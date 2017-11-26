Врачи все чаще говорят о том, что современные дети в большинстве своем аллергики. Реакцию может вызвать все, начиная от пищи, заканчивая воздухом, содержащим аллергены. Иногда родители не могут вовремя распознать симптомы аллергии у детей, отличить их проявлений других заболеваний, что приводит к осложнениям. Лечение назначает врач на основании осмотра ребенка, его общего состояния, степени проявлений реакции, результатов анализов. Но иногда нужно действовать самостоятельно, чтобы облегчить состояние, снять воспаление, зуд и отек.

Общие симптомы аллергии

Как правило, аллергия проявляется сыпью, покраснением, шелушением кожи. Аллергические реакции часто путают с потницей, пеленочным дерматитом, опрелостями.

Помимо кожных проявлений, характерными признаками аллергии у детей являются аллергический ринит (выделение прозрачной жидкой слизи из носа) и конъюнктивит (опухание век, покраснение белков и слизистой глаз). Насморк нередко считают признаком начинающейся простуды, аллергический конъюнктивит путают с вирусным.

Отличить проявления аллергии от симптомов других заболеваний можно по тому, что у детей возникает сильный зуд (не только кожных покровов, но и глаз, носа), который проходит при приеме антигистаминных препаратов, отек спадает, малышу сразу становится легче. Если пропустить первые признаки, не устранить аллерген и не начать лечение, то ситуация усугубляется, к кожным высыпаниям при расчесывании часто присоединяется бактериальная инфекция.

Проявления аллергии в зависимости от вида

Кроме общих симптомов, существуют определенные признаки, по которым можно распознать, на что у ребенка возникла аллергия.

Пищевая аллергия

Наиболее трудноопределяемая, так как возникнуть может на абсолютно любой продукт или даже один из его ингредиентов.

Пищевая аллергия по своим проявлениям делится на 3 вида:

С проявлениями со стороны ЖКТ. Беспокойное поведение, у грудничков – колики. Боли в животе, разжижение стула, кал со слизью и прожилками крови. Кожные высыпания. Покраснение кожи в основном в области ягодиц, задней стороны ног, на щеках. От высыпаний другого вида аллергия отличается зудом и яркой окраской. Распространенной кожной реакцией на пищевые аллергены является крапивница (розовые волдыри, имеющие четкие границы и выступающие над поверхностью кожи). Возможны отеки. Опасным состоянием является отек Квинке. Проявления со стороны дыхательных путей. Часто это ринит, нарушения дыхания.

Лечение пищевой аллергии у детей заключается в устранении аллергена. Определить его иногда бывает сложно. В этом случае детей переводят на гипоаллргенное питание, из рациона исключаются явные аллергены: молоко, яйца, содержащие глютен крупы, куриное мясо, цитрусовые и экзотические фрукты, клубника, мед и прочее. Такой диеты ребенок придерживается 2-3 месяца, после чего рацион постепенно делают более разнообразным.

При введении прикорма грудничку следует учесть, что даже на гипоаллергенные продукты (например, рисовую, гречневую или кукурузную кашу, кабачок, цветную капусту) у некоторых детей возникает аллергия. Это может быть определенный вид крупы, овоща или реакция на продукцию конкретного производителя.

При пищевой аллергии врачом назначаются лекарственные препараты, направленные на снятие интенсивности проявлений реакций. При кожных высыпаниях снимут зуд, ускорят восстановление эпидермиса специальные мази. Конкретный препарат и дозировку выпишет врач на основании анамнеза, результатов анализов и общего самочувствия ребенка.

Аллергия на медицинские препараты

Развивается как вторичная (на повторный прием) реакция на прием лекарственного препарата в виде местных проявлений или общими симптомами, которые могут быть самыми разнообразными. Наиболее распространены крапивница, сыпь, волдыри, приступы удушья, не исключены отек Квинке и анафилактический шок. Аллергия может проявиться не только на таблетки, но и на инъекции, мази, препараты для ингаляций и прочее.

Аллергия на атмосферные явления

Сюда относят реакции на солнце, ветер, холод. Наиболее часто встречающаяся – так называемая холодовая аллергия у детей.

При контакте с чем-то холодным или просто на улице в холодное время года на открытых участках тела появляются высыпания по типу крапивницы, бледнеющие при надавливании. Возможно появление зуда и жжения. У одних детей сыпь проходит в тепле, у других держится до принятия антигистаминного препарата. В тяжелых случаях выявляются патологии со стороны дыхательной системы: одышка, кашель, астматические симптомы.

Лечение заключается в предотвращении переохлаждения, в том числе ротовой полости, желудка, например, холодными напитками, пищей, мороженым. Нельзя вдыхать холодный воздух. Родителям детей, у которых реакции на холод проявляются сильно, стоит подумать о переезде в регионы с теплым климатом.

Видео: Аллергия у детей на солнце

Аллергия на животных

Часто возникает на шерсть, но бывают аллергии и на выделения животного: пот, слюну. Проявляется в основном заложенностью носа и слезотечением. Ребенок чихает, наблюдаются отеки век, в некоторых случаях выступает сыпь.

Если животное находится в доме с рождения ребенка, то аллергии, скорее всего, на него не будет. Если все же появилась, можно попробовать уменьшить ее проявления: чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку несколько раз в день, не оставлять животное в комнате, где находится малыш. К сожалению, бывает так, что от домашнего любимца приходится отказываться, так как проявления аллергии достаточно сильны. В этом случае, пока не будет устранен аллерген, ситуация не наладится.

Аллергия на пыль

Домашняя пыль состоит из отшелушенных клеток кожи человека, шерсти домашних животных, уличной пыли, пыльцы растений. На один из этих компонентов и возникает аллергия. Распространена реакция на пылевых клещей, которые оставляют естественные выделения, наиболее частую причину астмы, аллергического ринита и конъюнктивита, дерматитов.

Лечение заключается в поддержании чистоты, проведении ежедневной влажной уборки. Из помещения придется убрать все ковры, салфетки, накидки и прочие предметы, задерживающие пыль. Мягкая мебель, покрывала, постельное белье должно подвергаться тщательной очистке и стирке хотя бы раз в неделю. Увлажнение и проветривание снижают концентрацию пыли, следовательно, проявления аллергии.

Видео: Чем опасны пылевые клещи. Аллергия на пыль

Аллергия на насекомых

При жалении осы, пчелы, шмели выпускают под кожу яд, который находится в особых железах. Укусы комаров, клещей, вшей, блох также вызывают зуд, отек тканей у многих людей. Но в некоторых случаях место укуса или жаления опухает сильно, зуд распространяется на соседние ткани, возникают патологические реакции вплоть до анафилаксии. В таком случае говорят об аллергии.

Наиболее распространенной среди детей является аллергия на жаление перепончатокрылых, но встречается и на укусы других насекомых. Местные аллергические реакции выражаются распространением опухоли более 5 см от места укуса. О системных реакциях говорят, когда симптомы наблюдаются далеко от укуса, доходят до внутренних органов.

Видео: Причины и виды аллергии

Заболевания, вызванные аллергией

Возникающие реакции могут быть нескольких видов в зависимости от аллергена. Часто наблюдается их комплекс: слезотечение, насморк, дерматиты, отеки.

Диатез

Называют детской болезнью, так как встречается чаще всего именно у детей. Проявляется в виде аллергического дерматита (красноты, опрелостей, желтых чешуек на коже головы или просто шелушением кожи). При несвоевременном устранении причины аллергии и запоздалом лечении переходит в более тяжелые формы, присоединяется бактериальная инфекция. Если аллерген не устранен, накопительный эффект способен вызвать другие заболевания, вплоть до отека легких. Обычно появляется с полугода, когда начинают вводить прикорм, и держится до 2-3 лет.

Мерами профилактики служит соблюдение матерью гипоаллергенной диеты, если ребенок находится на грудном вскармливании, пересмотр меню малыша, ограничение контакта кожи с агрессивными веществами (в том числе недетскими шампунями, порошками, синтетикой). Кожа детей должна быть постоянно чистой и сухой.

Атопический дерматит

Проявляется в виде зудящих высыпаний на коже, чаще всего представленных язвочками с жидким содержимым. Наиболее частые места поражения – лицо (щеки, подбородок), естественные складки кожи, область паха.

Бывает, как правило, у грудных детей до трехлетнего возраста, затем либо проходит, либо переходит в хроническую форму с периодическими обострениями. Связан с реакцией на пищевые аллергены, контактной аллергией.

Кожные поражения при атопическом дерматите не проходят даже при устранении аллергена и применении антигистаминных препаратов, требуют противовоспалительного лечения. Местно применяют заживляющие мази, примочки из коры дуба, гормональные препараты (строго по назначению врача). Ребенку назначают витамины, иммуномодулирующие препараты.

Поллиноз

Иногда называют сенной лихорадкой. Возникает в основном весной, в период массового цветения растений, но может быть летом и осенью, если аллергия у ребенка на пыльцу какого-то определенного растения. Детей беспокоит ринит, бронхит, дерматиты различного вида и степени проявления, аллергический конъюнктивит.

Диагностировать поллиноз можно при помощи аллергопроб под наблюдением врача-аллерголога, так как вполне возможно развитие анафилактического шока при проведении процедуры. Чтобы диагностика оказалась точной, за неделю до нее прекращают прием антигистаминных препаратов.

Профилактикой служит ограничение контакта с аллергеном, прием глюконата кальция в период массового цветения растений (для снижения проницаемости сосудов). Следует закрывать окна, проветривать комнату только после дождя. Выводить ребенка на прогулку в засушливую погоду не рекомендуется.

Врачи советуют использовать современные приспособления, респираторы-невидимки, которые задерживают пыльцу.

Аллергический ринит

Реакции со стороны слизистой носа, которые характеризуется отеком, нарушением носового дыхания, выделениями из носа (чаще прозрачными слизистыми), многократным чиханием. Возникает при вдыхании аллергена: пыли, пыльцы, холодного воздуха. Подобная аллергия бывает сезонной или круглогодичной. Последняя носит хронический характер.

Если ребенок страдает от аллергического насморка, следует оградить его от вдыхания аллергенов:

затянуть окна мелкой сеткой, которая будет задерживать пыль, установить оконный фильтр;

проводить влажную уборку ежедневно;

увлажнять воздух в помещении;

использовать гипоаллергенные порошки для белья;

избегать контакта с любыми сыпучими веществами.

При приступах для устранения аллергена со слизистой нос нужно промыть. Для этого в каждую ноздрю ребенку закапывают физиологический раствор и просят его тщательно высморкаться.

Бронхиальная астма

Это заболевание хроническое, приступы возникают в виде внезапного удушья, дыхания со свистом, одышкой, кашлем. В большинстве случаев аллергены ребенок вдыхает с воздухом. В конце приступа отделяется небольшое количество мокроты.

Между приступами признаков болезни может не быть. У детей выраженные симптомы в дневное время отсутствуют, в то время как ближе к вечеру и ночью бывают обострения.

Ангионевротический отек (отек Квинке)

Так называют реакцию на различные факторы, которая носит аллергический характер. Проявление такой аллергии у детей заключается в сильном отеке в местах с развитой подкожной клетчаткой: конечностей, половых органов, лица. Зуда при этом нет. При приеме антигистаминных и противоотечных препаратов аллергия проходит спустя 2-3 часа. Может возникать на слизистых оболочках (в том числе гортани), приводит к затруднению дыхания, гипоксии.

При подозрении на отек Квинке следует незамедлительно прекратить контакт с аллергеном, если он известен, вызвать «скорую помощь». Расстегнуть одежду, обеспечив приток воздуха. Если это аллергия на пищевой продукт, промыть желудок, дать выпить несколько таблеток активированного угля.

Анафилактический шок (анафилаксия)

Аллергия немедленного типа, развивается как реакция на повторное введение аллергена. Наиболее частыми причинами анафилаксии у детей являются яды жалящих насекомых. Сильные пищевые аллергены для ребенка, от которых возможно развитие анафилактического шока, - это яйца, цельное молоко, мед, орехи и другие продукты.

Предвестником анафилаксии является ярко выраженная реакция в месте, где был контакт с аллергеном: зуд, боль, отек, краснота, которые почти мгновенно распространяются по телу. Если это пищевой аллерген, то первым признаком станет отек ротовой полости, гортани, боль в животе, рвота. Если препарат был введен в виде инъекции в мышцу, кроме отека и зуда в этом месте, наблюдается боль и чувство сжатия, давления за грудиной.

Сильные внутренние отеки приводят к затруднению в дыхании, вслед за этим стремительно развивается гипоксия, которая выражается в побледнении у детей слизистых, губ и носогубного треугольника, похолодании конечностей, резком падении кровяного давления. Ребенок теряет сознание.

Профилактика анафилаксии заключается в устранении аллергенов. Если у ребенка наблюдался случай анафилактического шока, следует оградить его от потенциальных аллергенов любого типа. Препараты, в том числе и вакцины, назначают с особой осторожностью, только после аллергопробы на конкретное вещество.

Лечение

Лечение аллергии у детей не принесет результатов без устранения причины. Антигистаминные средства делят на препараты общего и местного действия.

Препараты общего действия

Антигистаминные препараты первого поколения быстро снимают симптомы аллергии, но обладают выраженным седативным эффектом, поэтому давать детям их следует с особой осторожностью (супрастин, тавегил, фенкарол).

Препараты нового поколения (цетиризин, телфаст, зодак) обладают мягким действием, седативный эффект практически отсутствует. Для снятия симптомов аллергии, которые развиваются постепенно (конъюнктивит, насморк, сыпь), они предпочтительнее, но в экстеренных ситуациях (при отеке Квинке или анафилаксии) лучше воспользоваться препаратами первого поколения.

Выпускаются в виде таблеток, капель и сиропов. Если необходимо, чтобы препарат подействовал быстро при аллергии, детям его вводят в виде инъекции внутримышечно или внутривенно.

Важно: Какой именно препарат, в какой дозировке применять, должен назначить врач. Если нужно принять срочные меры, желательно набрать телефон «скорой помощи» и описать симптомы, на основании которых будут даны все рекомендации до приезда бригады.

Препараты местного действия

К наиболее используемым для детей при аллергии относят мази с цинком (деситин, глутамол, циндол, судокрем), а также с декспантенолом (д-пантенол, бепантен, декспантенол), обладающим отличными ранозаживляющими свойствами. При тяжелых и непроходящих поражениях кожи врач назначает гормональные мази, использовать которые следует, строго руководствуясь предписаниями детского дерматолога.

Лечение аллергического конъюнктивита

Помимо перрорального употребления препаратов, применяют противоаллергические капли (гистимет, аллергодил, опатанол). Их капают часто, до 4-6 раз в сутки, так как действие непродолжительно.

Слезозаменители используются при сухости глаза, чтобы избежать травмирование слизистой (гемодез, лакрисин, лакрисифи, офтагель). Восстановить роговицу помогут капли с декспантенолом. Сосудосуживающие средства применяют при сильном отеке. Их назначает врач, потому что они обладают множеством побочных эффектов.

Лечение аллергического ринита

Антигастаминные препараты снимают отек и заложенность носа при аллергии, уменьшают количество выделений, помогают наладить носовое дыхание (санорин аналергин, аллергодил, гистимет, тизин алерджи). Используют также сосудосуживающие препараты (назол, нафтизин, тизин), которые не влияют на лечение аллергического ринита, а только снимают симптомы, служат для временного облегчения дыхания.

Лечение анафилаксии и отека Квинке

Первое, что родители могут сделать на месте самостоятельно, - замедлить распространение аллергена, наложив давящую повязку выше контакта с кожей или лед, если повязку наложить невозможно (например, область шеи или ягодицы), чтобы не дать реакции быстро распространиться по телу. После этого вызвать «скорую помощь».

Экстренная помощь при анафилаксии – введение адреналина. Он снижает проницаемость сосудов, расширяет бронхи, оказывает антигистаминное действие. Для детей доза составляет 0.01 мг/кг массы тела. Вводят внутримышечно или подкожно в основном во внешнюю сторону бедра. Для снятия отека внутримышечно (при возможности – внутривенно) вводят антигистаминный препарат, который не дает эффекта снижения артериального давления (0.5-1 мл димедрола, супрастина или тавегила). Для облегчения дыхания внутривенно медленно вводят эуфиллин 2.4% (10 мл).

Важно: Конечно, лучше, если все эти мероприятия проводит врач, но иногда такой возможности нет, поэтому родителям детей-аллергиков данные препараты лучше иметь в своей аптечке, чтобы суметь оказать первую посильную помощь до приезда бригады «скорой помощи».

Видео: Доврачебная помощь при анафилактическом шоке