Особенности женского организма целиком зависят от особых веществ, которые управляют всей работой органов и систем. От того, насколько правильно происходит выработка гормонов, зависят здоровье, внешность, характер, детородные способности. Анализ на гормоны – это очень показательный метод обследования. Если женщина мечтает о ребенке, а беременность никак не наступает, то первым делом выясняется, в порядке ли у нее гормональный фон. Яичники вырабатывают такое вещество, как антимюллеров гормон. Несоответствие норме может быть причиной бесплодия или женских болезней.

Функции АМГ в организме женщины

Антимюллеров гормон (АМГ) – это вещество, которое вырабатывается клетками яичников и регулирует образование зрелых яйцеклеток. Он вырабатывается и играет определенную роль и в мужском организме, но у мужчин его уровень гораздо ниже.

Немецким ученым Мюллером было установлен такой факт, что развитие органов женщины и мужчины в начале эмбрионального роста протекает по общему типу. У зародышей обоих полов имеется особая трубка (мюллеров проток). У мальчиков она рассасывается уже на 9-10 неделе развития под воздействием вещества, которое назвали антимюллеровым гормоном. Впоследствии оно продолжает в незначительных количествах образовываться в семенниках.

У девочек из мюллерового протока формируется матка и часть влагалища. Клетки фолликулов зародыша уже с 32 недели развития начинают вырабатывать этот гормон. У маленькой девочки его уровень остается низким. Заметную роль он начинает играть в организме с началом ее полового созревания, когда уровень АМГ заметно возрастает. Это вещество активно вырабатывается в яичниках. Его выработка прекращается, а уровень снижается с наступлением менопаузы, когда не остается яйцеклеток.

Благодаря присутствию этого вещества обеспечивается рост фолликулов и созревание яйцеклеток. АМГ стимулирует выработку эстрогенов под воздействием фолликулостимулирующего гормона гипофиза.

Особенность антимюллерова гормона состоит в том, что он вырабатывается независимо от ФСГ и не участвует в регулировании процессов менструального цикла. На его выработку не влияют никакие внешние факторы (образ жизни, питание, прием гормональных препаратов). Если он не доходит до нормы в момент полового созревания, это грозит бесплодием. На выработку гормона не влияют изменения, происходящие в организме при беременности и после родов.

Его показатели зависят только от запаса яйцеклеток в яичниках. Поэтому по изменению уровня АМГ можно судить о том, как они расходуются в течение жизни.

Для чего измеряется уровень АМГ

По содержанию антимюллерова гормона можно определить:

насколько реальна способность к деторождению;

шансы на зачатие естественным путем;

целесообразность проведения искусственного оплодотворения (ЭКО);

срок наступления климакса примерно за 4 года до начала угасания репродуктивной функции.

Рекомендация: Врачи рекомендуют нерожавшим женщинам, начиная уже с появления первых месячных, контролировать содержание АМГ, регулярно сдавая кровь на специальный анализ. Его снижение при здоровых яичниках необратимо и может обернуться бесплодием. Поэтому рекомендуется извлечь и заморозить яйцеклетки, пока содержание антимюллерова гормона у женщины соответствует норме (его достаточно для созревания яйцеклетки) и уровень не упал еще ниже.

Видео: Уровень АМГ, лечение при репродуктивных расстройствах

Как изменяется уровень АМГ на разных этапах жизни

Нормальное значение уровня гормона для каждой женщины индивидуально, зависит от того, какой у нее изначально был заложен запас яйцеклеток. Поэтому бывает так, что в 45 лет она еще способна к деторождению, а у 25-летней запас фолликулов подходит к концу, и вероятность зачатия гораздо меньше, чем у более взрослой.

Закономерность изменения содержания АМГ такова:

в 12-14 лет, когда начинается пубертатный период, уровень гормона начинает расти;

в 20-30 лет уровень достигает максимума;

после 30 лет и до менопаузы постепенно снижается;

в менопаузе, к моменту полного исчезновения менструаций уровень падает до нуля, так как яичники перестают функционировать.

Усредненные нормальные показатели содержания гормона в разном возрасте (таблица)

Возраст Содержание АМГ, нг/мл крови До 10 лет (до начала полового созревания) 1.8-3.4 10-20 лет (начало репродуктивного периода) 2.1-6.8 20-30 лет 3.2-7.3 30-50 лет 6.8-2.6 50-55 лет (климакс) 2.6-1.1 Старше 55 лет 1.1-0

Уровень больше 7.3 нг/мл считается высоким. Нормальное значение составляет 4-7.3 нг/мл. Нормально допустимой считается концентрация 2.2-4 нг/мл. Уровень гормона 0.3-2.2 нг/мл является пониженным. Вероятность наступления беременности естественным путем очень мала. Содержание меньше 0.3 считается чрезвычайно низким. Беременность невозможна.

В норме уровень антимюллерова гормона в репродуктивном возрасте в течение цикла несколько изменяется: постепенно растет в фолликулярной фазе после окончания месячных, доходит до максимума во время овуляции, снижается в первой половине лютеиновой фазы и затем остается постоянным вплоть до окончания следующей менструации.

Причины и последствия отклонений уровня АМГ

Отклонения от нормы говорят о неправильном развитии или наличии заболеваний яичников. Обнаружить отклонения можно с помощью анализа крови.

Низкий уровень АМГ

Пониженное содержание антимюллерова гормона в крови у женщины репродуктивного возраста свидетельствует:

половое созревание у нее началось в слишком раннем возрасте, и запас яйцеклеток уже значительно исчерпался;

приближается наступление климакса;

имеются генетические нарушения в развитии яичников.

В этих случаях повлиять на содержание гормона невозможно.

Уровень АМГ может понижаться в репродуктивном возрасте при ожирении, повреждении яичников (в результате травмы, операции или химиотерапевтического лечения). В этом случае, если удается устранить причину нарушения работы яичников, то уровень гормона восстановится до нормы.

Дополнение: С помощью лекарственных препаратов повысить уровень АМГ принудительно невозможно, но они успешно используются для устранения причин его понижения и стимуляции работы яичников (за счет улучшения кровообращения, устранения воспалительных процессов).

Чем ниже уровень вещества в организме, тем меньше шансов на наступление беременности. В отдельных случаях применяется ЭКО с использованием собственных яйцеклеток женщины или донорских яйцеклеток.

Перед проведением ЭКО иногда назначаются некоторые препараты с биологически активными веществами для стимуляции работы яичников. Народная медицина рекомендует с этой же целью использовать продукты пчеловодства (маточное молочко и прополис), а также употреблять в пищу морепродукты.

Повышенное содержание АМГ

Повышенный уровень гормона в репродуктивном периоде наблюдается, если половое созревание начинается поздно или имеются врожденные патологии развития яичников. Причиной усиленной выработки этого вещества может быть нарушение работы яичников после лучевой терапии по поводу онкологии, операций на этих органах, приема противоопухолевых препаратов и антидепрессантов.

Уровень повышается, если женщина переболела свинкой, туберкулезом или другими заболеваниями, при которых происходит одновременное поражение многих органов. Усиленная выработка АМГ происходит при поликистозе и раке яичников.

При лечении от бесплодия нередко назначаются гормональные препараты для достижения овуляции. При этом может возникнуть опасное превышение нормы содержания АМГ в организме (гиперстимуляция яичников). Последствием является нарушение работы нервной, дыхательной, системы, почек, сердца.

Поскольку повышенный уровень антимюллерова гормона у женщин бывает проявлением серьезных патологий, то обычно назначается обследование с помощью УЗИ и других методов.

Видео: Когда рекомендуется делать анализы для определения овариального резерва яичников

Анализ на АМГ у женщин

Проведение анализа назначается в тех случаях, когда появляются подозрения на наличие патологий в яичниках (таких как поликистоз или рак), а также при необходимости контроля лечения от гиперандрогении (повышенного содержания мужских гормонов в организме женщины). Такой анализ обязательно проводится при лечении от бесплодия, перед проведением ЭКО, а также при позднем половом развитии для предупреждения последствий гиперстимуляции яичников.

Анализ проводится примерно на 5 день менструального цикла (когда уровень АМГ наиболее постоянный). С его помощью можно убедиться в начале раннего полового развития, установить приближение климакса и причину аменореи.

Анализ проводится, если женщина здорова, не испытывала стрессов и физических нагрузок в течение нескольких дней до операции. Необходимо на несколько часов отказаться от курения, воздержаться от приема пищи, алкоголя и воды.

После получения результатов назначается углубленное обследование или даются рекомендации по поводу планирования беременности.