Заболевания матки нередко оказываются причиной бесплодия. Факторов, провоцирующих их возникновение, существует множество. Стрессы и постоянная нехватка времени приводят к тому, что женщина откладывает визит к гинекологу даже при наличии явных симптомов неблагополучного состояния своего репродуктивного здоровья. Между тем, лечение некоторых недугов, таких как аденомиоз матки, эндометриоз, желательно начинать уже при первых признаках неблагополучия. Чтобы не пропустить их, надо сделать правилом регулярное посещение врача в целях профилактики.

Что такое аденомиоз матки

Это заболевание является разновидностью эндометриоза. Происходит не просто патологическое увеличение объема эндометрия, но и прорастание его вглубь мышечной ткани тела матки. Частицы эпителия могут выйти за пределы ее наружной оболочки и попасть на другие органы (кишечник, мочевой пузырь, яичники), что ведет к тяжелым последствиям. Одним из них является бесплодие.

Аденомиоз – это заболевание, развитие которого зависит от состояния гормонального фона в организме (эстрогенозависимая патология).

Разновидности аденомиоза

В зависимости от локализации очагов поражения и степени распространения аденомиоза различают такие его разновидности:

Очаговый аденомиоз – в отдельных участках мышц обнаруживаются частицы проросшего эпителия шейки матки. Таких участков несколько или проявляется в единственном числе. Узловой аденомиоз. Вокруг частиц эпителия образуется оболочка из соединительной ткани. Внутри капсулы имеются полости, заполненные кровью. Такие узлы по внешнему виду похожи на миоматозные, нередко возникают одновременно с ними. Диффузный аденомиоз. Внутри маточной стенки образуются обширные области поражения, не имеющие четких очертаний, распространяющиеся на различную глубину. Прорастание в соседние органы может привести к образованию свищей.

Иногда наблюдаются признаки поражения одновременно несколькими видами этой патологии.

Степени развития аденомиоза

Встречаются несколько степеней развития аденомиоза и углубления патологического процесса.

1 степень. Поражена мышечная ткань, расположенная непосредственно под слизистой оболочкой (примерно на 1/3 глубины).

2 степень. Клетки эпителия проросли до середины мышечного слоя.

3 степень. Поражен весь мышечный слой, но за его пределы клетки эндометрия не вышли.

4 степень. Частицы эндометрия попали в брюшную полость и на расположенные в ней органы.

Аденомиозом могут быть поражены различные отделы: трубы, шейка матки (откуда частицы эндометрия попадают во влагалище).

Чаще всего женщин 30-45 лет волнует, что такое аденомиоз матки, как это заболевание отражается на состоянии других органов. Именно в этом возрасте начинают проявляться последствия воспалительных процессов и гормональных нарушений в организме. У молодых девушек заболевание встречается редко. После наступления климакса, когда содержание половых гормонов минимально, такая патология не возникает.

Чем опасен аденомиоз

Аденомиоз относится к доброкачественным заболеваниям, так как структура клеток разрастающегося эндометрия не изменяется. Однако способность быстрого увеличения очага поражения в самой матке и за ее пределами, возможность распространения по всему организму характерны именно для злокачественных новообразований.

Хотя аденомиоз развивается и не так быстро, как рак, и симптомы его могут в течение долгих лет почти не беспокоить женщину, при отсутствии лечения последствия бывают тяжелыми. В некоторых случаях только немедленное оперативное вмешательство может спасти пациентке жизнь.

Прорастание эндометрия в органы малого таза может привести к образованию свищей. При этом содержимое кишечника или мочевого пузыря попадает в брюшную полость, что ведет к перитониту.

При распространении на кишечник возникает его непроходимость. Попадании частиц эндометрия в легкие приводит к скоплению в них крови.

Существует повышенная опасность возникновения сильных маточных кровотечений при менструации, так как поврежденный эндометрий продолжает реагировать на гормональные изменения, связанные с процессами цикла. Нередко из-за этого при аденомиозе у женщины возникает железодефицитная анемия.

У женщин, имеющих генетическую предрасположенность к раку, попадание эндометриозных частиц в различные органы может спровоцировать возникновение злокачественного заболевания.

Появление очагов аденомиоза приводит к увеличению матки, изменению ее формы, сужению просвета труб и шейки из-за образования спаек, повышению сократимости мышц, что делает невозможным зачатие, вынашивание и рождение ребенка. Причиной бесплодия может быть образование поликистоза яичников вследствие попадания на них эндометрия.

Иногда узлы разросшегося эндометрия сдавливают нервные окончания, что ведет к параличу конечностей.

Видео: Аденомиоз матки, его причины и симптомы, когда надо лечиться

Причины аденомиоза

Основной причиной возникновения аденомиоза считается гормональный дисбаланс в организме, возникающий при заболеваниях яичников, щитовидной железы, а также нарушение выработки гормонов гипофизарной системы головного мозга.

Частицы эндометрия попадают в трубы, если в матке по какой-либо причине (неправильная форма, наличие рубцов и спаек) происходит застой менструальной крови. При этом начинается трубный аденомиоз. Во время месячных частицы эндометрия задерживаются в шейке (например, при возникновении загиба). Это приводит к аденомиозу шейки матки, что является такой же опасной патологией, как и аденомиоз ее тела.

Очаги заболевания могут возникнуть также при развитии зародыша, если в процессе его закрепления произошло значительное повреждение эндометрия.

Примечание: Причиной аденомиоза бывают врожденные отклонения в строении половых органов, а также генные нарушения. Иногда встречаются случаи возникновения этой патологии у нескольких родственниц.

Развитие аденомиоза провоцируют следующие факторы:

наличие в организме воспалительных процессов (они опасны тем, что могут привести к образованию спаек, нарушению структуры стенок матки);

повреждение матки при родах, абортах, выскабливании или других манипуляциях на этом органе;

травмирование матки во время установки внутриматочной спирали;

возникновение воспалительных заболеваний, кист и опухолей яичников, приводящих к гормональным нарушениям (гормональный дисбаланс может возникать также при заболеваниях других органов эндокринной системы, нарушении обмена веществ, резком изменении массы тела);

слишком раннее или позднее половое созревание или начало половой жизни;

ослабление иммунитета, повышенные физические нагрузки, эмоциональный стресс;

лечение гормональными препаратами.

Способствовать развитию заболевания может длительное и частое пребывание под лучами солнца, а также посещение солярия. Ультрафиолетовое облучение вызывает нарушение развития клеток в организме. Злоупотребление бальнеологическими процедурами, такими как прием лечебных грязевых ванн, также нежелательно. При их назначении необходима консультация гинеколога.

Основные симптомы аденомиоза

Повреждение эпителия и стенок матки приводит к появлению болей в нижней части живота. Причем боли постоянные, не имеющие связи с месячными. Менструации также становятся очень болезненными (возникает альгодисменорея).

Меняется характер месячных: они продолжаются 8-10 дней, являются обильными, могут появляться маточные кровотечения между менструациями. В результате кровопотери возникает анемия, симптомами которой являются низкое артериальное давление, бледность, головокружение, головные боли, обморочное состояние. Месячные удлиняются еще и за счет появления мажущих кровянистых выделений до и после них.

Женщина не может забеременеть, несмотря на то, что при половом акте не использует противозачаточные средства. Если зачатие все же происходит, то, как правило, беременность заканчивается выкидышем.

Замечание: Одним из первых признаков наличия патологии такого рода является боль во время полового сношения, а также наличие кровянистых выделений после контакта.

Видео: Симптомы и диагностика аденомиоза, способы лечения

Диагностика аденомиоза

Перед назначением лечения обязательно проводится обследование пациентки. Помимо наружного гинекологического осмотра и изучения состояния наружных половых органов проводится кольпоскопия для изучения изменений в шейке матки. Берется мазок на микрофлору для обнаружения возбудителей инфекции.

Большое значение имеет обследование матки и органов малого таза с помощью УЗИ. Признаками аденомиоза является увеличение в 2-3 раза размеров матки, наличие кист, неоднородность структуры мышц матки, образование уплотнений, неодинаковая толщин стенок. Наиболее информативным является исследование, проводимое на 23-25 день цикла.

Проводится отбор пораженных тканей методом лапароскопии и последующее гистологическое их исследование. Проводится обследование для определения состояния других органов (легких, мочевого пузыря, кишечника). Для этого используется рентген, делаются анализы мочи и крови.

Лечение при аденомиозе

Необходимость и методика лечения определяется в каждом случае индивидуально. Если симптомы заболевания отсутствуют, то лечение зачастую не проводится. Ведется лишь периодическое наблюдение за изменением состояния. В таком случае врач может назначить прием противозачаточных препаратов для улучшения гормонального фона или предупреждения случайного наступления беременности.

При назначении лечения учитывается возраст пациентки, ее желание преодолеть бесплодие, а также характер симптомов и общее состояние здоровья. Лечение осложненного аденомиоза проводится как консервативным, так и хирургическим способами.

Консервативное лечение

Оно проводится с помощью лекарственных препаратов, физиотерапии.

Лечение гормональными препаратами позволяет остановить разрастание эндометрия, устранить нарушения цикла, предотвратить наступление нежелательной беременности. У такого лечения существуют противопоказания: наличие сахарного диабета, заболеваний почек и сердца, повышенная свертываемость крови, ожирение.

Применяются препараты следующего действия:

На основе прогестерона (гестринон, дюфастон). Нормализуется цикл, появляются овуляции и вероятность зачатия. Содержащие эстрадиол, такие как дивигель, климара. Производится имитация состояния при беременности, что приводит к прекращению развития эндометрия. Андрогены – препараты на основе мужских гормонов, например, даназол. Их прием приводит к прекращению менструаций и восстановлению структуры эндометрия. Недостатком применения этих препаратов является увеличение у пациентки массы тела и снижение полового влечения. Препараты на основе гормонов гипофиза (нафарелин, гозерелин) применяются для нормализации уровня эстрогенов и нормализации цикла.

Для снятия симптомов аденомиоза и укрепления иммунитета применяются противовоспалительные, обезболивающие средства, витамины, иммуномодуляторы. В качестве вспомогательных используют такие методы физиолечения, как магнитотерапия, гирудотерапия.

Предупреждение: Нельзя заниматься самолечением. Неправильное употребление фитопрепаратов или народных средств на основе растений может ускорить рост эндометрия, ухудшить состояние гормонального фона. Кроме того, многие препараты вызывают аллергию.

Хирургическое лечение

Операции проводятся в том случае, если процесс прогрессирует, у женщины возникает анемия, имеются сопутствующие патологии в матке (например, миома), а также если наступила пременопауза. Удаление поврежденного эндометрия проводится различными способами.

Абдоминальное удаление – делается разрез на коже и в стенке матки для воздействия непосредственно на эндометрий.

Гистероскопия. Операция проводится через влагалище, используется прибор для удаления узлов и видеонаблюдения за ходом оперативного вмешательства.

Лапароскопия. Наиболее прогрессивный и малотравматичный метод. Удаление очагов поражения производят через небольшие отверстия в брюшной полости с помощью лапароскопа.

Абляция эндометрия. Под общим наркозом удаляют поврежденный слой матки.

Гистерэктомия. Применяется как крайний вариант. Проводится полное удаление матки.

Для удаления пораженных тканей при лечении аденомиоза используются также аппаратные методы, такие как лазерное прижигание, криодеструкция.

При своевременном обращении женщины к врачу и проведении эффективного лечения возможно восстановление детородной функции и полное устранение болезненных симптомов аденомиоза.