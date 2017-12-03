Еда, вода и даже воздух, который человек вдыхает целый день, выходит из организма не полностью. Вредные вещества из атмосферы и продуктов часто задерживаются в организме. Частички пищи оседают на стенках кишечника. Если предстоит обследование ЖКТ, то подобное явление способно сильно затруднить визуализацию стенок желудка, кишечника и других органов, поэтому врачи за 3 дня до процедуры назначают бесшлаковую диету. Многие заметили ее очистительное действие и используют для избавления от лишних килограмм за короткий срок.

Показания к бесшлаковой диете

Основным показанием бесшлаковой очищающей диеты является медицинское обследование ЖКТ. Данную систему назначают врачи перед проведением колоноскопии, УЗИ и других подобных манипуляций. За несколько дней кишечник полностью освобождается от каловых масс, организм очищается от шлаков, и врач получает более достоверную информацию о состоянии пациента.

Используют диету для достижения и других оздоровительных целей:

При плохом самочувствии, которое проявляется упадком сил, слабостью, головокружениями, быстрой утомляемостью. Витаминные комплексы при этом, как правило, не помогают, следует разгрузить организм. При расстройствах работы ЖКТ, выражающихся проблемами со стулом, тошнотой также говорят о зашлакованности. Следует провести очистительные процедуры. При изменениях кожи не в лучшую сторону, появлении прыщей, забитых пор и черных точек косметологи советуют поменять принцип питания. Выдает зашлакованность и резкое выпадение волос без видимой причины, перхоть, сильное сечение. При чрезмерном скоплении жидкости в организме, которое выдает быстрый набор веса, отеки, особенно на лице, конечностях. Запах изо рта часто связывают с плохим состоянием зубов. Если с зубами все в порядке, а запах присутствует, следует подумать об исключении из рациона некоторых продуктов, приводящих к застойным явлениям в желудке и прочих отделах ЖКТ. Частые заболевания, аллергические реакции, которых раньше не наблюдалось, также сигнализируют о необходимости проведения бесшлаковой оздоровительной диеты.

Бесшлаковая диета станет прекрасным профилактическим средством, которое поддержит чистоту организма, поможет ему нормально функционировать, заодно избавит от нескольких лишних килограммов за счет налаживания работы кишечника и других органов пищеварительной системы.

Видео: Елена Малышева о колоноскопии и подготовке к ней

Механизм и суть диеты

Как правило, врачи назначают трехдневную бесшлаковую диету, но вреда от ее продления не будет. Если хочется просто очистить организм, наладить работу кишечника и избавиться от лишнего веса, то продолжительность можно увеличить до 7 дней.

Основным принципом, на котором строится бесшлаковая диета, служит питание продуктами с пониженной калорийностью, легко усваиваемыми, предпочтение отдается рафинированным продуктам, которые перерабатываются организмом полностью, не задерживаясь, покидают его через непродолжительное время. При этом пища должна быть витаминизированной и разнообразной.

Под запрет попадают продукты, содержащие консерванты, красители, жир и различные искусственные добавки. Большое значение имеет употребление чистой воды в достаточном объеме, которая поможет очистить организм, выведет продукты распада. В результате за несколько дней количество шлаков сокращается, большая часть выводится естественным путем.

Бесшлаковая лечебная диета до и после операции. Разрешенные и запрещенные продукты

Перед хирургическим лечением и при проведении любых инструментальных методов исследования ЖКТ важным является соблюдение специальной диеты, что позволяет очистить отделы пищеварительного тракта. Кроме того, сам пациент будет чувствовать себя значительно лучше после проведенных мероприятий, быстрее восстановится.

Перед проведением манипуляций врач, как правило, дает рекомендации, какие продукты будут желательны, какие допустимы, какие следует исключить из рациона полностью. Так, разрешены многие овощи, крупы, нежирное мясо, некоторые фрукты и ягоды. Следует помнить, что даже близкие между собой продукты, например, лук и чеснок, отличаются по действию. Один из них можно употреблять, второй попадает под запрет. Отказаться придется от всех полуфабрикатов, покупных напитков, соков, соусов, сдобы, консервов.

Таблица разрешенных и запрещенных продуктов

Категория Разрешено Можно 1-2 раза в день Запрещено Овощи Капуста, редька, репа, свекла, зеленые листья салата, свежие огурцы, кабачки Картофель, помидоры, кукуруза Чеснок, горох, соя Мясные продукты, рыба - Нежирное мясо, птица, белая рыба Жирные виды мяса, рыбы, консервы, колбасные изделия, бульоны Молочные продукты Не выше 2,5%: творог, натуральные йогурты и другие кисломолочные продукты - Свежее молоко, продукты с высокой жирностью Зелень Базилик, укроп, лук, петрушка - Шпинат, щавель Фрукты, ягоды Цитрусы, ананасы, яблоки, груши, черника Бананы Виноград, крыжовник, малина Крупы Гречка, бурый рис, чечевица, пшено Манная крупа, геркулес Белый рис, пшеница, ячневая крупа Напитки Зеленый чай, травяные отвары, каркаде, лимонный сок Цикорий Молоко, квас, какао, кофе, любые соки, лимонад Жиры Масло растительное - Животные жиры

Способы приготовления

Продукты в бесшлаковой диете употребляются в сыром или термически обработанном виде. Желательно выбирать максимально щадящий способ: варку на пару, в воде, тушение без жира. Разрешенное растительное масло добавляют в готовые блюда из расчета 1 ч. л. на порцию.

Составляя меню бесшлаковой диеты, отдавать предпочтение нужно легкой пище, которая усваивается быстрее, не затрудняя процесс переваривания пищи. Клетчатка также важна, но не стоит ею злоупотреблять, особенно накануне проведения лечебных и диагностических мероприятий. Чрезмерное употребление богатой клетчаткой пищи ведет к повышенному газообразованию, вздутию, чувству распирания в животе, затруднит визуализацию и диагностику.

Примерное меню на 3 дня диеты

В бесшлаковой очищающей диете нет ограничений по размеру порций, но не стоит этим злоупотреблять. Желательно питаться чаще, но не передать. Примерное меню даст представление об общих принципах составления рациона и комбинирования продуктов.

Важно! Ужин на этой системе максимально легкий. В вечернее время желательно отдавать предпочтение кисломолочным продуктам и чистой питьевой воде.

Первый день

Завтрак: тушеная капуста, минеральная вода

Ланч: яблоко

Обед: кусочек куриной грудки, свежий салат

Полдник: апельсин

Ужин: кефир, вода

Второй день

Завтрак: овсяная каша, зеленый чай

Ланч: любой фрукт

Обед: запеченные кабачки, овощной суп

Полдник: салат из фруктов с йогуртом

Ужин: нежирный творог

Третий день

Завтрак: творог с черникой, цикорий

Ланч: печеное яблоко или груша

Обед: овощное рагу, кусочек белой рыбы

Полдник: йогурт с тертой грушей

Ужин: кефир, травяной чай

Как правило, три дня бесшлаковой очищающей диеты переносятся легко, а приятным побочным эффектом становится похудение на 2-5 килограммов. Происходит это за счет выведения шлаков и лишней жидкости из организма. Многие, радуясь полученным результатам, продолжают придерживаться диеты, положив ее в основу правильного питания.