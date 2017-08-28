Основной причиной возникновения мастопатии и других доброкачественных заболеваний женских молочных желез считаются гормональные нарушения в организме. У женщины появляются пугающие симптомы: уплотнения и боли в груди. В отличие от раковых опухолей, развитие доброкачественных новообразований, как правило, происходит довольно медленно, что дает возможность заметить возникновение диффузной кистозной мастопатии и других видов подобной патологии на ранних стадиях. Необходимо с помощью врача своевременно разобраться в тонкостях проблемы, чтобы выбрать способ лечения.

Что представляет собой заболевание

Мастопатией называют заболевание, при котором нарушается развитие тканей молочных желез, что приводит к появлению патологических болезненных изменений в их состоянии. Существуют различные варианты развития патологии. Нарушения развития клеток возникают в какой-либо одной ткани (соединительной, жировой или железистой), возможно также изменение структуры сразу двух тканей с преимущественным разрастанием одной из них. Мастопатию подразделяют на множество видов в зависимости от характера этих изменений, степени развития патологии и локализации опухолевых узлов.

При наличии одного или нескольких узлов в каком-то одном участке железы говорят об узловой мастопатии. Если множественные новообразования разбросаны по всей железе, то мастопатию называют диффузной. К такого рода патологиям относятся аденоз (разрастание эпителия долек и протоков), фиброаденоматоз (замещение железистой ткани на фиброзную), а также кистозная мастопатия.

Характерной особенностью диффузной кистозной мастопатии является образование внутри молочной железы многочисленных кистозных полостей. В зависимости от того, какая ткань разрастается с образованием пустот, различают следующие виды патологии:

диффузная фиброзно-кистозная мастопатия (в железе разрастается преимущественно фиброзная ткань, в ней образуются кисты);

диффузная железисто-кистозная мастопатия (кисты образуются в разрастающейся железистой ткани).

Кисты заполнены жидкостью. Они могут увеличиваться в размерах и вызывать появление осложнений, таких как нагноение содержимого, разрыв кисты. Мастопатия такого вида считается наиболее опасной, так как существует вероятность перехода доброкачественного заболевания в рак.

Подобная патология чаще всего обнаруживается у женщин в возрасте 30-50 лет, очень редко – в более раннем возрасте. После наступления менопаузы гормональные изменения уже не столь значительны, поэтому заболевание не возникает.

Кистозные полости появляются в одной груди, иногда они образуются сразу в обеих.

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Причины возникновения кистозной мастопатии

Диффузную кистозную мастопатию считают гормонозависимым заболеванием. Основной причиной возникновения является нарушение соотношения женских половых гормонов эстрогенов и прогестерона. Эстроген стимулирует разрастание тканей. Прогестерон противодействует этому процессу.

Патология возникает из-за дефицита прогестерона в организме. Причинами неправильной выработки гормонов могут быть:

Заболевания яичников, головного мозга (гипоталамо-гипофизарного отдела), щитовидной железы и других гормонообразующих органов. В результате сбоя в их работе возникает гиперэстрогения (избыток эстрогенов), а также гиперпролактинемия (избыток пролактина). Это приводит к нехватке прогестерона. Воспалительные, инфекционные и опухолевые заболевания половых органов, последствием которых могут быть нарушение процессов менструального цикла и возникновение гормонального сбоя. Нарушение обмена веществ, заболевания печени, сахарный диабет. Ожирение. Жировая ткань способна вырабатывать эстрогены, поэтому увеличение ее объема способствует образованию избытка этих гормонов в организме. Беременность и роды. Эти процессы связаны с резкими изменениями гормонального фона, что может способствовать развитию диффузной мастопатии. Аборты и выкидыши приводят к резкому прерыванию естественных изменений в состоянии гормонального фона. Употребление противозачаточных или лечебных гормональных средств с повышенным содержанием эстрогенов.

Велика вероятность возникновения гормональных нарушений у женщин, переживших психологическую травму, находящихся в состоянии депрессии.

Дополнение: Возникновению мастопатии способствует травмирование молочных желез, в том числе постоянное сжатие тесным бюстгальтером, нарушающим кровообращение.

В группе риска находятся женщины, не кормившие грудью, а также имеющие неустойчивый гормональный фон из-за нерегулярной половой жизни. Немаловажную роль в возникновении заболевания играет генетический фактор.

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Симптомы и признаки кистозной мастопатии

Одним из первых признаков заболевания является увеличение молочных желез и возникновение в них тянущей боли. Если такие признаки появляются перед месячными и исчезают после них, то женщина считает их нормой, но усиление неприятных ощущений должно стать поводом для посещения маммолога.

При ощупывании груди при диффузной кистозной мастопатии могут быть обнаружены уплотнения, не имеющие определенных границ. Они могут находиться в любом отделе молочной железы. Мелкие кисты, расположенные в глубине, обычно не прощупываются.

Проявлениями гиперпролактинемии является выделение молозива или молока из сосков в период, не связанный с послеродовым кормлением грудью. Если мастопатия возникает в одной из молочных желез, то можно заметить появление асимметрии сосков и разницы в их размерах.

Примечание: При мастопатии не бывает изменений на коже (не образуется лимонная корка), не происходит увеличение подмышечных лимфатических узлов, что отличает заболевание от рака.

Диагностика

Чтобы обнаружить уплотнения и установить наличие кистозной мастопатии, маммолог прежде всего проводит пальпацию груди и внешний осмотр.

Маммография. С помощью рентгена устанавливается наличие и расположение кист, оцениваются их размеры. Обследование проводится обычно на 6-12 день цикла, когда грудь бывает мягкой, напряжение в ней наименьшее. Такое метод используют для обследования женщин старше 35 лет, когда чувствительность организма к воздействию облучения снижается. У метода есть еще один недостаток: невозможно провести маммографию, если грудь мала по размеру.

УЗИ молочных желез. Позволяет заметить все изменения в тканях. Метод полностью безопасен, поэтому с его помощью можно обследовать женщин любого возраста.

Анализ мазка из соска. Проводится цитологическое исследование выделяющейся жидкости для проверки на отсутствие атипичных клеток, подтверждения безопасного характера заболевания.

Анализы крови. Проводятся для определения содержания различных гормонов. Анализ на онкомаркеры дает возможность убедиться в доброкачественности процесса.

Биопсия. С помощью специальной иглы проводится отбор тканей из уплотнений для обнаружения раковых клеток.

Лечение

При диффузной кистозной мастопатии лечение чаще всего проводят консервативным способом. Только в случае обширного поражения и наличия реальной опасности перерождения патологии в рак применяются хирургические методы.

Консервативное лечение

Его целью является восстановление гормонального фона, устранение воспалительных процессов, укрепление иммунитета, восстановление нормальной работы нервной системы. Для достижения результата применяются лекарственные препараты различного действия.

Устранение гормонального дисбаланса. Для повышения уровня прогестерона и предотвращения роста кист используются такие препараты, как утрожестан и дюфастон. Устранения гиперпролактинемии добиваются с помощью антипролактинов (таких как парлодел). Для подавления выработки гормонов гипофиза, стимулирующих образование эстрогенов в яичниках, используют бусерелин и золадекс.

Снижение уровня эстрогенов производится путем повышения в крови у женщины концентрации мужского полового гормона тестостерона. Для этого используется метилтестостерон. Женщинам назначается также прием противозачаточных таблеток с повышенным содержанием прогестерона, таких как жанин, марвелон.

Если установлено, что причиной возникновения диффузной кистозной мастопатии явился гипотиреоз (заболевание щитовидной железы), то назначаются препараты йода (йодомарин). Для восстановления баланса гормонов применяются также гомеопатические препараты, такие как ременс, мастодинон.

Противовоспалительные средства. При болях в молочных железах, возникающих при мастопатии, назначаются нестероидные препараты (диклофенак, ибупрофен, теноксикам), которые принимаются непродолжительными курсами.

Мочегонные средства. Применяются для ускорения выведения жидкости из организма, снятия отеков и снижения болевых ощущений. Используют лерон, фуросемид.

Витамины. Для регенерации тканей необходимы витамины А, С, Е и группы В.

Нередко используются методы физиотерапии (магнитотерапия, электрофорез, рефлексотерапия и другие).

Народные средства

Народная медицина советует для лечения диффузной кистозной мастопатии использовать компрессы, способствующие рассасыванию кист и уменьшению боли, например компресс из перемолотой свежей капусты, смешанной с простоквашей. Хороший обезболивающий эффект оказывает прикладывание к груди тертой сырой свеклы. Ее можно смешать с медом.

В качестве средств, повышающих иммунитет и способствующих восстановлению гормонального фона рекомендуется принимать настойки или отвары прополиса, девясила, эхинацеи, красной щетки. Например, для приготовления настоя красной щетки берется 1 ст. л. травы на 1 стакан кипятка. Выпивают настой в 3 приема. Лечение проводят в течение 10 дней.

Такие средства применяются только как вспомогательные. Необходимо предварительно посоветоваться с врачом.

Хирургическое лечение

Решение о проведении операции и объеме вмешательства врач принимает с учетом размеров области поражения, степени изменений в железах, опасности, которую они представляют, а также возраста пациентки. Если возможно, проводится частичное удаление пораженного участка железы с последующим гистологическим исследованием материала. При обширном поражении молочных желез проводится полное удаление.

Рекомендации

При лечении рекомендуется соблюдение диеты: отказ от шоколада, какао, кофе, продуктов с высоким содержанием фитоэстрогенов. Предпочтение отдается кисломолочным продуктам, а также содержащим большое количество клетчатки.

Врачи предупреждают, что использование тесного синтетического белья способствует развитию мастопатии. При этом заболевании запрещены любые тепловые процедуры, пребывание на солнце, прикладывание согревающих компрессов.

Лечение должен назначать только врач. Самолечение приводит к потере времени, необходимого для устранения болезни на ранней стадии, развитию тяжелых осложнений.

Важнейшей мерой профилактики возникновения кистозной мастопатии является регулярное самообследование груди.