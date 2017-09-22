Биологически активные соединения в составе чеснока определяют его противогрибковые, антибактериальные свойства и противопаразитарную активность. Фитонциды растения способствуют очищению желудочно-кишечного тракта от глистов при попадании внутрь, а их вдыхание помогает освобождению органов дыхания. Эффективность лечения зависит от правильного применения народных снадобий на основе зубчиков чеснока и учета возможных противопоказаний к его проведению.

Польза чеснока для борьбы с гельминтами

Чеснок является признанным противопаразитарным продуктом. Механизм его действия определяется особенностями состава, в частности, присутствием эфирных масел, производящих стерилизующий эффект на организм, сходный с влиянием на глистов высокой температуры.

Средства с чесноком от глистов стимулируют работу иммунной системы, повышают уровень ее устойчивости к заражению любого рода. Большое количество кремния в составе продукта позволяет ему также снижать вред от воздействия токсических веществ, образующихся в результате жизнедеятельности паразитов и в процессе их гибели и распада.

Комплексный характер влияния чеснока на организм человека делает его эффективным для лечения глистных инвазий широкого спектра, бактериальных и вирусных инфекций, заражений простейшими, заболеваний грибковой природы.

Видео: Е.О. Комаровский о применении чеснока и других продуктов питания для профилактики заражения глистами

Способы применения чеснока для изгнания паразитов

Снадобья с чесноком для борьбы с глистами применяются в виде спиртовых и водных настоев, клизм, масла, ингаляций и аппликаций, зубчики также используются в чистом виде и составе смесей с другими лечебными продуктами питания.

Настои чеснока

Приготовление настоев является наиболее простым и безопасным способом применения чеснока для изгнания глистов из организма.

Рецепт водного настоя

Состав:

Чеснок - 2 зубчика крупного размера

Вода - 50 мл

Применение:

С утра мелко нарезать растительное сырье и залить указанным количеством теплой кипяченой воды, настоять смесь до вечера. Перед сном готовую жидкость употребляют внутрь, проглатывая кусочки чеснока неразжеванными. Снадобье необходимо запить 0,5 л чистой воды. Процедуру производят ежедневно в течение 3 суток, затем повторяют курс лечения через неделю.

Рецепт спиртовой настойки

Состав:

Чеснок - 10 зубчиков средней величины

Спирт - 400 мл

Применение:

Растительное сырье необходимо раздавить в стеклянной посуде, смешать со спиртом и поместить в темноту на 7 суток. Готовую жидкость требуется отцедить и принимать по 20 капель незадолго до трапезы (3-4 раза за день). Препарат не подходит для лечения детей.

Способ Чингисхана

Метод быстрого очищения организма от глистов чесноком предполагает соблюдение диеты с ограничением употребления жирных и сладких блюд в день проведения процедуры. Через 4 часа после ужина, который должен состояться не позднее 18-00, необходимо съесть зеленое яблоко или 100 г кислых огурцов (квашеной капусты), затем мелко нарезать 200 г свежего чеснока и проглотить его, не разжевывая.

Измельченные зубчики чеснока можно запивать рассолом, яблочным, морковным или томатным соком. При возникновении неприятных ощущений в кишечнике рекомендуется массировать живот по часовой стрелке мягкими движениями.

Завтрак на следующее утро после процедуры также должен состоять из продуктов и напитков, создающих кислую среду в желудке, а в обед меню уже может быть обычным. Около 16-00 требуется произвести клизму для очищения кишечника от ядовитых продуктов распада и погибших глистов.

Рецепт очистительной клизмы

Состав:

Вода - 2 л

Сушеные цветки ромашки аптечной - 1 ст. л.

Яблочный уксус - 15 мл

Морская соль - 1 ст. л.

Применение:

Следует приготовить настой ромашки, залив сушеные цветки растения 0,2 л кипятка на 20 минут и затем отцедив жидкость. Полученное снадобье смешивают с остальными ингредиентами согласно рецепту и вводят в кишечник посредством клизмы.

Видео: Рецепт с применением чеснока для изгнания паразитов от доктора Беккузина

Чесночное масло

Чесночное масло имеет широкий диапазон благотворного действия на организм человека, включающий комплексную противопаразитарную активность. Его можно приобрести на сельскохозяйственных ярмарках, в специализированных магазинах диетических продуктов питания или приготовить самостоятельно.

Для избавления от глистов продукт применяют 4 раза в сутки, рассасывая его во рту в количестве 1 ст. л. как конфету. Масло в процессе выполнения процедуры сначала густеет, затем становится жидким, после чего его необходимо выплюнуть, процесс занимает около 10 минут.

Внутрь чесночное масло можно принимать во время еды в количестве не более 2 ст. л. трижды в день. Его допустимо использовать для заправки салатов или вместе с другими блюдами по своему вкусу.

Рецепт приготовления чесночного масла

Состав:

Чеснок - 1 кг

Нерафинированное растительное масло - 1 л

Применение:

Растительное сырье перетирают в пюре посредством мясорубки, затем перекладывают в стеклянную или эмалированную посуду и закрывают. Через 30 минут сок сконцентрируется внизу кашицы, тогда верхнюю часть ее (примерно половину объема) необходимо будет снять. Оставшуюся массу заливают маслом, а состав убирают для настаивания в темноту и прохладу на 14 суток, на протяжении которых его требуется периодически встряхивать. Готовую жидкость отцеживают с помощью марли и помещают на хранение в холодильник.

Аппликации

Аппликации с использованием чеснока от глистов уникальны тем, что позволяют бороться с заражением организма вне зависимости от локализации патологического процесса. Зубчик чеснока следует разрезать напополам и прикрепить к пяткам с помощью лейкопластыря. Во время движения он разогреется и станет мягче, а биологически активные соединения начнут проникать через кожу в кровеносное русло.

Процедуры требуется выполнять ежедневно на протяжении 14 суток, аппликации также можно оставлять на ночь. В период их применения во рту может появляться привкус чеснока.

Клизмы с чесноком

Проведение клизм эффективно для избавления от остриц, очищения прямой кишки от погибших глистов и выведения продуктов их распада.

Рецепт клизмы с чесноком

Состав:

Вода – 150 мл

Чеснок - 5 зубчиков

Применение:

Воду довести до кипения, остудить до 70ºС и залить предварительно раздавленные зубчики чеснока. Жидкость необходимо настоять на протяжении полусуток, затем отцедить и использовать для проведения микроклизм объемом 50-100 мл после предварительной очистки прямой кишки от каловых масс. Процедуры проводятся ежедневно в течение 7 суток.

Рецепт клизмы с чесноком на молоке

Состав:

Молоко - 200 мл

Чеснок - 1 головка среднего размера

Применение:

Очистить зубчики, проварить в молоке до размягчения, дать смеси настояться и остыть до 30ºС. Отцедить жидкость, использовать ее для клизмы в количестве 200 мл для взрослого и 100 мл для ребенка ежедневно на протяжении 3-5 суток.

Предупреждение: Применение для клизм от глистов растворов температурой выше 30ºС может спровоцировать всасывание ядовитых соединений в кровеносное русло и развитие серьезного отравления организма.

Ингаляции

Ингаляции с использованием чеснока эффективны для очищения от глистов дыхательных путей и легких. Для проведения лечебных мероприятий головку чеснока очищают от шелухи, а зубчики обрабатывают на мелкой терке до состояния кашицы. Полученное пюре растирают по бинту, который затем помещают в чайник и плотно закрывают.

Процедуру производят, взяв в рот носик чайника и вдыхая воздух из него при зажатых пальцами ноздрях. Дыхание следует сохранять спокойным, время сеанса составляет 2-15 минут (раз от раза его рекомендуется увеличивать). За день можно провести до 5 ингаляций, каждый раз их необходимо готовить заново.

Совет: При отсутствии реакции непереносимости для усиления лечебного эффекта допустимо комбинировать чеснок с черной редькой, хреном, луком, эфирным маслом пихты.

Особенности применения чеснока для изгнания паразитов у детей

В раннем детском возрасте применять народные средства для лечения допустимо только с разрешения участкового педиатра. Чеснок от глистов является сильнодействующим средством, раздражающим слизистую пищеварительного тракта, поэтому, если ребенок активно отказывается от включения этого продукта в рацион, настаивать не следует:

Использование чеснока для обогащения рациона малышей разрешено с 8-9 месяцев в количестве не более 1 зубчика в сутки в составе других блюд (например, овощных пюре или супов) при условии термической обработки продукта и хорошей его переносимости. В свежем виде применять чеснок в питании ребенка можно не ранее достижения им возраста 3-4 лет в том же количестве (не более 1 зубчика в день). «Мягкими» способами его использования служат натирание хлебной корочки, а также добавление в салаты, мясо, закуски и омлеты в мелко нарезанном или перетертом виде. С 10 лет употребление чеснока детьми разрешено в том же количестве, что и для взрослых (от 3-4 до 5-6 зубчиков в сутки согласно личным предпочтениям).

Рецепт противоглистного средства для детей

Состав:

Мед – 500 г

Чеснок – 300 г

Применение:

Чеснок почистить от шелухи, отжать сок, тщательно перемешать его с медом и поставить на водяную баню на полчаса. Полученный состав дают детям трижды в день по 1 дес. л. незадолго до трапезы.

Противопоказания

К противопоказаниям, ограничивающим применение чеснока от глистов, относятся следующие состояния:

малокровие;

эпилепсия;

аллергия, индивидуальная непереносимость, склонность к развитию кожных реакций и ожогов при местном применении препаратов растения;

болезни пищеварительной системы (язвенные поражения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит, болезнь Крона, энетрит, колит), патологии печени, желчного пузыря и его протоков;

панкреатит как в острой, так и хронической стадиях;

воспалительные заболевания мочевыделительной системы (цистит, пиелонефрит), патологии в работе почек, в том числе образование камней;

нарушения свертываемости крови, риск развития кровотечений;

ожирение, повышенный аппетит;

беременность;

ранний детский возраст (до 12 месяцев).

Сердечно-сосудистые патологии являются серьезным ограничением для приема зубчиков растения в лечебных целях. Инфекционные поражения кишечника в острой стадии исключают возможность проведения клизм с включением чеснока в рецептуру составов для введения внутрь. Следует также учитывать, что частое использование жидкостей на его основе может послужить причиной появления свищей и развития парапроктита.

Прием снадобий с чесноком от глистов способен приводить к появлению побочных эффектов: тошноты, бессонницы, учащения сердцебиения и легкой изжоги. В этом случае дозу для разового приема средства относительно указанной в рецепте необходимо уменьшить.