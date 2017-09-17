Данные анализов крови служат важными характеристиками, точно описывающими состояние здоровья человека. Любые заболевания и огрехи образа жизни напрямую отражаются на качественных и количественных показателях ее состава, что, в свою очередь, провоцирует обратное негативное влияние на самочувствие. Народные методики очищения крови и лимфы служат эффективными способами оздоровления организма и продления активного долголетия.

Причины ухудшения показателей крови

Именно кровь отвечает за снабжение всех клеток организма кислородом и питательными веществами, их защиту и чистку от ядов и шлаков. Негативные изменения состава лишают ее способности качественно справляться со своими функциями и напрямую приводят к развитию других заболеваний.

К самым распространенным причинам загрязнения крови относятся:

частые инфекционные заболевания;

неумеренное употребление алкогольных напитков, табакокурение;

аллергические реакции;

прием лекарственных препаратов;

применение косметических средств и бытовой химии низкого качества;

болезни внутренних органов (печени, почек, кишечника);

работа на вредных производствах;

проживание в местности с неблагоприятной экологической обстановкой;

несбалансированный рацион.

Помимо прочего, важным является наследственный фактор.

Показания к проведению процедур

Чистка крови положительно сказывается на самочувствии людей, страдающих болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, помогает при патологиях почек, синдроме хронической усталости, снижении показателей иммунитета. Процедуры очищения с применением народных средств запускают процесс омоложения клеток, в то же время замедляя протекание естественного старения.

К важным результатам, достижение которых обеспечивает своевременное проведение чистки крови, относятся:

избавление от хронических патологий;

улучшение потенции у мужчин и либидо;

приведение в норму показателей массы тела;

освежение внешнего вида, восстановление красоты и здоровья волос, ногтей и кожных покровов;

активизация работы иммунитета;

освобождение от вредных привычек и зависимостей.

Чистка крови народными средствами оказывает серьезное воздействие на организм человека, поэтому проводить ее без одобрения врача не следует. Планировать мероприятия этого рода рекомендуется на весенний период года после осуществления подготовительных процедур, очищения желудочно-кишечного тракта, печени и почек.

Мероприятия для подготовки к чистке крови и лимфы

Первым этапом процедур по чистке крови является очищение кожных покровов, поскольку она в значительном объеме циркулирует в слоях дермы и подкожно-жировой клетчатки. Для этой цели служат посещение бани, сауны, подготовка специальных ванн и выполнение легкого массажа спины, ягодиц и живота.

Рецепт очищающей ванны

Состав:

Молодые шишки и ветви сосны - 1,5 кг

Вода - 1 л

Применение:

Залить растительное сырье водой и прокипятить в течение 30 минут, настоять на протяжении полусуток, отцедить жидкость и вылить ее в заполненную водой комфортной температуры ванну. Рекомендуемое время процедуры составляет около получаса.

Рецепт уксусного очищения

Состав:

Яблочный уксус - 0,25 л

Высушенные цветки лаванды

Применение:

Настоять в темном месте горсть цветков лаванды в уксусе на протяжении 14 суток, используя стеклянную посуду, отцедить жидкость и влить ее в ванну, наполненную теплой водой. Средняя продолжительность процедуры составляет четверть часа.

Способы чистки крови в домашних условиях

Положительное воздействие на состав крови можно оказать с помощью различных частей лекарственных растений и их плодов, богатых клетчаткой пищевых продуктов, растительных масел, натуральных свежевыжатых соков (особенно свекольного, капустного, редечного и виноградного).

Применение растительных средств для чистки крови

Мягким и безопасным для здоровья способом очищения крови служит употребление компонентов растительного происхождения. Чаще всего в рецептах народной медицины применяются зубчики чеснока, эхинацея, красный клевер, сырье одуванчика и трава люцерны:

Чеснок служит природным средством для борьбы с инфекциями, помогает в регуляции уровня холестерина в крови и стимулирует процесс избавления от свободных радикалов. Эхинацея и препараты на ее основе эффективно очищают кровь и повышают активность иммунных клеток организма. Головки соцветий красного (лугового) клевера снижают показатели холестерина в крови и успешно применяются для лечения атеросклероза даже на запущенных стадиях болезни. Одуванчик помогает комплексно очистить организм человека, поскольку стимулирует отхождение желчи, улучшает состав крови и лимфы, борется с запорами, активизирует пищеварение и останавливает процессы гниения в кишечнике. Люцерна служит эффективным мочегонным средством, помогает очистить кровь от избытка холестерина и стабилизировать уровень pH биологических жидкостей человека.

Рецепт целебной смеси из чеснока и лимонов

Состав:

Зубчики чеснока - 0,4 кг

Лимоны - 25 шт.

Применение:

Отжать из лимонов сок, чеснок перетереть с помощью мясорубки, перемешать ингредиенты. Обработать стеклянную банку паром и сложить в нее полученный состав, убрать для настаивания в темноту и прохладу на несколько часов. Принимать по 1 ч. л. незадолго до сна на протяжении 2 недель.

Рецепт комплексного народного средства для чистки крови

Состав:

Свежие корни одуванчика - 15 г

Молодые почки бузины черной - 50 г

Лист крапивы - 15 г

Листья примулы - 50 г

Применение:

Растительное сырье растолочь и тщательно перемешать, 1 ч. л. сбора поместить в 200 г кипящей воды и настоять на протяжении 3-4 минут. Напиток принимают свежим в течение недели дважды в день: за 1 час до завтрака и незадолго перед сном. При желании в остывшую до комнатной температуры жидкость можно добавить 1 ч. л. натурального меда.

Рецепт состава на основе тыквенных семян

Состав:

Порошок из тыквенных семечек - 100 г

Водка - 500 мл

Применение:

Настоять смесь из порошка семян тыквы с водкой на протяжении 21 суток в стеклянной посуде. Готовую жидкость нужно принимать по 1 ст. л. трижды в день за полчаса до трапезы. При желании разовую дозу средства допустимо разбавлять в 50 мл воды комнатной температуры. Курс лечения составляет 3 недели.

Рецепт настоя для нормализации обмена веществ и чистки крови

Состав:

Измельченный корень лопуха - 3 ст. л.

Аптечная настойка золотого уса - 10 мл

Вода - 500 мл

Применение:

Корень лопуха настоять в кипятке на протяжении 120 минут, смешать с препаратом золотого уса. Принимать средство трижды за сутки до еды на протяжении 20 дней.

Рецепт чая из одуванчика

Корни одуванчика измельчить, залить 1 ст. л. растительного сырья 200 г кипящей воды. Дать средству настояться в термосе на протяжении часа, затем принимать по 75 мл за 30 минут до трапезы в течение недели.

Рецепт настоя на цветах лугового клевера

Сушеные головки красного лугового клевера измельчить, отмерить 1 ч. л. растительного сырья и настоять в кипящей воде объемом 200 г. Принимать жидкость по полстакана 2-3 раза в день незадолго до трапезы. Курс очищения крови с использованием этого средства занимает месяц. Противопоказаниями к его употреблению служат заболевания крови и сердца.

Схема приема ягод можжевельника обыкновенного для чистки крови и лимфы

Курс приема можжевельника начинается с 5 ягод, затем каждый день добавляют по одной до достижения 15 штук на 11 сутки, после чего их количество снижают таким же образом, пока не останется 1 ягода. Противопоказаниями к использованию этого метода служат повышенная температура тела, беременность и индивидуальная непереносимость растительного средства.

Рецепт употребления люцерны посевной для очищения крови

Высушенную траву люцерны измельчают и употребляют по 1 ч. л. порошка в сутки. Противопоказаниями к ее приему служат период беременности, поражение системной красной волчанкой и другими аутоиммунными патологиями.

Рецепт состава с активными компонентами золотого уса

Состав:

Свежий сок крапивы – 100 мл.

Аптечная настойка золотого уса – 10 мл

Применение:

Смешать ингредиенты согласно рецепту, употреблять ежеутренне натощак за полчаса до завтрака в течение 20 суток.

Рецепт настоя на крапиве двудомной

Положить в термос 1 ст. л. листьев крапивы на 500 мл кипятка, настоять смесь. Готовую жидкость принимать по 75 мл трижды в день на протяжении 14 суток. Противопоказаниями к употреблению препаратов растения служат высокое артериальное давление, повышенная свертываемость крови и болезни сердца.

Рецепт настойки корней девясила

Состав:

Водка - 500 мл

Сушеные корни девясила - 50 г

Применение:

Подготовить стеклянную банку или бутыль, поместить в нее растительное сырье и влить водку. Убрать смесь для настаивания в темноту на полмесяца, готовую жидкость отцедить и употреблять на протяжении 12 недель по 1 ч. л. трижды в сутки.

Рецепт применения ягод дикой розы для чистки крови

Сушеные плоды шиповника растирают в порошок и принимают по 3 ч. л. ежедневно. Полезно также употреблять настои ягод, приготовленные с помощью термоса со стеклянной колбой. При желании в остывший напиток можно добавить мед или сахар по вкусу.

Видео: Рецепт чесночного настоя для чистки крови в программе «Народный лечебник» с Евангелиной Полей

Диета для очищения крови

Процедуры голодания и диетическое питание способны быстро привести показатели крови к норме. Принято считать, что особенно полезны для ее очищения пищевые продукты красного цвета (свекла, помидоры, ягоды, капуста и виноград красных сортов).

Для запуска естественного процесса чистки крови и лимфы без проведения специальных курсов лечения достаточно регулярно включать в меню также следующие продукты:

петрушку;

щавель;

сельдерей;

топинамбур;

лимоны;

барбарис;

черноплодную рябину;

красную смородину;

чеснок;

кизил;

молоко;

мед.

Очистительная диета

Необходимо спланировать начало диеты таким образом, чтобы за 7 дней до нее перейти на сырую пищу растительного происхождения (фрукты, овощи, натуральные соки).

Очистительная диета длится 3 суток и предполагает ежедневное употребление:

8-10 стаканов дистиллированной воды;

свежевыжатых фруктовых и овощных соков (преимущественно свекольного, морковного, лимонного и напитков из листовых зеленых овощей).

Предупреждение: Выход из диеты должен производиться плавно, с постепенным включением в рацион каш и молочных продуктов.

План мягкого диетического питания для чистки крови и лимфатической жидкости

Изменение рациона питания для достижения оздоровительного результата производят на протяжении 10 суток несколько раз за календарный год. Продукты, разрешенные к употреблению в этот период:

запеченные, отваренные или приготовленные на пару овощи;

каши, приготовленные на воде без добавления сливочного масла;

отвары трав, напитки из ягод, фруктов, сырых овощей без сахара;

мед;

морская соль.

Указанные блюда и продукты питания допустимо употреблять в любых сочетаниях. Во время диеты рекомендуется также принимать больше чистой воды, а при возникновении запоров допустимо очистить кишечник, применяя клизмы.

Очищение крови в домашних условиях по методу Н. Уокера

Состав:

Свежий сок лимона – 200 мл

Свежевыжатый сок грейпфрута – 900 мл

Чистая вода - 2 л.

Глауберова соль - 1 ст. л.

Применение:

Приготовить раствор глауберовой соли, добавив слабительное согласно рецепту в 0,5 стакана воды, употребить его утром натощак. Оставшуюся воду смешать с цитрусовыми соками, пить каждые полчаса. Ближе к вечеру спланировать посещение бани, сауны или принять теплую ванну. Курс процедур проводят на протяжении 3 суток.

Предупреждение: Список противопоказаний к данному методу очищения достаточно широк и включает гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока, язвенный колит и холецистит, дисбактериоз, выпадение прямой кишки, геморрой, болезни мочевого пузыря, почек, гипертонию, онкологические новообразования, инфекционные заболевания, сопровождающиеся расстройством пищеварения, беременность и лактацию.

Видео: Средство для чистки крови

Противопоказания

К абсолютным противопоказаниям относятся:

индивидуальная непереносимость компонентов составов, приготовляемых по народным рецептам, аллергия;

детский возраст;

периоды вынашивания ребенка и кормления грудью;

тяжелые патологии в стадии декомпенсации.

Решение о проведении мероприятий по очищению крови и лимфы с использованием народных средств должно приниматься с учетом возможных ограничений и оценки риска негативного влияния процедуры на здоровье.