндометрия может происходить только на правом или левом яичнике, но зачастую развивается сразу на обоих.

Эндометриоидная ткань способна «менструировать» – кровоточить в первые дни цикла в соответствии с происходящими гормональными процессами. Это происходит и при попадании ее на яичники. Но если из матки менструальная кровь выходит наружу, то при данной патологии происходит небольшое внутреннее кровоизлияние, в результате чего вокруг новообразования развивается воспалительный процесс.

Формы заболевания

Возможно протекание эндометриоза яичников в 2 формах.

Малая. Разрастание частиц эндометрия приводит к образованию отдельных очагов, расположенных на одном или обоих яичниках. Они воспаляются, что приводит к появлению болезненных симптомов (особенно за несколько дней до менструации). Процесс может распространиться на брюшину.

Кистозная. Из частиц эндометрия на поверхности органа образуется киста, которая постепенно увеличивается в диаметре до 10-12 см. Кровь сворачивается и окисляется, за счет чего содержимое имеет темно-коричневый цвет (поэтому такие кисты называют шоколадными). Чаще такая капсула появляется на правом яичнике, так как его кровоснабжение из-за особенностей расположения в брюшной полости немного лучше, кровоизлияния более возможны.

Видео: Образование эндометриоидных кист яичника

Классификация

Можно наблюдать несколько степеней развития заболевания, которые отличаются характером и тяжестью проявлений.

1 степень развития эндометриоза яичника. На стенках органа и на брюшине образуются отдельные очаги, состоящие из клеток эндометриоидного эпителия. При этом кистозные полости в них отсутствуют. Узлы (их еще называют «гнездами») образуют на поверхности темные участки неправильной формы.

2 степень. С одной стороны образуется эндометриоидная киста диаметром до 5-6 см, а на брюшной стенке располагается несколько небольших очагов.

3 степень. Характерно не только образование «шоколадной кисты» и развитие отдельных очагов эндометриоза в брюшине, но и образование спаек между яичниками и маточными трубами.

4 степень. Обнаруживаются эндометриоидные кисты диаметром больше 6 см, очаги распространяются на мочевой пузырь, кишечник, возникают многочисленные спайки между всеми этими органами.

Причины возникновения

Существует несколько теоретических предположений о причинах возникновения этого заболевания.

Имплантационная теория. Появление частиц эндометрия на стенках яичника объясняется забрасыванием их в брюшную полость во время месячных (происходит так называемая ретроградная менструация). Врастая в стенку органа, эндометрий продолжает функционировать точно так же, как это происходит в полости матки, что приводит к кровоизлияниям и воспалительным процессам.

Метапластическая теория. Согласно этой теории попадание клеток эндометрия провоцирует изменение развития собственных клеток тканей яичника, за счет чего происходит разрастание очага эндометриоза. При этом важную роль в возникновении патологии имеют особенности строения маточных труб, благодаря которым становится возможным заброс эндометрия в брюшную полость.

Имеет значение интенсивность менструального кровотечения (чем больше объем крови, тем больше вероятность заброса), а также состояние иммунной системы организма. Ее функцией является предотвращение развития клеток на нехарактерных участках тела. При ослаблении иммунитета и гормональных нарушениях возможно появление патологических новообразований и очагов эндометриоза яичника.

Факторами, провоцирующими заболевание, являются:

наследственная предрасположенность к возникновению опухолей репродуктивных органов;

искусственное прерывание беременности;

проведение операций по выскабливанию матки;

гормональные нарушения, возникающие из-за эндокринных патологий, неправильного обмена веществ, приема гормональных препаратов, хронических стрессов, воздействия на организм женщины вредных веществ, находящихся в воздухе, в пище;

пристрастие к курению и употреблению алкоголя;

посещение солярия;

чрезмерное употребление кофе, крепкого чая, шоколада и других продуктов с повышенным содержанием эстрогенов.

Примечание: В группе риска заболевания находятся женщины, у которых менструальный цикл короткий, но месячные при этом обильны, а также те, у кого установлена внутриматочная спираль (происходит не только воздействие на гормональный фон, но и механическое раздражение эндометрия).

У женщин менопаузального возраста причиной возникновения эндометриоза яичников может стать гиперэстрогения – избыточная выработка эстрогенов в организме из-за возрастных заболеваний щитовидной железы, нарушения обмена веществ и сбоев в работе гипофиза. У девочек заболевание возникает из-за врожденных нарушений развития половых органов и генетической предрасположенности к неправильному развитию эндометрия.

Видео: Причины эндометриоза

Симптомы и осложнения эндометриоза

Наиболее характерными проявлениями заболевания являются болезненные ощущения различной локализации, менструальные расстройства.

Болевой синдром

В зависимости от степени развития эндометриоза ноющая боль возникает внизу живота. Она может быть умеренной на протяжении цикла, усиливающейся за 5-6 дней до менструации. Может существовать постоянно, отдавать в поясницу, в ноги.

Распространение эндометриоза в органы малого таза приводит к тому, что боль в животе ниже пупка ощущается постоянно. Ее интенсивность зависит от индивидуальной чувствительности болевых рецепторов и общего состояния нервной системы. Становится болезненным половой акт, что является причиной снижения или отсутствия либидо.

Конкретными проявлениями болевого синдрома являются:

дисменорея (болезненные месячные), во время менструации боли усиливаются настолько, что женщина становится нетрудоспособной, наблюдаются тошнота, рвота, слабость, повышение температуры до 37°-38°, головокружение, озноб;

диспареуния (болезненность полового акта, которая может привести к потере сознания);

дисхезия (болезненные ощущения в животе и прямой кишке во время дефекации).

Другие нарушения

Нарушения цикла. Менструации приходят нерегулярно, могут возникать большие задержки. Возможно появление мажущих кровянистых выделений перед и после месячных. Менструации удлиняются, становятся обильными и болезненными.

Нервные расстройства. Из-за симптомов эндометриоза яичника у женщины нарушается сон, возникает депрессия, раздражительность, головные боли.

Гормональные нарушения могут отразиться на внешности (становится дряблой кожа, на ней появляются угри, возможно прибавление массы тела).

Осложнения

Осложнениями и последствиями эндометриоза могут стать повышенная кровопотеря, в результате чего возникает анемия, признаками которой являются слабость, головокружение, бледность, обмороки. Если заболевание вовремя не лечить, оно развивается до 3-4 степени, при которой у женщины возникают сильные боли и неврологические расстройства.

Очень часто эндометриоз становится причиной бесплодия, чему способствует нарушение структуры эндометрия, зарастание труб или перекрывание их эндометриоидной кистой, невозможность нормального функционирования яичников и матки. При этом заболевании чаще всего у женщины бывают циклы без овуляции.

Возможны осложнения, связанные с разрывом кист, перекручиванием их ножки (возникновение перитонита). Наиболее грозным последствием является перерождение эндометриоидного новообразования в злокачественную опухоль.

Эндометриоз и беременность

Наступление беременности возможно, если степень развития эндометриоза невелика, в трубах и полости матки отсутствуют спайки. Однако могут возникнуть проблемы с вынашиванием плода. Слишком велика вероятность прерывания беременности из-за нарушения структуры эндометрия. Врачи рекомендуют пройти обследование и необходимое лечение заболевания в период планирования беременности. После восстановления гормонального фона и удаления эндометриоидных очагов в 15-50% случаев женщине удается забеременеть и родить ребенка.

Диагностика

Основными методами, используемыми при диагностике эндометриоза яичника, являются УЗИ органов малого таза, гистероскопия (осмотр полости матки с помощью оптического прибора), гистеросальпингография (рентген маточных труб), кольпоскопия (осмотр шейки матки и влагалища). Определяются характерные УЗИ-признаки (степень деформации яичников, плотность тканей, контуры зон эндометриоза на поверхности стенок), по которым можно точно определить наличие и степень развития заболевания.

Для того чтобы распознать характер патологии и отличить ее от рака, используются методы томографии, а также проводится анализ крови на онкомаркеры. Диагностическая лапароскопия позволяет произвести отбор пробы эндометриоидной ткани для исследования на наличие раковых клеток.

Лечение

Лечение заболевания предусматривает предотвращение его дальнейшего развития, удаление существующих очагов, устранение болей, предотвращение повторного возникновения патологии. Одной из основных целей проведения терапии является устранение причин бесплодия. Используются медикаментозное, хирургическое и комбинированное лечение.

Медикаментозная терапия

Проводится лечение гормональными препаратами с целью подавления выработки эстрогенов в яичниках. При этом используются комбинированные средства контрацепции (жанин, ярина), препараты, подавляющие выработку гормонов гипофиза, стимулирующих функционирование яичников (даназол, гестринон), препараты прогестерона (диеногест).

Кроме того, назначаются противовоспалительные, обезболивающие средства и седативные препараты.

Хирургическое лечение

Операция проводится, если степень развития заболевания велика, имеются кисты размером больше 3 см. Одиночные новообразования и кисты удаляют методом лапароскопии путем вылущивания (энуклеации) очага эндометриоза. Это позволяет сохранить функциональность яичника и способность женщины к деторождению.

Применяются также методы удаления отдельных узлов без разреза и прокалывания тканей (такие как радиоволновая и лазерная деструкция). При обширном поражении яичников и матки, а также при обнаружении раковых клеток проводится удаление матки и яичников.

Видео: Лапароскопический метод лечения эндометриоза

Комбинированное лечение

После проведения операции назначаются гормональные препараты для снижения уровня эстрогенов крови и предотвращения рецидивов эндометриоза яичников. Проводится лечение заболеваний, явившихся причиной его возникновения.

Используется физиотерапевтическое лечение (бальнеотерапия, электронейростимуляция, гирудотерапия и другие методы). Особая роль придается соблюдению диеты, позволяющей наладить пищеварение и обмен веществ (употребление продуктов с богатым содержанием клетчатки, исключение из рациона кофе, крепкого чая, алкоголя, соевых и некоторых других продуктов).

Применение народных средств для лечения яичников

Народная медицина предлагает использовать для лечения настои таких трав, как боровая матка и красная щетка. Их употребление позволяет предотвратить развитие заболевания и усугубление его симптомов. Готовятся оба настоя, а затеи их прием чередуют.

Настой боровой матки и красной щетки

На 4 ст. л. травы берется 0.5 л кипятка. После 45-минутного настаивания и процеживания употребляют настои по определенной схеме. В течение 2 недель употребляют настой боровой матки (по 1/3 стакана 2 раза в день), а затем после 2-недельного перерыва – отвар красной щетки (принимается точно так же).

Отвар из смеси лекарственных растений, обладающих успокаивающим, противовоспалительным и кровеостанавливающим действием

Берут по 1 ст. л. шишек хмеля, цветков ромашки, корня девясила и листьев подорожника. Заваривают их в 1 л воды, настаивают и остужают. Отвар принимается до еды, по ½ стакана.

Нельзя забывать о вреде самолечения. Прежде чем принимать какие-либо домашние лекарства, необходимо убедиться в диагнозе и посоветоваться с врачом по поводу их использования.

Видео: Лечение эндометриоза народными средствами