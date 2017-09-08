Мастопатия связана с аномальным разрастанием тканей молочных желез. Процессы развития этих органов регулируются женскими половыми гормонами. Неблагополучное состояние эндокринной системы, при котором в организме нарушается гормональный фон, называют одной из главных причин заболеваний молочных желез. Такие патологии не являются редкостью, и от их возникновения не застрахована ни одна женщина. Необходимо, чтобы все понимали, насколько важно самостоятельно контролировать состояние желез, если возникает мастопатия, вовремя заметить ее первые симптомы.

Диффузно-фиброзные изменения тканей груди

Диффузная мастопатия – это заболевание, при котором по объему железы разбросано множество мелких очагов видоизмененных тканей. Иногда они составляют отдельные группы (например, располагаются в верхней наружной части железы). Подобные новообразования носят доброкачественный характер, но в некоторых случаях происходит их злокачественное перерождение.

Диффузной фиброзной мастопатией называют состояние, которое связано с разрастанием фиброзной ткани (волокон, составляющих каркас молочной железы, и эпителия, покрывающего протоки и дольки). Неправильное формирование клеточных слоев приводит к образованию рубцов в соединительных (фиброзных) волокнах. Происходит так называемый фиброз тканей.

Усиленное распространение клеток соединительной ткани приводит к тому, что они вытесняют клетки железистой ткани. При этом уменьшается количество протоков и долек. Для фиброзной мастопатии характерно то, что клетки наружного эпителия прорастают внутрь протоков, могут их полностью перекрывать, повреждать дольки.

В итоге в молочной железе образуются очаги рубцевания тканей, которые нащупываются в виде уплотнений различного размера. В некоторых из них появляются мелкие кисты. Если таких кист так много, что они занимают наибольшую часть объема железы, то говорят о возникновении диффузного фиброзно-кистозного заболевания. Диффузная фиброзная мастопатия (фиброаденоматоз) может обнаруживаться как в одной молочной железе, так и в обеих.

Мастопатия возникает у женщин в том возрасте, когда они наиболее часто сталкиваются с воздействием на организм неблагоприятных факторов, способных повлиять на состояние гормонального фона (25-45 лет). В период постменопаузы уровень половых гормонов падает до минимума, поэтому у пожилых женщин такой патологии не бывает.

Видео: Причины и диагностика мастопатии

Причины мастопатии

Основной причиной неправильного развития тканей и возникновения фиброза является снижение уровня прогестерона и чрезмерное увеличение содержания эстрогенов. Причинами гормональных нарушений могут быть:

Неправильная выработка половых гормонов в яичниках вследствие возникновения в них воспалительных процессов, образования опухолей. Воспалительные заболевания других органов репродуктивной системы, возникающие при их повреждении во время операций, родов или в результате неправильного гигиенического ухода. Такие процессы могут быстро распространяться из влагалища к матке и яичникам. То же самое касается инфекционных заболеваний, возникающих при нарушении микрофлоры влагалища или проникновении возбудителей в органы во время полового акта. Нарушение работы гипоталамо-гипофизарной системы головного мозга. Функционирование яичников целиком зависит от содержания в организме гормонов гипофиза (фолликулостимулирующего и лютеинизирующего). Сбой в работе этого органа приводит к возникновению диффузной фиброзной мастопатии и другим заболеваниям молочных желез. Пролактинемия – повышенное содержание пролактина (также гормона гипофиза). Пролактин является основным гормоном, отвечающим за развитие молочных желез и их функционирование. Прерывание беременности, отказ от кормления грудью или его раннее прекращение, отсутствие регулярной половой жизни, беременности и родов. Нарушение обмена веществ и функционирования щитовидной, поджелудочной желез. Неправильное осуществление липидного обмена приводит к увеличению жировой массы в организме. Она способна вырабатывать эстрогены, хоть и не в таких количествах, как яичник. Ожирение приводит к гиперэстрогении. Нередко мастопатией страдают женщины, больные сахарным диабетом. Употребление гормональных лекарственных препаратов с высоким содержанием эстрогенов (при лечении от бесплодия, аменореи, различных менструальных отклонений).

Факторами, провоцирующими возникновение диффузной фиброзной мастопатии, являются нервное переутомление, депрессия. Вредное воздействие оказывает ультрафиолетовое облучение в солярии или во время длительного пребывания под солнечными лучами. Заболевание чаще возникает у курящих женщин.

В группе риска находятся женщины, имеющие наследственное предрасположение к заболеваниям такого рода, а также женщины с травмами груди, злокачественными опухолями половых органов.

Симптомы мастопатии

Первыми признаками возникновения диффузной мастопатии могут быть изменения в состоянии молочных желез за несколько дней до месячных. Даже если женщина здорова, набухание и легкая болезненность в груди является для нее нормой. Обратить внимание на этот признак нужно, если увеличение груди бывает больше, чем обычно (возможно несимметричное увеличение желез), боль ощущается сильнее. Болезненный предменструальный симптом во многих случаях оказывается проявлением мастопатии диффузного характера. Уплотнения во время месячных могут уменьшаться и даже рассасываться, а впоследствии возникают вновь, так как причина патологии остается.

При самообследовании груди женщина обнаруживает маленькие рассеянные уплотнения, изменения формы груди, если между собой группируется большое количество узелков. Иногда наблюдается выделение из соска белой или прозрачной жидкости, что говорит о развитии патологии в дольках и млечных протоках.

В зависимости от степени выраженности симптомов различают следующие формы диффузной фиброзной мастопатии:

Выраженную неявно. В молочной железе находится много жировой ткани, за счет чего фиброзные уплотнения плохо прощупываются и являются не очень болезненными. Состояние средней степени выраженности симптомов. Жировой ткани меньше, но все еще достаточно, чтобы смягчать проявления заболевания. Выраженный фиброз. В груди преобладает соединительная ткань. Прикосновение к груди очень болезненно. Ощущение боли постоянное, не зависит от периода менструального цикла.

Одним из симптомов мастопатии может быть увеличение лимфоузлов под мышками, в области ключиц. Запущенное заболевание приводит к появлению атипичных клеток в тканях груди, возникновению раковой опухоли.

Диагностика

Универсальным методом диагностики, который можно использовать при обследовании женщин любого возраста, в том числе беременных, является УЗИ молочных желез. Метод безопасный и достаточно информативный, позволяет изучить структуру тканей и заметить малейшие уплотнения.

Важным методом диагностики является также маммография (рентген молочных желез). Он дает более подробную информацию о состоянии тканей и сосудов. Но к его применению имеются противопоказания. Использование радиоактивного излучения не позволяет применять его для обследования женщин моложе 35 лет, беременных, кормящих. Он не подходит также для женщин, имеющих малый размер груди.

Диагностику этими методами проводят сразу по окончании месячных, когда грудь напряжена меньше всего. Если возникают подозрения по поводу характера уплотнений, делают биопсию молочных желез. Анализы крови и жидкости, выделяющейся из соска, позволяют установить наличие воспалительных процессов.

Видео: Лечение диффузной фиброзной мастопатии

Лечение фиброзной мастопатии

Хирургическое лечение проводится только в крайне запущенных случаях, когда размер уплотнений больше 2 см, а биопсия показывает, что произошло злокачественное перерождение. Для устранения уплотнений применяется главным образом консервативный метод лечения. Проводится восстановление гормонального фона, регулирования работы яичников и гипофиза медикаментозными препаратами.

Медикаментозное лечение

Снижения уровня эстрогенов добиваются путем приема гестагенов (препаратов на основе прогестерона). К ним относятся дюфастон, утрожестан. Для втирания в грудь используется прожестожель – гель такого же действия. Их принимают во второй половине цикла.

Выписываются препараты, подавляющие выработку пролактина (парлодел), которые принимают в середине и второй половине цикла, а также антиэстрогены (тамоксифен). Женщинам моложе 35 лет назначается прием оральных контрацептивов (марвелон, жанин), подавляющих овуляцию. Женщинам старше 45 лет назначаются препараты на основе мужских половых гормонов (метилтестостерон). Перед назначением таких средств обязательно проводится исследование гормонального фона, а также изучается общее состояние здоровья (наличие заболеваний печени, почек, крови).

Назначаются препараты йода (йодомарин), средства, восполняющие нехватку гормонов щитовидной железы (эутирокс). При лечении диффузной фиброзной мастопатии используются также гомеопатические фитопрепараты, такие как мастодинон, кламин.

Для устранения причин возникновения болезни назначаются препараты, успокаивающие нервную систему, а также витамины и иммуномодуляторы. Применяются обезболивающие средства, мочегонные препараты для выведения жидкости из тканей организма и устранения отеков.

Используется физиотерапевтическое лечение (лазеротерапия, электрофорез и другие).

Предупреждение: При наличии диффузной мастопатии нельзя пить кофе, колу, есть шоколад, употреблять острые приправы. В них содержатся вещества, способствующие развитию фиброза.

Любое лечение должен назначать только врач. Гормональные препараты принимаются по определенной схеме. Попытки самостоятельного устранения уплотнений и болезненных ощущений, в том числе и народными средствами, могут нанести большой вред, привести к ухудшению состояния.

Домашние средства

Временного обезболивающего действия можно добиться смазыванием молочной железы репейным маслом, прикладыванием капустного листа, компресса из тертой сырой свеклы, листьев лопуха, обладающих рассасывающим действием. В качестве вспомогательного домашнего средства при мастопатии используют настой, приготовленный из семян укропа, цветков ромашки, корня валерианы, листьев мяты. Берется по 10 г всех компонентов, заваривается стаканом кипятка. Необходимо в 3 приема выпивать 1 стакан теплого настоя каждый день. Через несколько дней проходят отеки и воспаление в груди.