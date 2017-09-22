Чеснок от глистов: эффективность, рецепты применения, противопоказания
Биологически активные соединения в составе чеснока определяют его противогрибковые, антибактериальные свойства и противопаразитарную активность. Фитонциды растения способствуют очищению желудочно-кишечного тракта от глистов при попадании внутрь, а их вдыхание помогает освобождению органов дыхания. Эффективность лечения зависит от правильного применения народных снадобий на основе зубчиков чеснока и учета возможных противопоказаний к его проведению.
Содержание:
- Польза чеснока для борьбы с гельминтами
- Способы применения чеснока для изгнания паразитов
- Особенности применения чеснока для изгнания паразитов у детей
- Противопоказания
Польза чеснока для борьбы с гельминтами
Чеснок является признанным противопаразитарным продуктом. Механизм его действия определяется особенностями состава, в частности, присутствием эфирных масел, производящих стерилизующий эффект на организм, сходный с влиянием на глистов высокой температуры.
Средства с чесноком от глистов стимулируют работу иммунной системы, повышают уровень ее устойчивости к заражению любого рода. Большое количество кремния в составе продукта позволяет ему также снижать вред от воздействия токсических веществ, образующихся в результате жизнедеятельности паразитов и в процессе их гибели и распада.
Комплексный характер влияния чеснока на организм человека делает его эффективным для лечения глистных инвазий широкого спектра, бактериальных и вирусных инфекций, заражений простейшими, заболеваний грибковой природы.
Видео: Е.О. Комаровский о применении чеснока и других продуктов питания для профилактики заражения глистами
Способы применения чеснока для изгнания паразитов
Снадобья с чесноком для борьбы с глистами применяются в виде спиртовых и водных настоев, клизм, масла, ингаляций и аппликаций, зубчики также используются в чистом виде и составе смесей с другими лечебными продуктами питания.
Настои чеснока
Приготовление настоев является наиболее простым и безопасным способом применения чеснока для изгнания глистов из организма.
Рецепт водного настоя
Состав:
Чеснок - 2 зубчика крупного размера
Вода - 50 мл
Применение:
С утра мелко нарезать растительное сырье и залить указанным количеством теплой кипяченой воды, настоять смесь до вечера. Перед сном готовую жидкость употребляют внутрь, проглатывая кусочки чеснока неразжеванными. Снадобье необходимо запить 0,5 л чистой воды. Процедуру производят ежедневно в течение 3 суток, затем повторяют курс лечения через неделю.
Рецепт спиртовой настойки
Состав:
Чеснок - 10 зубчиков средней величины
Спирт - 400 мл
Применение:
Растительное сырье необходимо раздавить в стеклянной посуде, смешать со спиртом и поместить в темноту на 7 суток. Готовую жидкость требуется отцедить и принимать по 20 капель незадолго до трапезы (3-4 раза за день). Препарат не подходит для лечения детей.
Способ Чингисхана
Метод быстрого очищения организма от глистов чесноком предполагает соблюдение диеты с ограничением употребления жирных и сладких блюд в день проведения процедуры. Через 4 часа после ужина, который должен состояться не позднее 18-00, необходимо съесть зеленое яблоко или 100 г кислых огурцов (квашеной капусты), затем мелко нарезать 200 г свежего чеснока и проглотить его, не разжевывая.
Измельченные зубчики чеснока можно запивать рассолом, яблочным, морковным или томатным соком. При возникновении неприятных ощущений в кишечнике рекомендуется массировать живот по часовой стрелке мягкими движениями.
Завтрак на следующее утро после процедуры также должен состоять из продуктов и напитков, создающих кислую среду в желудке, а в обед меню уже может быть обычным. Около 16-00 требуется произвести клизму для очищения кишечника от ядовитых продуктов распада и погибших глистов.
Рецепт очистительной клизмы
Состав:
Вода - 2 л
Сушеные цветки ромашки аптечной - 1 ст. л.
Яблочный уксус - 15 мл
Морская соль - 1 ст. л.
Применение:
Следует приготовить настой ромашки, залив сушеные цветки растения 0,2 л кипятка на 20 минут и затем отцедив жидкость. Полученное снадобье смешивают с остальными ингредиентами согласно рецепту и вводят в кишечник посредством клизмы.
Видео: Рецепт с применением чеснока для изгнания паразитов от доктора Беккузина
Чесночное масло
Чесночное масло имеет широкий диапазон благотворного действия на организм человека, включающий комплексную противопаразитарную активность. Его можно приобрести на сельскохозяйственных ярмарках, в специализированных магазинах диетических продуктов питания или приготовить самостоятельно.
Для избавления от глистов продукт применяют 4 раза в сутки, рассасывая его во рту в количестве 1 ст. л. как конфету. Масло в процессе выполнения процедуры сначала густеет, затем становится жидким, после чего его необходимо выплюнуть, процесс занимает около 10 минут.
Внутрь чесночное масло можно принимать во время еды в количестве не более 2 ст. л. трижды в день. Его допустимо использовать для заправки салатов или вместе с другими блюдами по своему вкусу.
Рецепт приготовления чесночного масла
Состав:
Чеснок - 1 кг
Нерафинированное растительное масло - 1 л
Применение:
Растительное сырье перетирают в пюре посредством мясорубки, затем перекладывают в стеклянную или эмалированную посуду и закрывают. Через 30 минут сок сконцентрируется внизу кашицы, тогда верхнюю часть ее (примерно половину объема) необходимо будет снять. Оставшуюся массу заливают маслом, а состав убирают для настаивания в темноту и прохладу на 14 суток, на протяжении которых его требуется периодически встряхивать. Готовую жидкость отцеживают с помощью марли и помещают на хранение в холодильник.
Аппликации
Аппликации с использованием чеснока от глистов уникальны тем, что позволяют бороться с заражением организма вне зависимости от локализации патологического процесса. Зубчик чеснока следует разрезать напополам и прикрепить к пяткам с помощью лейкопластыря. Во время движения он разогреется и станет мягче, а биологически активные соединения начнут проникать через кожу в кровеносное русло.
Процедуры требуется выполнять ежедневно на протяжении 14 суток, аппликации также можно оставлять на ночь. В период их применения во рту может появляться привкус чеснока.
Клизмы с чесноком
Проведение клизм эффективно для избавления от остриц, очищения прямой кишки от погибших глистов и выведения продуктов их распада.
Рецепт клизмы с чесноком
Состав:
Вода – 150 мл
Чеснок - 5 зубчиков
Применение:
Воду довести до кипения, остудить до 70ºС и залить предварительно раздавленные зубчики чеснока. Жидкость необходимо настоять на протяжении полусуток, затем отцедить и использовать для проведения микроклизм объемом 50-100 мл после предварительной очистки прямой кишки от каловых масс. Процедуры проводятся ежедневно в течение 7 суток.
Рецепт клизмы с чесноком на молоке
Состав:
Молоко - 200 мл
Чеснок - 1 головка среднего размера
Применение:
Очистить зубчики, проварить в молоке до размягчения, дать смеси настояться и остыть до 30ºС. Отцедить жидкость, использовать ее для клизмы в количестве 200 мл для взрослого и 100 мл для ребенка ежедневно на протяжении 3-5 суток.
Предупреждение: Применение для клизм от глистов растворов температурой выше 30ºС может спровоцировать всасывание ядовитых соединений в кровеносное русло и развитие серьезного отравления организма.
Ингаляции
Ингаляции с использованием чеснока эффективны для очищения от глистов дыхательных путей и легких. Для проведения лечебных мероприятий головку чеснока очищают от шелухи, а зубчики обрабатывают на мелкой терке до состояния кашицы. Полученное пюре растирают по бинту, который затем помещают в чайник и плотно закрывают.
Процедуру производят, взяв в рот носик чайника и вдыхая воздух из него при зажатых пальцами ноздрях. Дыхание следует сохранять спокойным, время сеанса составляет 2-15 минут (раз от раза его рекомендуется увеличивать). За день можно провести до 5 ингаляций, каждый раз их необходимо готовить заново.
Совет: При отсутствии реакции непереносимости для усиления лечебного эффекта допустимо комбинировать чеснок с черной редькой, хреном, луком, эфирным маслом пихты.
Особенности применения чеснока для изгнания паразитов у детей
В раннем детском возрасте применять народные средства для лечения допустимо только с разрешения участкового педиатра. Чеснок от глистов является сильнодействующим средством, раздражающим слизистую пищеварительного тракта, поэтому, если ребенок активно отказывается от включения этого продукта в рацион, настаивать не следует:
- Использование чеснока для обогащения рациона малышей разрешено с 8-9 месяцев в количестве не более 1 зубчика в сутки в составе других блюд (например, овощных пюре или супов) при условии термической обработки продукта и хорошей его переносимости.
- В свежем виде применять чеснок в питании ребенка можно не ранее достижения им возраста 3-4 лет в том же количестве (не более 1 зубчика в день). «Мягкими» способами его использования служат натирание хлебной корочки, а также добавление в салаты, мясо, закуски и омлеты в мелко нарезанном или перетертом виде.
- С 10 лет употребление чеснока детьми разрешено в том же количестве, что и для взрослых (от 3-4 до 5-6 зубчиков в сутки согласно личным предпочтениям).
Рецепт противоглистного средства для детей
Состав:
Мед – 500 г
Чеснок – 300 г
Применение:
Чеснок почистить от шелухи, отжать сок, тщательно перемешать его с медом и поставить на водяную баню на полчаса. Полученный состав дают детям трижды в день по 1 дес. л. незадолго до трапезы.
Противопоказания
К противопоказаниям, ограничивающим применение чеснока от глистов, относятся следующие состояния:
- малокровие;
- эпилепсия;
- аллергия, индивидуальная непереносимость, склонность к развитию кожных реакций и ожогов при местном применении препаратов растения;
- болезни пищеварительной системы (язвенные поражения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит, болезнь Крона, энетрит, колит), патологии печени, желчного пузыря и его протоков;
- панкреатит как в острой, так и хронической стадиях;
- воспалительные заболевания мочевыделительной системы (цистит, пиелонефрит), патологии в работе почек, в том числе образование камней;
- нарушения свертываемости крови, риск развития кровотечений;
- ожирение, повышенный аппетит;
- беременность;
- ранний детский возраст (до 12 месяцев).
Сердечно-сосудистые патологии являются серьезным ограничением для приема зубчиков растения в лечебных целях. Инфекционные поражения кишечника в острой стадии исключают возможность проведения клизм с включением чеснока в рецептуру составов для введения внутрь. Следует также учитывать, что частое использование жидкостей на его основе может послужить причиной появления свищей и развития парапроктита.
Прием снадобий с чесноком от глистов способен приводить к появлению побочных эффектов: тошноты, бессонницы, учащения сердцебиения и легкой изжоги. В этом случае дозу для разового приема средства относительно указанной в рецепте необходимо уменьшить.