Респираторные вирусные заболевания чаще всего поражают детей в холодное время года. Наиболее благоприятной средой для размножения аденовирусов являются слизистые оболочки носа, рта, кишечника и глаз. Поэтому характерными проявлениями ОРВИ аденовирусного типа являются насморк, кашель, диарея и конъюнктивит. Организм ребенка является более восприимчивым к воздействию возбудителей инфекции из-за несовершенства иммунной защиты. Большинство родителей об этом знает. Важно иметь точное представление о симптомах заболевания, возможных осложнениях и подходе к лечению.

Аденовирусная инфекция, ее возбудитель

Аденовирусная инфекция - это одна из форм ОРВИ. Особенно часто болеют дети младшего возраста, причем даже те, у которых, казалось бы, иммунитет достаточно крепкий. Дело в том, что существует множество разновидностей аденовируса – возбудителя заболевания. Каждый раз, когда ребенок заболевает, у него вырабатывается стойкий иммунитет, но только к вирусу одного вида. Поэтому не стоит удивляться к тому, что примерно до 5-6 лет даже у самого закаленного малыша несколько раз за зиму появляются насморк, кашель и другие признаки вирусной болезни.

Впоследствии устойчивость организма к воздействию этих микроорганизмов повышается, поэтому простуды возникают реже, а осложнения становятся менее вероятными и тяжелыми. Реже всего аденовирусная инфекция возникает у детей младенческого возраста, так как у них имеется так называемый «пассивный иммунитет». Антитела к вирусам попадают в их кровь еще до появления на свет через плаценту, а затем передаются им через материнское молоко. Однако заболевание у таких малышей все же иногда встречается, что объясняется отсутствием стойкого иммунитета к аденовирусам у самой мамы.

Аденовирус и его особенности

Возбудитель этой инфекции устойчив к воздействию условий окружающей среды. При нормальной температуре он сохраняет свою жизнеспособность до 2 недель. Его можно обнаружить в пыли помещений, в воздухе, на детских игрушках.

Вирус выдерживает низкие температуры, погибает только при кипячении или под воздействием прямых солнечных лучей. В окружающую среду он попадает со слюной, выделениями из носа при чихании, кашле и разговоре больного человека. Возбудитель инфекции находится также в его фекалиях.

Как развивается инфекция в организме

Попадая в организм, вирус внедряется в клетки слизистых оболочек, проникает также в лимфатические узлы. Если иммунитет не справляется с вирусом, он разрушает клетки, захватывает следующие. Распространение происходит через лимфу и кровь. При этом появляются симптомы воспаления слизистых оболочек, лимфоузлов, а также отравления организма продуктами жизнедеятельности этого микроба. Впоследствии при неосложненном течении вирус погибает, и ребенок выздоравливает.

Инкубационный период длится от 2 до 12 дней. Главная опасность состоит в том, что воздействие вируса ослабляет иммунную защиту организма. Это создает возможность для легкого проникновения и размножения бактерий в различных органах. При этом возникают осложнения, при которых требуется длительное лечение с применением антибиотиков.

Причины заболевания

Основными причинами заражения детей аденовирусом является непосредственный контакт с больным человеком, несоблюдение правил гигиены. Пребывание малыша в людных местах (в том числе в детском коллективе), а также переохлаждение повышают риск подхватить инфекцию. В осенне-зимний период возможно возникновение эпидемий вирусной инфекции.

Заразиться можно при попадании подобной инфекции в кишечник, на слизистые оболочки носа и глаз, а также в органы дыхательной системы.

Основными путями распространения аденовируса являются:

Воздушно-капельный. Вирусы проникают в организм из воздуха, в который попали частички слюны больного. Контактно-бытовой. Заражение детей происходит при попадании в организм частиц пыли, находящихся на игрушках, мебели, одежде, бытовых предметах. Орально-фекальный. Аденовирусами заражаются при употреблении плохо очищенной воды, немытых овощей и фруктов. Заразиться ребенок может, если не моет перед едой руки. Малыши тянут в рот различные предметы, на которых находятся микробы. Заражение аденовирусом возникает при купании в водоемах, загрязненных сточными водами.

Примечание: С момента заболевания человек заразен для окружающих в течение 2 недель. Но иногда вирусы могут сохраняться в организме и дольше (до 3-4 недель).

Типы заболевания, осложнения

Аденовирусная инфекция у детей проявляется с разной степенью тяжести.

1 степень (легкая). Длительность заболевания примерно 7 дней. Течение неосложненное, симптомы удается легко устранить.

2 степень (среднетяжелая). Болезнь длится 3 недели, периодически осложняется из-за последовательного поражения различных органов.

3 степень (тяжелая). Течение заболевания осложняется за счет попадания вирусов в головной мозг, присоединения бактериальной инфекции.

Наиболее частыми осложнениями при заражении аденовирусом грудных детей могут быть бактериальное воспаление легких (пневмония), воспаление среднего уха и слизистых оболочек околоносовых пазух (синусит), а также бронхит.

У ребенка постарше возникают воспалительные процессы в оболочках головного мозга (менингит, энцефалит), роговице глаза (конъюнктивит). Осложнением, появившимся в результате вирусного заражения, может быть также воспаление аппендикса.

Заболевание протекает в типичной и нетипичной форме. Все зависит от степени проявления симптомов. При атипичной форме симптомы сглажены. Человек является вирусоносителем, хотя явных признаков болезни у него может и не быть.

Видео: Как проявляется аденовирусная инфекция

Симптомы заражения инфекцией

Прежде всего, при типичной форме заболевания у ребенка происходит повышение температуры до 38°-39°. Ее трудно сбить жаропонижающими средствами. Она может держаться до 7 дней.

Наблюдается першение и боль в горле, затрудненное глотание. Ребенок плохо ест. Из-за заложенности носа плохо спит. Вследствие интоксикации продуктами жизнедеятельности вируса у него появляются слабость, головная боль. У грудных малышей часто развиваются судороги.

Возникает насморк. Вначале слизь обильная и прозрачная, затем густеет и приобретает зеленый оттенок. Происходит гнойное воспаление глоточных миндалин, на них появляется налет белого цвета.

Из-за поражения слизистой оболочки кишечника и воспаления его лимфоузлов у малыша болит живот, наблюдается частый жидкий стул с примесью слизи, появляется рвота. Такой симптом чаще бывает у детей в возрасте до 2 лет.

Больного мучает затяжной кашель (вначале он сухой, затем становится влажным). На 4-6 день заболевания у ребенка может развиться конъюнктивит. Краснеют глаза, появляются гнойные выделения. Возникает резь, светобоязнь. Отекают веки.

Малыш становится вялым, бледным, у него увеличиваются шейные лимфоузлы. Возможно увеличение селезенки и печени.

Виды аденовирусных заболеваний

В зависимости от того, каким путем инфекция проникла в организм и какие органы поразила в первую очередь, различают несколько видов аденовирусных заболеваний, имеющих характерные симптомы.

Фарингоконъюнктивальная лихорадка. Характерными являются высокая температура, насморк, боли в горле при глотании, отсутствие аппетита, кашель, покраснение глаз, слезотечение. В этой форме заболевание проявляется чаще всего. Недомогание длится 2-4 недели.

Катар верхних дыхательных путей. Появляются признаки воспаления верхних дыхательных путей: небольшой кашель и насморк, покраснение горла, незначительное увеличение лимфатических узлов, затрудненное дыхание. Температура не поднимается выше 38°. Как правило, осложнений не бывает.

Тонзиллофарингит. Поражаются миндалины. Сильная боль в горле возникает из-за распространения воспалительного процесса не только на глоточные, но и на небные миндалины. Боль отдает в ухо. Присоединяется стрептококковая инфекция, поэтому на миндалинах появляется мелкая сыпь. Подчелюстные и шейные узлы становятся плотными и болезненными. Кроме того, появляются насморк, конъюнктивит, кашель. Иногда заболевание протекает без повышения температуры, однако ребенка знобит. Наблюдаются слабость, апатия, малыш капризничает.

Аденовирусная пневмония. Тяжелая форма заболевания, при которой у ребенка возникают симптомы дыхательной недостаточности (одышка, синюшность носогубного треугольника, бледность, лихорадочное состояние, рвота, не приносящая облегчения, возможны судороги). Лечение усложняется рецидивами. Болезненное состояние длится от 3 недель до 1.5 месяцев.

Пленчатый конъюнктивит. Происходит вначале поражение одного глаза, а затем проявления возникают и на втором. Наблюдается покраснение конъюнктивы, появляются слезные, а затем гнойные выделения, а также серый налет в виде пленки, покрывающей слизистую оболочку глаза. Через 1-2 недели после несложного лечения симптомы исчезают.

Кишечная аденовирусная инфекция. Заболевание такого вида чаще всего возникает у малышей в возрасте до 1 года. В течение 3-4 дней у ребенка наблюдается понос, рвота, повышается до 38° температура тела. Одновременно появляются насморк и кашель.

Аденовирусный мезаденит. Характерными симптомами являются острая приступообразная боль в животе при отсутствии диареи, а также лихорадка, тошнота, рвота. Иногда такое заболевание ошибочно принимают за аппендицит. Возможно возникновение осложнений в результате бактериального поражения органов (ангины, пневмонии, плеврита и других).

Диагностика

При проведении диагностики обнаруживают признаки, отличающие аденовирусное заболевание от других ОРВИ, инфекционного мононуклеоза, дифтерии, грибковых поражений слизистых оболочек. Проводится следующее обследование:

анализ крови на наличие антител к аденовирусной инфекции (метод флюоресцирующих антител);

микроскопическое исследование смывов из носоглотки;

анализ кала для обнаружения в нем вирусов и устранение подозрений на паразитарную природу кишечного заболевания;

соскоб с конъюнктивального мешка глаза для обнаружения в нем аденовирусов или других видов инфекции.

Диагностика основывается и на внешних специфических проявлениях аденовирусной инфекции (наличия лихорадки, изменений в состоянии лимфоузлов, признаков воспаления дыхательных органов).

Лечение

Лечение обычно проводится в домашних условиях. Госпитализация производится лишь в случае развития осложнений, особенно при аденовирусной инфекции у грудного ребенка.

В острый период заболевания необходимо соблюдение постельного режима. После выздоровления еще в течение недели важно ограничивать физическую активность ребенка.

Желательно часто проветривать комнату, увлажнять воздух. Температура в помещении должна быть 18°-20°. Необходимо проводить влажную уборку.

Если ребенок отказывается от еды, кормить насильно его не следует. Главное, чтобы он употреблял больше жидкости в теплом виде (компота, ромашкового чая, молока с медом).

При заболевании детей конъюнктивитом в помещении необходимо создать полумрак. Не следует разрешать смотреть телевизор, играть в компьютерные игры.

Медикаментозное лечение

Оно применяется в основном для облегчения симптомов. Антибиотики при вирусных заболеваниях бесполезны. Их назначают только при возникновении бактериальных осложнений. Специфических противовирусных препаратов против аденовируса не существует.

Препараты иммуноукрепляющего действия (анаферон, арбидол). Их применяют не только для лечения, но и для профилактики вирусных детских заболеваний.

Жаропонижающие средства. Если у ребенка высокая температура (выше 38°) и имеется риск возникновения судорог, используется парацетамол (препарат-анальгетик, который выпускается не только в виде таблеток, но также в виде свечей и сиропов). Можно использовать ибупрофен или его аналог нурофен, обладающие противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим эффектом.

Предупреждение: Используя препараты, необходимо соблюдать дозировку, указанную в инструкции и назначенную врачом, иначе возникнут побочные действия (нарушение функции почек, печени, нервной и пищеварительной системы).

Лекарства от кашля. Их нельзя без назначения врача давать детям, так как прекращение выведения мокроты приведет к воспалению легких и переходу заболевания в хроническую форму. Если у ребенка сухой кашель, то назначаются такие средства, как бромгексин или АЦЦ, способствующие разжижению мокроты.

При влажном кашле давать ребенку такие средства запрещается, так как они только усилят его. В этом случае назначаются лекарства отхаркивающего действия для выведения мокроты, такие как мукалтин и его аналоги (пертусин, доктор Мом, геделикс).

Глазные препараты. При конъюнктивите глаза периодически очищают с помощью раствора фурацилина. Используется противовирусная оксолиновая мазь (ее закладывают за нижнее веко), а также капли офтальмоферон.

Средства от насморка. Для очищения нос промывают соленой водой или физиологическим раствором. При промывании носа маленьким детям рекомендуется использовать пипетку и приспособление для отсасывания слизи. Для снятия отека слизистой и облегчения носового дыхания назначаются сосудосуживающие капли (отривин, називин). Ими пользуются не больше 5 дней, так как может наступить привыкание к препарату.

Для полоскания горла используют раствор соды, настои ромашки, календулы или готовые антисептические средства (фурацилин, мирамистин).

Витамины. Их назначают в качестве средств общеукрепляющего действия.

Видео: Лечение вирусных заболеваний у детей. Когда нужны антибиотики

Народные средства

Допустимо давать ребенку в качестве потогонных средств чай с малиной или медом.

При сухом кашле рекомендуется поить теплой щелочной минеральной водой без газа («Боржоми», например). Ее можно пить в виде смеси с теплым молоком.

Чтобы ребенку было легче откашлять мокроту, можно делать содовые ингаляции. Для закапывания в нос и устранения воспаления слизистой используются свекольный или морковный сок.

Видео: Особенности применения противовирусных средств для лечения детей