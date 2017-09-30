Заболевания органов женской репродуктивной системы не всегда проявляются какими-то характерными симптомами. Например, на яичниках по различным причинам образуются выросты, которые называют кистами. Наполнение у них бывает различным, но объединяет их то, что они не имеют симптомов, пока не вырастут до определенного размера. Причем осложнения, которые они дают, весьма серьезны, особенно нежелательно их появление при беременности. Среди других встречаются дермоидные кисты яичников. Их появление вообще невозможно предсказать, так как они зарождаются еще у эмбриона.

Общая характеристика дермоидных кист

Чаще всего кистозные полости образуются за счет скопления жидкости под оболочкой какого-то органа. В отличие от них, дермоиды образуются за счет неправильного деления клеток, заполнены частицами различных тканей, из которых формируется организм (костной, зубной, жировой, мышечной). В полости тератомы можно обнаружить волосы, зубы, косточки. Дермоидные кисты могут появиться в различных частях тела (на лице, шее, в области крестца), в том числе и на яичнике.

Формируется дермоидная кистозная полость в самом начале развития зародыша, когда закладываются органы будущего человека. Органы образуются из так называемых зародышевых листков (слоев клеток). Таких слоев 3: наружный, средний и внутренний. Каждый из них участвует в формировании определенных тканей и органов. Дермоидная киста яичника является тератомой, то есть образуется за счет деления клеток всех трех листков (поэтому в ней находятся любые виды тканей). Ее считают опухолью, поскольку ее образование связано с митозом (делением) клеток. Тератома является доброкачественным новообразованием.

Хотя образование дермоида не зависит от гормональных процессов, связанных с функционированием яичников, его рост начинается именно в период их созревания и возникновения гормональных сдвигов. Чаще опухоль дает знать о себе в период полового развития, во время беременности или при климаксе.

Она представляет собой округлую капсулу с прочной оболочкой. К стенке органа прикрепляется с помощью длинной тонкой ножки. Капсула подвижна, так как не спаяна с его оболочкой. Полость опухоли может иметь одну или несколько камер. Диаметр кисты обычно равен 3-5 см, хотя встречаются и более крупные (до 15 см).

В большинстве случаев тератома образуется только с одной стороны. Чаще она обнаруживается справа. Это объясняется анатомическими особенностями расположения яичников. Правый расположен вблизи крупных кровеносных сосудов, поэтому его кровоснабжение лучше, чем у левого. Он крупнее по размерам, функционирует активнее, деление клеток на стадии его образования происходит быстрее. На левом яичнике дермоидные кисты могут сформироваться, но не развиваются, остаются, как правило, в зачаточном состоянии.

Видео: Возникновение и лечение тератомы

Возможные осложнения

Увеличение объема кистозной полости приводит к сдавливанию кровеносных сосудов, питающих яичник. Нарушение кровоснабжения может вызвать прекращение его развития и работы. Обычно это не отражается на характере менструального цикла, так как со всеми функциями справляется второй орган. Женщина может забеременеть, нормально выносить и родить ребенка.

Однако передавливание сосудов ведет к воспалению, которое быстро распространяется на вторую сторону, а также на трубы. В этом случае наступает бесплодие.

Возможно перекручивание ножки кисты, что приводит к появлению некроза тканей, сепсису. При таком осложнении женщине требуется срочная медицинская помощь, так как состояние опасно для жизни.

Возможно затруднение работы кишечника и мочевого пузыря, если киста большого размера оказывает на них давление. Может произойти злокачественное перерождение такой опухоли, правда, случается это крайне редко.

Причины роста тератомы

Факторами, способствующими началу роста и развития опухоли, являются:

резкое изменение гормонального фона;

травмы живота;

операции на органах малого таза, при которых возможно нарушение кровоснабжения или повреждение яичников.

Спровоцировать увеличение дермоидной кисты яичника может перенесенный стресс, а также курение, бесконтрольное употребление гормональных лекарств.

Повышенная активность правого яичника (овуляции в 68% случаев происходят именно здесь) приводит к более частому возникновению микроповреждений, которые затрагивают и кистозное новообразование. Это может явиться причиной развития тератомы, которая находилась долгие годы в зачаточном состоянии.

Такое новообразование растет очень медленно. Диаметр увеличивается примерно на 1 мм в год. Нередко рост тератомы начинается при климаксе. Этому способствует резкое изменение гормонального фона. Однако сказать, что климакс является причиной появления дермоидной кисты нельзя, так как она обнаруживается далеко не у всех в этот период. К тому же тератома развивается в любом возрасте, особенно после начала полового созревания и при беременности.

Беременность может спровоцировать рост тератомы. Если она обнаруживается в период планирования рождения ребенка, то ее стараются удалить, так как при значительном увеличении размеров давит на плод и препятствует его росту. Кроме того, существует опасность нагноения содержимого или перекручивания ножки, что ведет к образованию воспалительного очага в области половых органов и брюшины. Вследствие этого возможно возникновение ситуации, опасной для будущей матери и ребенка.

Симптомы

При наличии дермоидных кист небольшого размера у женщины отсутствуют боли или какие-либо другие явные симптомы недуга. С увеличением размеров кистозная капсула нарушает кровообращение, препятствует развитию тканей яичника. В них появляются рубцы.

Если размер дермоидной кисты превышает 6 см, то появляются следующие симптомы:

тянущие боли в области образования опухоли;

чувство тяжести в животе, ощущение распирания;

вздутие кишечника, запоры или диарея, частое затрудненное мочеиспускание, возникающие из-за сдавливания соседних органов растущей тератомой;

асимметричное увеличение живота.

При возникновении воспалительного процесса происходит повышение температуры до 39°. При перекручивании ножки ощущается резкая сильная боль в придатках. Если происходит разрыв кисты, ее содержимое попадает в брюшную полость и вызывает появление симптомов перитонита: воспаление брюшины, сопровождающееся резким подъемом температуры, сильной болью в животе и прямой кишке.

Диагностика

Поскольку при наличии дермоидной кисты яичника явных симптомов может и не быть, такое новообразование чаще всего обнаруживают случайно при профилактическом осмотре или обследовании в связи с подозрениями на другие патологии. Врач нередко нащупывает тератому при пальпации живота в области придатков. Иногда для ее обнаружения используются такие способы, как влагалищная или ректальная пальпация.

Подтвердить наличие кисты, а также определить ее местоположение и размеры можно с помощью УЗИ (посредством влагалищного или наружного датчика), МРТ, КТ. При подозрениях на злокачественный характер новообразования производится пункция через задний свод влагалища. Это позволяет также исключить внематочную беременность.

Делается анализ крови на наличие онкомаркеров.

Видео: Проведение лапароскопии, послеоперационный период

Лечение

В отличие от яичниковых кист с жидким содержимым, рассасывание или уменьшение дермоидных новообразований невозможно. Медикаментозное, как и физиотерапевтическое, лечение неэффективно. Единственным способом избавления от тератомы является хирургическое удаление.

Выбор способа удаления и объема операции проводится с учетом следующих факторов:

размеры новообразования, место его расположения;

наличие или отсутствие осложнений (воспаления, перекручивания ножки, злокачественного перерождения);

возраст пациентки.

Детям и молодым женщинам стараются сохранить яичник, чтобы он мог нормально функционировать. Женщинам пожилого возраста, как правило, кисту удаляют вместе с ним. Если происходит перекручивание ножки, то яичник удаляют экстренно.

Удаление обычно производят под местным или общим наркозом путем лапароскопии (операции без разрезов) или лапаротомии. Наступление беременности после таких операций возможно через 6-12 месяцев даже в том случае, когда опухоли удаляются на обоих яичниках, если сохранена хотя бы половина ткани каждого из них. Если приходится удалять один из яичников полностью, но второй здоров, то беременность также возможна.

Лапароскопия. Удаление кисты проводят с помощью приспособления, вводимого в брюшную полость через проколы. Процесс контролируется имеющейся в приборе видеокамерой. У этого метода есть преимущества: малая травматичность, быстрое заживление, отсутствие послеоперационных рубцов.

Лапаротомия. Операция проводится через небольшой разрез брюшины над лобком.

При таких вмешательствах заживление происходит гораздо быстрее, чем при открытых операциях через обширные разрезы в брюшине. Они являются более щадящими по сравнению с такими методами, как аднексэктомия (удаление яичников и маточных труб) или гистерэктомия (ампутация матки с придатками).

При беременности дермоидные опухоли, если они имеют небольшой размер, не удаляют, ведут наблюдение за их состоянием. Если размеры достаточно велики, существует опасность осложнений, то после 16 недели кисты удаляют. Если происходит нагноение тератомы, ее удаляют на любом сроке беременности. Характер проведения операции зависит от степени запущенности заболевания.

Кистэктомия (удаление самой капсулы с сохранением яичника) проводится обычно, если диаметр дермоида не превышает 5 см.

Клиновидная резекция. Удаляется часть яичниковой ткани (в виде клинышка), а также киста.

Овариоэктомия – удаление всего яичника вместе с кистой. Такой метод применяется при перекручивании ножки или разрывах кисты, возникновении некроза и гнойного воспаления.