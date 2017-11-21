С наступлением беременности женщина особенно внимательно относится к появлению любых необычных признаков, которые указывают на заболевания половых органов. Для того чтобы не возникало осложнений при вынашивании ребенка, а затем и при родах, необходимо избавиться от любых возможных патологий, которые могут навредить будущей маме и помешать развитию плода. Но не всегда подозрительные симптомы действительно говорят о болезни. Например, не следует удивляться, если при беременности появляются белые выделения. Как правило, это является нормой.

Физиологические выделения при беременности

Влагалищное отделяемое в норме имеет белый цвет, полупрозрачно, не имеет резкого запаха. Оно появляется в результате работы желез, расположенных в цервикальном канале шейки матки. Здесь вырабатывается слизь, защищающая полость матки от проникновения инфекции, увлажняющая влагалище.

В период беременности нормальными являются белые полупрозрачные выделения однородной консистенции, не имеющие неприятного запаха, более интенсивные, чем в обычное время.

Белые выделения на ранних сроках

С наступлением беременности выработка слизи усиливается. Это обусловлено изменением гормонального фона. Главную роль в соотношении гормонов в этот период играет прогестерон, действие которого направлено на сохранение беременности. Сразу после овуляции он вырабатывается в желтом теле яичника. После оплодотворения под его воздействием приостанавливаются процессы цикла, связанные с созреванием следующих яйцеклеток. Это позволяет зародышу благополучно закрепиться в стенке матки и начать развиваться. Позднее, когда формируется плацента, прогестерон начинает вырабатываться в ней. Его воздействие сказывается на состоянии слизистых оболочек шейки матки и влагалища. Бели становятся более интенсивными, что повышает защиту от инфекции.

При наступлении беременности белые выделения через несколько дней могут стать розовыми и даже коричневатыми. Женщины иногда ошибочно принимают их за очередные месячные. На самом деле, они представляют собой так называемое имплантационное кровотечение, которое говорит о закреплении плодного яйца в матке. Оттенок им придают капельки крови, которые выделяются из поврежденных капилляров эндометрия.

Беловатые выделения во второй половине беременности

К середине беременности гормональный фон вновь меняется, значительно повышается уровень эстриола, что говорит о нормальном развитии плода (гормон вырабатывается в его печени, а также в плаценте) и подготовке организма к предстоящим родам. При этом белые выделения становятся все более жидкими. Перед родами они в норме почти прозрачны. Если их интенсивность периодически увеличивается, это может быть признаком подтекания околоплодных вод и близких родов.

Как отличить норму от патологии

О патологии может говорить появление у слизи желтого, темного розового, коричневого оттенка, изменение ее консистенции (образование в ней комочков, сгустков крови), а также возникновение неприятного запаха. Как правило, подобные выделения раздражают кожу половых органов и промежности, приводят к появлению зуда во влагалище. Иногда становится болезненным мочеиспускание.

Белые выделения с примесями крови

Бывают случаи, когда периодическое появление слизи с коричневым оттенком на ранних сроках беременности (менструальноподобное кровотечение) не опасно, свидетельствует об индивидуальных особенностях гормональных изменений в организме.

Но нередко кровянистые примеси в выделениях являются признаком серьезных патологических ситуаций:

внематочная беременность;

отслоение плодного яйца, угроза выкидыша;

гибель плода.

В таких случаях вместе с необычными выделениями у беременной женщины возникают боли в животе, головокружение, слабость, может открыться кровотечение.

Белые выделения при заболеваниях

С наступлением беременности у женщины заметно слабеет иммунитет. Это естественная физиологическая реакция организма, позволяющая предотвратить отторжение плода. Слабая иммунная защита провоцирует обострение хронических инфекционных заболеваний половых органов и развитие условно-патогенной микрофлоры. При этом меняется характер влагалищного отделяемого.

Желтый и зеленый оттенок. Появляющиеся при беременности белые выделения с явно выраженным желто-зеленым оттенком и неприятным запахом говорят о возникновении патологий:

Аллергической реакции на средства интимной гигиены или материалы, из которых изготовлено нижнее белье. Воспалительных процессов в матке и придатках. Необходимо как можно скорее начать лечение, так как это чаще всего приводит к прерыванию беременности. Венерических заболеваний. При этом выделения бывают зеленоватыми, зловонными, сопровождаются зудом и раздражением в мочеполовых органах и другими необычными проявлениями. Такие заболевания для беременной женщины очень опасны, приводят к гибели плода на ранних сроках беременности или внутриутробному заражению, появлению уродств у ребенка и другим тяжелым последствиям.

Белый цвет и творожистая консистенция. Выделения с запахом кислого молока, похожие на творог, являются характерным признаком кандидоза (молочницы). Причиной их появления является усиленное развитие грибков, которому способствует ослабление иммунной защиты и уменьшение кислотности влагалищной слизи. Необходимо лечение, так как возможно заражение плода.

Серовато-белый оттенок и рыбный запах. Его появление связано с возникновением гарднереллеза (бактериального вагиноза) – развитием условно-патогенных микроорганизмов и гибелью полезных лактобактерий. Причина все та же – ослабление иммунитета. Опасность для беременных состоит в том, что дисбактериоз провоцирует возникновение воспалительных заболеваний, может стать причиной преждевременных родов.

Водянистые белые выделения с кровянистыми прожилками свидетельствуют о наличии эрозии шейки матки. В этом случае решение о необходимости лечения врач принимает, учитывая степень развития болезни. При сильном поражении поверхности шейки проводится прижигание щадящими методами, после которого сохраняется эластичность, необходимая для нормального протекания родов.

Видео: Почему при беременности возникает молочница

Что делать, если появились белые выделения

Если у женщины появились белые выделения при беременности, не имеющие признаков патологии, то волноваться не стоит. Никакого лечения при этом не требуется. Не следует стараться самостоятельно избавиться от них. Необходимо лишь особенно тщательно проводить гигиенический уход за половыми органами. После родов гормональный фон постепенно восстанавливается, и выделения становятся обычными.

Примечание: Для интимной гигиены не рекомендуется использовать средства, содержащие ароматические или красящие добавки, так как это может привести к аллергической реакции: возникновению отечности, покраснению наружных половых органов, их воспалению. При беременности чувствительность кожи и восприимчивость к аллергенам повышаются.

При появлении патологических выделений беременной женщине необходимо обязательно обратиться к врачу, сделать исследование мазка из влагалища для обнаружения инфекции. Чем быстрее будет установлено, почему появились необычные белые выделения, назначено соответствующее лечение, тем вероятнее, что заболевание пройдет без последствий для здоровья будущего ребенка и самой женщины.

Ни в коем случае не следует заниматься самолечением, принимать какие-либо лекарственные препараты без назначения врача. Большинство препаратов, особенно в первые 3 месяца беременности, женщине противопоказаны. Только специалист может назначить антибактериальные или противогрибковые лекарства, безопасные для будущей матери и плода, подобрать подходящие дозы. В некоторых случаях применяются лишь средства местного действия (вагинальные свечи или мази).

Нельзя проводить при беременности какие-либо самостоятельные лечебные процедуры. Во время спринцевания может произойти внезапное раскрытие шейки и отторжение плода. Особенно опасны прогревания живота, которые приведут к дальнейшему развитию воспалительных процессов, кровотечению и выкидышу.